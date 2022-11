Derfor anbefaler ekspertene å slå til nå

Tre av fire hytter ble solgt under prisantydning den siste måneden, ifølge DNB. Et vindu for å gjøre noen skikkelig gode kjøp, sier megler.

VINDSTILLE: Det blåser for tiden på Nordseter i Lillehammer, men i hyttemarkedet er det vindstille. Hyttemarkedet er i ferd med å normalisere seg etter rekordåret under pandemien i 2021. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Høyere renter og dårligere økonomiske tider har satt en brems på hyttemarkedet.

Men prisnedgangen er ikke ventet å vare så altfor lenge, skal vi tro ekspertene.

Mulighet for gode kjøp

TV 2 møter DNB-eiendomsmegler Ingrid Sunniva Bungum i en hytte på Nordseter i Lillehammer som ligger ute til salg.

VISNING: Eiendomsmegler Ingrid Sunniva Bungum i DNB viser fram en hytte på Nordseter. Hun har allerede hatt to personer på visning og tror den blir solgt. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Hytten, med en prisantydning på 5,5 millioner kroner, tar omtrent 55 dager å få solgt, ifølge Bungum.

– Mange bruker lang tid på å få solgt hytten sin. Det er færre interessenter per objekt. Et skambud vil nok få selgere godkjenne, men det er absolutt mulig å gjøre noen veldig gode kjøp slik som markedet er nå, sier Bungum.

Hun mener at hyttene som ligger ute for over syv eller åtte millioner kroner kan være vanskeligere å få solgt.

INNLANDET: Eiendomsmegler Ingrid Sunniva Bungum i DNB, jobber med hyttesalg i Innlandet. Deriblant på Sjusjøen, Skeikampen, Hafjell og her på Nordseter. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Det er på disse hyttene prisene har falt mest etter rekordsesongen i 2021. Hytter som ligger under eller over denne prisklassen blir fremdeles solgt unna relativt raskt, sier Bungum.

– Kommer til å snu

Selv om dagens hyttemarked er preget av mange salgsobjekter og få interessenter, er det lite sannsynlig med et «krakk» i markedet.

Det mener produktsjef Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret.

– De to største driverne for å selge hytta er dyre strømpriser og høyere renter, men vi vet at det sitter svært langt inne for folk å selge fritidsboligen.

KJØPERS MARKED: Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret mener man bør slå til før jul dersom man planlegger å kjøpe hytte. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Innen året er omme vil litt over 11.000 fritidsboliger være solgt, ifølge våre prognoser. Det tilsvarer nivået vi lå på i årene fra 2015 til 2019. Så et krakk i markedet er ikke å vente, sier Mathiesen.

Han er derimot tydelig på at det er kjøpers marked når det gjelder fjellhytter, og at prisene er betydelig lavere enn vi har sett de siste to årene.

Dette tror han derimot kommer til å snu snart.

– Jeg tror vi har nådd toppen av den frykten, og at markedet kommer til å ta seg opp igjen etter vinteren, sier han.

Dette begrunner han med at strømmen har vært lavere de siste par månedene, og at renten trolig kommer til å stabilisere seg på nyåret.

– Flere vil nok bli vant til en høyere utlånsrente etter hvert, i tillegg til at volumet på strømregningene blir lavere til våren, sier Mathiesen.

Her kan du gjøre de beste kjøpene

Hyttesjef i DNB Eiendom, Tone Krange, opplyser at tre av fire hytter i november ble solgt under prisantydning. Derfor mener hun at det kan lønne seg å slå til nå, dersom du vurderer å kjøpe hytte.

VERDIØKNING: Tone Krange, hyttesjef i DnB, sier noen områder skiller seg ut dersom man ønsker å gjøre en god investering. Foto: Per Haugen / TV 2

Krange mener den beste investeringen gjøres i de populære helårsdestinasjonene med tilgang til alpinanlegg, sykkelløyper, tur og langrennsmuligheter.

Kjennetegnet på disse destinasjonene er at de satser på produksjon av snø, oppgradering av anlegg, også nå i litt tøffere tider.

– Skulle jeg kjøpt hytte nå, ville jeg valgt noen av de mest populære helårsdestinasjonene som Hafjell, Kvitfjell, Hemsedal, Geilo, Trysil, Voss eller Oppdal, for å nevne noen eksempler, sier Krange.

– Slå til før jul

Men det finnes fremdeles gode muligheter dersom man ønsker en rimelig hytte litt utenfor de mest folketette feltene.

– Det var mange litt impulsive korona-hyttekjøpere under pandemien som kanskje i større grad ønsker å selge nå, sier hun.

Særlig innenlandshyttene utenfor de mest populære destinasjonene var populære under pandemien.

TIL SALG: Hytten på Nordseter i Lillehammer er på 87 kvadratmeter, med 3 soverom og to bad. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Sjansen for å finne en hytte til mellom en og to millioner her er god, sier Krange.

Det var også i dette segmentet hytteprisene prosentvis økte mest i pandemiårene , så disse hyttene tror Krange vil få den største priskorrigeringen.

– Få oversikt over kostnadene og se deg ut et område. Har du råd, ville jeg anbefale å forhandle og slå til før jul, ettersom prisene er ventet å øke utover i sesongen, sier Krange.