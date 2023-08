Derfor ble juli preget av dårlig vær: – Ikke vanlig

Forskere verden over varslet at på grunn av værfenomenet El Niño ville denne sommeren være varmere enn normalt.

I flere europeiske byer har hetebølger preget sommeren, noe som også førte til flere store skogbranner.

OSLO: En av hovedstatens populære badeplasser, Sørenga, har nok ikke vært like mye brukt i juli som vanlig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Her hjemme begynte sommeren bra med temperaturer over 20 grader flere steder i juni.

Dette snudde derimot i juli, som sør i landet ble en måned preget av mye regn og ekstremværet Hans. Ved Meteorologisk institutt sin værstasjon på Blindern i Oslo ble det målt nedbør 18 av 30 dager i juli.

Lenger nord var det på forhånd meldt at det ville bli kaldt og surt i juli. Det ble derimot strålende vær i flere nordnorske byer.

Forskerne kan nå peke på ulike grunner til hvorfor juli-varselet feilet.

– Ikke vanlig

Erik Kolstad er klimaforsker ved NORCE og Bjerknessenteret. Han er med på å lage langtidsvarsler for været på Climate Futeres, før det presenteres på nettsiden Klimavarsling.no.

Han forteller at i juli sa prognosene deres at det var 60 prosent sannsynlighet for at juli ville bli varmere enn normalt i Sør-Norge.

Til TV 2 forteller han at det ikke er så lett å si noe om hvorfor varselet for juli var så forskjellig fra hva været faktisk ble.

De vet derimot hva det var som gikk galt.

– I Sør-Norge fikk vi et litt «høstaktig» vær, og ikke sommerværet vi forventet.

EKSPERT: Erik Kolstad er klimaforsker. Han er usikker på hvorfor det varslet bommet så mye. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Han forteller at det vanligvis om sommeren ikke er like mye lavtrykk fra havet som vi så denne sommeren. Dette er mer vanlig på høsten og vinteren. Det er dette lavtrykket som skaper mer regn på den tiden av året.

– Av en aller annen grunn oppstår det en situasjon hvor det kom veldig mange lavtrykk som kom rett mot oss. Det var nesten som det låste seg her.

– Det er ikke vanlig at det skjer på sommeren. Men det er vanskelig å si hvorfor det skjedde, sier Kolstad.

– Må drive detektivarbeid

Men selv om det ikke er så lett å si noe om hvorfor det ble som det ble med klimavarselet, har forskeren en teori som kan gi en forklaring.

– Jeg mistenker at det kan ha noe med de enormt høye temperaturene i Atlanterhavet å gjøre. Det har vært det vi kaller en marin hetebølge der i sommer.

Han forklarer at det ofte danner seg lavtrykk over varmt vann, men han understreker at det er ikke alt som skal til for at ulike vær oppstår.

SOMMER: Mange har nok måttet bytte ut badetøy og sandaler, med regnjakke og støvler i juni. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg får det ikke umiddelbart til å stemme med lavtrykkene i sommer, så nå må vi nøste litt og drive detektivarbeid for å finne ut av hva som har skjedd her, sier han videre.

En liten trøst kan være at det ikke bare var i Sør-Norge det var en regntung juli. Kolstad forteller at det også har vært dårlig vær i Sverige, Danmark og Storbritannia blant annet.

– Det var et belte med lave temperaturer fra De britiske øyer i vest til Finland og Russland i øst.