Denne uvanen kan koste deg forholdet

– Telefonen ødelegger relasjoner, sier psykologspesialist Stine Morris Haslund.



I 14 år jobbet hun som parterapeut i familievernet, før hun i februar begynte som psykolog i Psykologvirke.

Felles for både foreldre som trenger hjelp og unge par som ønsker å styrke forholdet, er at skjermbruken må til livs.

For hvor irriterende er det ikke når man forteller noe, også sitter kjæresten dypt inn i telefonen?

Et fenomen

BEDRE: Psykolog Stine Morris Haslund er sikker på at mange vil få det bedre om telefon fjernes fra soverommet. Foto: Privat

Fenomenet kalles «phubbing»: En sammensetning av «phone» (telefon) og «snubbing» (avvist) - telefonavvist.

En fersk studie tyder på at det er en sammenheng mellom økt telefonavvisning og misnøye i parforholdet. Til syvende og sist kan det skape problemer i forholdet, ifølge en annen undersøkelse.

Psykologspesialist Haslund mener telefonen er en trigger og roten til mye ond i et samliv.

– Når en partner sitter med telefonen, sender det et budskap om at man ikke er tilgjengelig for den andre, sier Haslund.



– Når man har det vanskelig i forholdet, så er det mange som flykter inn i telefonen fremfor å forholde seg til partneren eller problemene, sier hun videre.

AVHENGIG: Det er lett å bli avhengig av å sjekke sosiale medier og andre ting på mobilen. Det kan gå utover forholdet. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Mobil-regel

Haslund oppfordrer folk til å lage seg mobil-regler hjemme. Den utfordringen gir hun også til par som søker hjelp hos henne:

* Ingen mobiltelefon på soverommet (kjøp en manuell vekkerklokke).

* Ingen mobiltelefon under måltider.

– Det er jo litt stusselig at det siste du ser på når du legger deg og det første du ser på når du våkner er mobiltelefonen når man har kjæresten ved siden av seg i senga, sier Haslund.

Ifølge henne har par som har tatt disse utfordringene, fått det bedre.

– De blir mer tilgjengelige og føler seg sett. Man klemmer og koser i stedet for å ligge på mobilen. Det er en helt annen start og slutt på dagen, sier hun.

Haslund mener dette er eksempler på små valg som kan få stor, positiv virkning på forholdet.

Dette kan du også gjøre

Haslund mener også at det er andre ting par kan gjøre for et bedre et forhold, foruten å legge vekk mobilen.

Blant annet peker hun på bevissthet rundt hvilken energi man bringer inn i forholdet.

– Mange går i negativitetsfella. Selv om kjæresten din har laget middag, dekket på bordet og tent stearinlys, er det søpla som står i gangen som irriterer deg.

Hun mener man blant annet kan gjøre følgende:

* Sett pris på ting og si det høyt.

* Si farvel og gi ha det-klem.

Dette er «phubbing» Når én i forholdet forteller hvordan dagen har vært, mens den andre sender meldinger, er det «phubbing». Ordet kommer er en sammensetning av «phone» (telefon) og «snubbing» (avvist) - telefonavvist. Phubbing kan skade forholdet, fordi det viser at man er uinteressert. Personer som blir ignorert av personer man bryr seg om, kan føre til lavere tilfredshet i forholdet, ifølge en studie. Ordet ble først tatt i bruk i 2012 av et reklamebyrå for å vise den økende tendensen til at folk ignorerer andre i deres nærvær, ifølge Australia Counselling Directory.

Brødsmuler og klær som flyter

Psykolog og parterapeut Helene Abrahamsen sier at mange par som er hos henne i terapi, lærer seg å oversette hvorfor man sier og handler som man gjør.

For eksempel hvorfor man kan blir sint over at klær flyter eller at kjæresten ikke lenger spør hvordan dagen har vært.

– Selv om dette kan ses på som små, tullete ting, kan det bli store spørsmål, fordi man er så viktig for hverandre, sier Abrahamsen og fortsetter:

PSYKOLOG: Helene Abrahamsen. Foto: Samtalen AS

– Når du ikke rydder opp og ikke spør hvordan det går, kan man bli redd for at partner ikke lenger bryr seg eller er der for den andre. Man kan bli redd for avstand i forholdet og at det igjen skal føre til at vi mister hverandre, sier Abrahamsen.

Hun har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten og jobber i dag som psykolog og parterapeut hos Samtalen AS.

«Perfekte» forhold finnes ikke

Abrahamsen mener det er viktig å påpeke at krangling ikke er et mål på om forholdet er «perfekt».

– Parforhold kan være veldig vanskelig og krangling kan skje uten at dette betyr at vi ikke er bra sammen. I et godt forhold bør det være plass til å si ifra og å være uenige. Og det bør være rom for å ha dårlige dager, sier hun.

– Målet på hvor godt forholdet er ligger kanskje mer i hvordan vi håndterer dette, fortsetter hun.

Som mennesker ønsker vi oss nære relasjoner som er trygge og gode, slik at vi hører til et sted, forteller Abrahamsen.

– Et trygt forhold kan godt inneholde krangling. Man skal kunne tørre å si fra, og det skal være rom for følelser og sinne. Om du aldri tør å være deg selv, kan det opplevelse som utrygt, og da kan det også oppstå avstand i forholdet, sier Abrahamsen.