Departementet kjente til økning i leieutgifter

Justis- og beredskapsdepartementet var allerede i mai kjent med at leiekostnadene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) lå an til å øke med 11,5 millioner kroner i året.

Da Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) foreslo leie av nye lokaler på Fornebu, ble det anslått at flyttingen ville føre til en økning i leiekostnadene på rundt 2 millioner kroner i året.

Nå viser det seg at Justis- og beredskapsdepartementet (JD) allerede i mai i år visste at summen lå an til å øke med ytterligere 11,5 millioner.

Dette kommer fram i et brev TV 2 nå har fått innsyn i.

MÅTTE GÅ: Sofie Nystrøm gikk av som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) da det ble offentlig kjent at NSM hadde lånt 200 millioner kroner fra den private utleieren Norwegian Property. Foto: Lage Ask / TV 2

Brevet ble sendt fra JD til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) 11. mai i år og gjelder NSMs planer om leie av tilleggslokaler på Fornebu.

«I kontrakten har NSM en opsjon på tilleggsarealer, og det foreligger nå en situasjon hvor dette er aktuelt å utløse denne. En tiltredelse vil innebære en økning av husleie og felleskostnader med 11,5 mill. kroner årlig. Kontraktsperioden vil være fra 2025 og ut 2038», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i brevet.



Departementet skriver videre at de vurderer behovet for tilleggsarealet som «tilfredsstillende begrunnet».

Etter det TV 2 kjenner til, skal NSM i den videre dialogen ha fått beskjed fra Justis- og beredskapsdepartementet om at økningen på 11,5 millioner kroner måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettramme.



Kritiserer knapp svarfrist

Kommunal- og distriktsdepartementet svarer på brevet allerede 12. mai 2023. I svarbrevet kommer de ikke med motforestillinger mot at NSM leier tilleggsarealene.

Men de påpeker at svarfristen har vært «meget knapp»:

«KDD oppfatter at det er enighet med JD om at etatenes arbeid med framtidige leiekontrakter, og involvering av Statsbygg i leieprosessen, må starte opp i god tid før utløpsdato, gjerne 2–3 år i forveien», påpekes det i svarbrevet.

«Oppstart av prosessen i god tid er viktig for å sikre grundige prosesser som grunnlag for å optimalisere resultatene en ny leiekontrakt kan gi, både organisatorisk og økonomisk, og for å unngå en innelåsingseffekt i eksisterende leieforhold som følge av korte tidsfrister.»

Dette er saken Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) begynte i 2020 å lete etter nye kontorlokaler i Oslo-området. NSM var på det tidspunktet spredt på fire lokasjoner og ønsket å samle flest mulig ansatte på ett sted. Samtidig var det behov for mer plass fordi NSM hadde fått nye oppgaver. Den 1. juni 2022 signerte NSM en avtale med det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property om leie av lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Leieavtalen inkluderte et lån på 100 millioner kroner som skulle dekke investeringer i bygget. Den første låneavtalen ble undertegnet 8. juli 2022. En ny låneavtale ble undertegnet 1. september i år. Der ble lånet utvidet til 200 millioner kroner, med 10 prosent rente på store deler av summen. Justis- og beredskapsdepartementet har fastholdt at departementet ikke ble gjort kjent med lånene før i november i år. Saken ble oppdaget da NSM ba om mer penger i 2024-budsjettet, blant annet til å dekke 25 millioner kroner til renter og avdrag. Den 8. desember ble saken gjort kjent for offentligheten. NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av på dagen, og Justis- og beredskapsdepartementet varslet en ekstern gjennomgang av saken. Samtidig ba regjeringen Stortinget om en ekstrabevilgning på 200 millioner kroner til å betale ut lånet. NSM har som hovedoppgave å styrke sikkerheten mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

Ulovlig lån

Bakteppet er låneskandalen som ble avdekket tidligere i høst.

Opprullingen av saken begynte da NSM tok kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet i slutten av oktober fordi det viste seg at de trengte mer penger på budsjettet i 2024.

I et oppfølgingsmøte med Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet 1. november kom det fram at NSM blant annet hadde behov for 25 millioner kroner til «renter og avdrag».

VISSTE INGENTING: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har stått fast på at departementet ikke visste noe om NSMs låneavtaler før i høst. Ifølge henne er det klart at det er snakk om et ulovlig lån. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det fikk alarmen til å gå, ettersom det ikke var kjent for departementene at NSM hadde lån.

Det viste seg da at NSM hadde signert låneavtaler på 200 millioner kroner med det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property i forbindelse med flyttingen til nye lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu.

Justis- og beredskapsdepartementet har karakterisert lånet som både grunnlovsstridig og et brudd på statens budsjett- og økonomiregler.