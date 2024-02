Derfor ble Gjert Ingebrigtsen siktet nå

ADVOKATBESØK: Gjert Ingebrigtsen, her under et besøk hos sine advokater John Christian Elden og Heidi Reisvang i fjor høst, har hele tiden nektet straffskyld. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet mener det er sannsynlig at friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen (58) slo et av barna sine med et håndkle i januar 2022.

Under et avhør hos politiet i januar ble Ingebrigtsen orientert om at han er siktet for et tilfelle av vold.

Siktelsen gjelder brudd på straffelovens mildeste voldsparagraf, paragraf 271, som har en maksimal strafferamme på ett års fengsel. Slike voldslovbrudd blir foreldet etter to år.

Det er årsaken til at politiet i desember 2023 valgte å sikte Ingebrigtsen for den konkrete hendelsen med håndkleet, får TV 2 opplyst. Siktelsen ble altså tatt ut kort tid før foreldelsesfristen.



Advokat Heidi Reisvang, som forsvarer Gjert Ingebrigtsen sammen med kollega John Christian Elden, ønsker ikke å si noe om omstendighetene rundt hendelsen som 58-åringen er siktet for.

– Men han har forklart seg om dette i to avhør, sier Reisvang til TV 2.

– Ord mot ord

Siktelsen mot trenerpappaen ble kjent for offentligheten mandag.

I HØST: Gjert Ingebrigtsen på vei inn til Elden advokatfirma i fjor høst. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiinspektør Therese Braut Våge i Sør-Vest politidistrikt sier til TV 2 at Ingebrigtsen fortsatt er mistenkt for mishandling i nære relasjoner, og at det er syv fornærmede i etterforskningen.

Gjert Ingebrigtsen har syv barn sammen med kona Tone.

– Den 21. desember i fjor ble det tatt ut en siktelse som gjelder kroppskrenkelse. Den er rettet mot en av de syv fornærmede i saken om mishandling i nære relasjoner, sier Braut Våge.

POLITIHUSET: Det er Sør-Vest politidistrikt i Stavanger som etterforsker saken. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hun forteller at etterforskningen nærmer seg slutten og at de håper å være ferdig innen påske. Etterforskningen ble åpnet i oktober i fjor.

– Politiet opprettet først en undersøkelsessak basert på den kronikken som sto i VG i oktober. På bakgrunn av de undersøkelsene som ble gjort, så ble det opprettet en straffesak. I den saken har Gjert Ingebrigtsen status som mistenkt i fremdeles, sier Braut Våge i politiet.

Gjert Ingebrigtsen og hans advokater forventer at saken vil bli henlagt.

– Slik vi kan se det, så er det her tale om ord mot ord. Gjert Ingebrigtsen har forklart seg om dette i avhør, og utover det så har jeg ingen kommentarer til dette, sier advokat Reisvang.

– En belastning

– Hvordan har din klient respondert på at det er tatt ut siktelse?

– Det er selvfølgelig en belastning at det er tatt ut siktelse i saken, men her har det jo vært en rekke anklager fra flere av barna til Ingebrigtsen. Så er det slik at politiet har vurdert saken og tatt ut siktelse for ett enkeltstående tilfelle, sier Reisvang.

FORSVARER: Advokat Heidi Reisvang forsvarer Gjert Ingebrigtsen sammen med kollega John Christian Elden. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Hun vil ikke kommentere hvordan siktelsen påvirker Ingebrigtsens rolle som trener for Narve Gilje Nordås, som har levert stadig bedre resultater på løpebanen etter at han fikk Gjert Ingebrigtsen som trener.

– Hvor trygg er du på at saken blir henlagt?

– Som Gjert Ingebrigtsen har vært veldig tydelig på hele veien, så mener han at disse anklagene ikke stemmer, og at saken derfor skal legges bort, sier Reisvang.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med advokat Mette Yvonne Larsen, som bistår de fornærmede i saken. Hun har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Jeg har ikke mulighet til å kommentere detaljer i etterforskningen, men slik jeg ser saken som bistandsadvokat for fem av syv av barna, så går det ikke mot henleggelse, sa hun til TV 2 mandag.

– Hvordan har familien det?

– Familien forsøker å fokusere på andre ting enn denne saken, men de er selvfølgelig preget, la Larsen til.

Forbundet reagerer ikke

Gjert Ingebrigtsen har fortsatt rollen som friidrettstrener for løpetalentet Narve Gilje Nordås.

Norges friidrettsforbund opplyser til TV 2 at siktelsen mot Ingebrigtsen ikke fører til at de ser seg nødt til å gjøre noen endringer knyttet til dette på nåværende tidspunkt.

«Gjert har ingen avtale med NFIF. Narve får støtte til trener i sin avtale og har engasjert Gjert», skriver sportssjef Erlend Slokvik i en tekstmelding til TV 2.

SPORTSSJEF: Erlend Slokvik er sportssjef i Norges friidrettsforbund. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Dagligvarekjeden Coop, som sponser forbundet, sier også at siktelsen ikke gjør noe med deres forhold til forbundet.

– Nei, vi har et godt samarbeid med friidrettsforbundet og håper de lykkes med å håndtere denne krevende saken på en måte som gir utøvere og støtteapparatet ro fremover, sier kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop.

Gjensidige opplyser også til TV 2 at siktelsen ikke påvirker deres sponsorengasjement.