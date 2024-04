Derfor blir det slik

Denne utsikten er et sikkert tegn på at sommeren nærmer seg.

Onsdag formiddag var det store lokale værforskjeller i Bergen. I høydene var det blå himmel og klarvær, mens sentrumskjernen var farget grå.

I løpet av noen timer var den tykke tåken borte.

Tåken dannes av at fuktig og mild luft kommer ut over en kald havflate, og blir avkjølt. Derfor kalles den «havtåke».

– Ofte holder den seg til havs, men ved pålandsvind kan den gi tykk tåke på kysten, forklarer statsmeteorolog Magnus Ovhed.

TYKK TÅKE: Havtåken lå som et lokk over Bergen onsdag. Foto: Elias Engevik / TV 2

Sikkert tegn

Dette værfenomenet er vanlig når temperaturene i havet er lave i forhold til temperaturene på land.

– Havtåke er vanligst sent på våren og tidlig om sommeren sør i Norge. I Nord-Norge kan den være vanlig langt ut på sommeren, fortsetter Ovhed.

Dermed er fenomenet et sikkert tegn på at vi nærmer oss sommeren.



OVER TÅKEN: Det var klart over tåken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Havtåken er den som oftest blir veldig tykk, opp til 200–300 meter. Når den kommer inn fra havet, kan den dekke store kyst- og fjordområder, samtidig som det kan være klarvær over tåkelagtet, fortsetter statsmeteorologen.

Den vanligste tåken

Hovedårsaken til at tåke oppstår er fuktig luft avkjøles. Meteorologene skiller mellom hvordan denne tåken avkjøles, når de beskriver de ulike formene for tåke.

Andre former for vanlig tåke, er den som oppstår på natten, ved at fuktig luft avkjøles i løpet av en klar natt. Dette er vanlig etter en sommerkveld med regnbyger.



Derfor er den ofte å se på sommernetter og tidlig om høsten.

– Av meteorologer kalles den «strålingståke» ettersom luften avkjøles av varmen som stråler ut i rommet en klar natt. Denne tåken blir sjeldent veldig dyp selv om den noen ganger kan bli flere titalls meter, oftest er den kun noen få meter dyp, sier Ovhed.



BERGEN: Slik så det ut i Bergen onsdag. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Slik forsvinner den

En tredje tåketype, er den hvor varm fuktig luft blir blandet med veldig kald luft.

– Et klassisk eksempel er når man en vinterdag åpner badevinduet etter en varm dusj. Det lager sjeldent særlig tykk og utbredt tåke. I høyfjellet kan man ofte oppleve tåke som kun består av at en sky dekker deler av fjellet.

Felles for tåketypene, er at den løser seg opp når luften varmes opp.



– Ofte skjer det når solen varmer opp luften, men med tykk havtåke kan dette ta lang tid. Da er det ofte at vinden snur retning og blåser ut tåken i havet i stedet.

Derfor tok det altså mange timer onsdag formiddag før store deler av Bergen kunne nyte vårsolen.