– Denne skandalen er størst

TYV: Bjørnar Moxnes stjal et par solbriller på Gardermoen i sommer. Det er en av de politiske skandalene som har preget nyhetsbildet i år. Foto: Politiet

En uhøytidelig spørreundersøkelse viser hvilken politisk skandale TV 2s publikum mener er størst. Valgforsker tror derimot at den ferskeste skandalen kan ramme valget hardest.

I en uhøytidelig meningsmåling under TV 2s valgsending «Bakrommet», ble seerne spurt hva de mente var den største av de mange politiske skandalene den siste tiden.

Bjørnar Moxnes’ solbrilletyveri trakk flest stemmer. Sommerens resterende politikertrøbbel fordelte seg slik:

Resultatene er basert på 154 stemmer på tv2.no.

– Fornuftig



De politiske skandalene ble diskutert blant et gjestepanel bestående av komiker Yousef Hadaoui, TV 2-kommentator Erik Bergersen og Subjekt-redaktør Danby Choi under valgsendingen.



Choi kommenterer den uhøytidelige målingen slik:



– Jeg synes det er nokså fornuftig. Jeg kunne vært venn med en som stjal solbriller, men forbrytelsen er langt større. Han løy, så løy han igjen i forklaringen sin, så løy han igjen etterpå. Det er helt klart derfor han må gå, ikke på grunn av solbrilletyveriet i seg selv, sier Choi.



TILLIT: Subjekt-redaktør Danby Choi sier norske politikere har høy tillitt, og vi betaler en høy pris for det. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Politisaker verst

Valgforsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, mener resultatet fra den uhøytidelige undersøkelsen sier noe om hvem som har stemt.

Samtidig mener han det to ting som avgjør hvor ille man vurderer at de politiske skandalene er:

Det ene er hva folk mener er verst, og det som påvirker dem.

Det andre er hva som objektivt sett er mest på kant med loven.

Når det gjelder det første punktet, nevner Tuastad Huitfeldt.

– Huitfeldt-saken er den som er mest politisk skadelig nå, fordi den kom så seint i valgkampen. Den har ødelagt mye av sluttspurten for Ap, sier han.

Når det gjelder det som kan ha juridiske konsekvenser, nevner Tuastad Ola Borten Moe-saken, som etterforskes av Økokrim.

– Objektiv sett er politisaker det som er verst, som Borten Moe. Huitfeldt ligger også i det sporet. Det samme gjør Moxnes' solbrilletyveri, sier Tuastad.

Tidligere onsdag ble det kjent at Økokrim vurderer etterforskning mot Huitfeldt.

– Ikke noe synd på dem

Flere lokalpolitikere har uttrykt at de er frustrert over at stortings- og regjeringspolitikerens skandaler har blitt hovedfokus i valgkampen.



– Når vi går på husbesøk, står på stand, går på postkasseaksjoner, så må jeg hele tiden svare på habilitetsregler. Hvorfor det? Jeg er opptatt av lokalpolitikk. Hva vi vil med Bergen, sier Richard Storevik, som er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Bergen.

– Jeg synes ikke noe synd på dem, sier Choi.

Subjekt-redaktøren mener habilitet er en viktig metadebatt å holde levende hele tiden.

– Norske politikere har høy tillitt, men vi betaler en høy pris for det. Tillit bygges i millimeter og rives i meter. De ødelegger for så mange etter dem når de havnet i sånne tillitsproblemer. Det er viktig å snakke om, selv om enkelte partier har lyst til å snakke om sin politikk, sier Subjekt-redaktøren.

TV 2-kommentator Erik Bergersen mener det er en annen politiker enn Moxnes som har stått for den dårligste unnskyldningen.

– Den verste unnskyldningen til nå var Anne Lindboe, ordførerkandidat i Oslo Høyre, som sa det var kommunikasjonsavdelingen som hadde lagt ut en melding på Instagram. Selv ikke Bjørnar Moxnes sa det var kommunikasjonsavdelingen som la solbrillene i veska hans.