Derfor ble han nektet adgang til matbutikken

VÄRMLAND (TV 2): Den norske 56-åringen som er siktet for likskjending, utvandret til Sverige i 2009. Siden har han gjort seg bemerket både i nærmiljøet og i politiet.

PÅ BUTIKKEN: Den drapssiktede 56-åringen ble frikjent for anklagene om tyveri på sin lokale ICA-butikk. Likevel ble han nektet adgang resten av livet. Foto: Politiet

Senest i november i fjor ble nordmannen dømt i Värmlands tingrett. Da hadde han kjørt i alkoholpåvirket tilstand.

Han har flere ganger blitt dømt for ulike trafikklovbrudd både i Sverige og i Norge.

Nå er han siktet for å ha drept sin tidligere samboer og senere å ha mishandlet liket. Han erkjenner straffskyld for likskjending, men nekter for å ha drept kvinnen.

FRYSEBOKS: På denne eiendommen ble kvinnen funnet i en fryseboks. Foto: Simen Askjer / TV 2

Fikk brev i posten

I 2019 møtte han også i retten tiltalt for tyveri på sin nærbutikk ICA to år tidligere, noe NRK tidligere har omtalt.

En ansatt på butikken hadde oppdaget en tom myggmiddel-eske og sjekket overvåkningskameraene.

Der oppdaget han at nordmannen hadde plukket myggmiddelet ut av hylla. Slik den ansatte tolket bildene, satte nordmannen en tom eske tilbake.

Den nå drapssiktede mannen fikk derfor et brev i postkassen fra ICA. Der sto det at han ikke lenger var velkommen i butikken. Bilder fra overvåkningen var vedlagt.

ØDE: Det er langt mellom husene i nabolaget der den drapssiktede nordmannen bor. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Retten mente det var grunn til å betvile nordmannens forklaring om at han ikke stjal myggmiddelet.

I dommen heter det at deler av forklaringen hans er selvmotsigende, og at enkelte opplysninger virker oppkonstruerte. På grunn av det strenge beviskravet i straffesaker ble han likevel frikjent.

ÅSTED: Politiet jobbet lenge i boligen til den drapssiktede mannen etter at kvinnen var funnet i fryseren hans. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han har likevel vært forbudt inngang på nærbutikken sin siden hendelsen i 2017.

Voldtekt og blotting

I en dom fra Kristiansand tingrett i 2007, to år før nordmannen utvandret til Sverige, står det at han er straffedømt en rekke ganger også i Norge.

Han fikk sin første dom i 1982, før han ble voksen. I årene som fulgte, ble han dømt blant annet for vinningsforbrytelser, en voldtekt i 1993 og for blotting i 2004.

Han er også bøtelagt for blotting så sent som i 2006.

AVSPERRET: Det har vært mye presse fra både Sverige og Norge på åstedet de siste dagene. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Siktedes forsvarer, Stefan Liliebäck, sier til TV 2 at hans klient ikke har vært i nye avhør mandag.

– Politiet jobber med å undersøke hva som har skjedd. Han har forklart seg om hvordan kvinnen havnet i fryseren, men jeg kan ikke si noe mer om det, sier han.

– Sånt skal ikke skje her

Lokalmiljøet i Värmland er sjokkert over det som har skjedd.

– Det er fryktelig at noe sånn kan skje. Det går ikke an å begripe det, sier Monica Kristofferson.

For tre år siden bodde hun i nærheten av boligen der den norske kvinnen ble funnet død i en fryseboks.

TIDLIGERE NABO: Monica Kristofferson har vært nabo med mannen som nå er siktet for drap og likskjenning. Foto: Simen Askjer / TV 2

– De bodde litt for seg selv. Jeg har sett mannen et par ganger, men jeg kjente han ikke, sier Kristofferson.

Det er bare rundt 10 000 innbyggere som bor i denne kommunen i Värmland. Svenske Hilja Juliusson synes det er uforståelig at dette har skjedd i deres nærområde.

– Det er veldig merkelig. Sånt skal ikke skje i den lille kommunen vi bor i, sier Juliusson.

Begge kvinnene forteller til TV 2 at det nå er mye snakk om hendelsen i lokalmiljøet.

– Det er klart det blir mye diskusjoner og spekulasjoner. Man lurer jo på hva som har skjedd og hvordan hun kunne være borte i så mange år, sier Juliusson.

Fengslet i to uker

Ifølge advokaten mener politiet at kvinnen har blitt oppbevart i fryseren siden september 2018, men han vil ikke si noe om hva som er begrunnelsen for dette.

I fengslingsmøtet søndag ble 56-åringen varetektsfengslet i to uker. Aktor Linda Karlsson brukte siktelsen om likskjending som grunnlag for sin begjæring.

Årsaken var at bevisene for likskjending på nåværende tidspunkt er sterkere enn bevisene for drap, opplyser Karlsson.

– For drap ville vi kanskje fått én ukes varetektsfengsling, men nå fikk vi to. Dermed har ikke retten tatt stilling til bevisene knyttet til drapssiktelsen, men han er fremdeles siktet for drap, sier hun til TV 2.

Karlsson sier at svensk politi «helt sikkert» kommer til å be om bistand fra norsk politi i saken, men hun vil ikke svare på hva de vil be om hjelp til. Mandag ettermiddag hadde ikke Kripos mottatt noen henvendelse i saken.

TV 2 er kjent med at den avdøde kvinnen har familie i Norge. De har foreløpig ikke fått oppnevnt en bistandsadvokat.

Kvinnens hjemkommune i Norge har ikke mottatt noen formell henvendelse i anledning saken.