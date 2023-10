– Dere gir med én hånd og tar med den andre

– Vi håpet på et stort løft i barnetrygden for de over seks år, for å få flere tusen barn ut av fattigdom. Og det kom ikke i dag.

Det sier lederen for Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård.

I statsbudsjettet for 2024 er det lagt inn både tiltak som å kutte i barnehageprisen og skattelette for omtrent 85 av skattyterne.

REDD BARNA: Monica Sydgård frykter at flere nå vil bli låst i fattigdom. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Men selv om det blir innført tiltak, mener Redd Barna at dette ikke er nok.

– Vi frykter at dette budsjettet låser mange familier i fattigdom. Så vi er skuffet, sier Sygård.

– Det er alvorlig

Også Frelsesarmeen er kritisk til det nye budsjettet og mener at det ikke er gjort nok for at flere skal få råd til nok mat til seg selv og resten av familien.

– Det er vanskelig å se at dette forslaget vil endre noe på de lange køene hos oss. Nå har vi 70 utdelingssteder, og jeg tror ikke at dette vil bli redusert.

Det sier Elin Herikstad, seksjonsleder i Frelsesarmeen.

LANGE KØER: Elin Herikstad i Frelsesarmeen sier de ikke tror matkøene vil bli noe kortere. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Hun sier de er nå er veldig bekymret for at folk nå må betale en for høy pris på mat.

– Det er alvorlig. Vi vet at fattigdom biter seg fast i folket, og at fattigdom går i arv, sier hun.

– Kompleks sammensetning

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener derimot at det blir gjort nok for de som trenger det mest. Han trekker blant annet fram at Regjeringen styrket barnetrygden i fjorårets budsjett, og at dette tredde i kraft fra august i år.

– Sammensetningen her er ganske kompleks. Blant annet ser vi jo at det er mange flyktninger som nå lever i fattigdom, og som ikke er i jobb. Så en viktig del er å få disse fort ut i arbeid, som er en hovedvei ut av fattigdom.

OSLO: Finansminister Trygve Slagvold Vedum gjør seg klar til å legge frem statsbudsjettet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I tillegg til å få flere ut i arbeid, trekker han fram kuttene i barnehageprisene.

Men selv om finansministeren mener at tiltakene som nå kan bli innført vil hjelpe, er ikke resten av politikerne enig i at dette er et godt budsjett.

Tina Bru, nestleder og finanspolitisk talsperson i Høyre, mener at tiltakene som blir presentert fra Regjeringen viser at de ikke egner å prioritere de som fortjener det aller mest.

KRITISK: Høyres nestleder Tina Bru mener det nye budsjettet ikke er bra nok. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Mange av de som reagerer på budsjettet i dag, er i jobb. Dette er helt vanlige familier som opplever at økonomien ikke går rundt, fordi både renta og matvareprisene bare øker.

– Tar ikke dyrtiden på alvor

I Sosialistisk Venstreparti kaller stortingspolitikeren Marian Hussein alle tiltakene for en skryteliste.

– Det vedvarende problemet med denne regjeringen er at de ikke tar den dyrtiden vi er inne i når på alvor.

– Regjeringen viser at de ikke evner å ta vare på de som trenger det mest, sier hun.

OSLO: Mariam Hussein er stortingspolitiker for SV. Hun mener også at budsjettet ikke er bra nok. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Hussein trekker også fram at det ikke bare er flyktninger som sliter, men også vanlige familier, minstepensjonister og aleneforsørgere.

Heller ikke Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi er fornøyd med statsbudsjettet.

– Denne situasjonen vi nå står i med dyrtid er veldig alvorlig, og det budsjettet svarer ikke på de utfordringene mange nå står i.

Han peker blant annet på at minstepensjonister har måttet gå til Nav for å få nødbolig fordi de har mistet huset sitt, at det er mange som må velge bort mat eller at mange ikke kan la barna delta i fritidsaktiviteter.

– Og nå er det nye mennesker som må stille seg i matkø. Dette er mennesker som har arbeid og inntekt, men den strekker ikke til. Da må vi gjøre noe som monner.

– Dere gir med en hånd og tar fra med den andre, sier Limi.