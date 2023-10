– Denne saken handler ikke om en syndebukk

Ved starten av ankesaken avviste aktoratet påstandene om at kollisjonen mellom fregatten og tankskipet skyldtes systemfeil, og at vaktsjefen er plukket ut som syndebukk.

– Nei, svarte den tidligere vaktsjefen på KNM Helge Ingstad, da lagmansrettdommer Elisabeth Deinboll spurte om han erkjenner straffskyld.

For andre gang avviste den 34 år gamle mannen overfor en rettsinstans at han er skyldig i en av norgeshistoriens største militærulykker til sjøs.

Etter å ha blitt dømt til 60 dagers betinget fengsel i mai, prøves nå saken i Gulating lagmannsrett.

Der startet aktoratet med å avvise forsvarerne sine påstander om at kollisjonen blant annet skyldes systemfeil, manglende opplæring, og manglende varsling fra tankskipet og trafikksentralen på Fedje.

FORLIS: 8. november 2018 endte fregatten KNM Helge Ingstad i fjøresteinene utenfor Bergen, etter en kollisjon med tankskipet Sola TS. Foto: Terje Pedersen / NTB

Avviste syndebukk-stempel

De avviste også kontant at rettssystemet har plukket ut én enkelt person til å ta skylden for alle.

Høgseth sa at dette narrativet har dukket opp igjen flere ganger, blant annet i media.

– Dette handler ikke om å ta en syndebukk. Vi mener ankesaken vil bevise at det faktisk ikke fins grunnlag for å ta ut tiltale mot andre personer, sier statsadvokat Benedikte Høgseth.

Både mannskapet på Sola TS og trafikksentralen på Fedje ble etterforsket etter kollisjonen, men Riksadvokaten lot være å tiltale dem.

I ankesaken tydeliggjorde aktor Magne Kvamme Sylta igjen livsfaren de 137 personene om bord på fregatten befant seg i, ulykkeskvelden 8. november 2018.

– Basert på vitneforklaringene er det ikke tvil om at de om bord opplevde det som svært dramatisk og livstruende. De ble revet ut av søvn, og havnet i et livstruende kaos, sier Sylta.

Dramatisk og livstruende

Mens skroget ble flerret opp av ankeret til Sola TS, trengte vannet inn. Luften på skipet ble fylt av drivstofflukt, rop, skrik og gnistrer fra løse kabler.

Sylta viser bilder fra det oppflerrede skroget, som viser at torpedoene under dekk var blottet.

– Batteriene i torpedoene drives når de kommer i kontakt med salt sjøvann. Dette kunne ført til en eksplosiv brann. Mannskapet ble utsatt for en overhengende fare for tap av menneskeliv, sier statsadvokaten,

REVET OPP: Skadene på KNM Helge Ingstad var svært omfattende. Ankeret til Sola TS flerret opp siden. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fikk avslag på ønsker

Forsvarer Christian Lundin har hele veien forfektet at ulykken skyldes «et triangel av skyld», der de klandrer tankskipet Sola TS og trafikksentralen på Fedje.

De mener vaktsjefen sine handlinger ble kombinert med manglende varsling fra trafikksentralen på Fedje og for lite handling på broen til Sola TS.

– Han holder fast på at han ikke skal straffedømmes, fordi han ikke kan klandres i tilstrekkelig grad for at han ble værende i en uriktig situasjonsforståelse for lenge, sa Lundin.



Før ankesaken, fortalte TV 2 om flere ønsker fra forsvarerne som ble avslått av lagmannsretten.

Dette gjelder både ønsket om at den latviske kapteinen på Sola TS skulle vitne i retten, samt en fregattbefaring på sjøen i mørket. ingen av delene var det behov for, konkluderte retten.

– Vi må bare ta det til etterretning, sa Lundin.

ADVOKAT: Forsvarer Christian Lundin representerer den tidligere vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad i ankesaken. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Plasserer ansvaret

I sine innledningsforedrag, avviste statsadvokat Høgseth at andre kan klandres for kollisjonen, og at den skyldtes en systemfeil.

– Alle feil her i livet kan forklares med bakenforliggende årsaker. En feil på varmeviften i bilen kan føre til at jeg mister oppmerksomheten en liten stund, men jeg kan ikke påberope meg å si at dette er årsaken til en eventuell ulykke.

At vaktsjefen ikke skal ha fått nødvendig informasjon fra vaktlaget på broen, mener Høgseth er å snu på ansvarsfordelingen.

– Vaktsjefen plikter å utnytte alle ressurser brovaktslaget kan gi. Han kan ikke lene seg på dem, og må sørge for å etterspørre all informasjonen han trenger.

Uenig med aktor

Lundin mente i sitt innledningsforedrag at det blir altfor snevert å se på det som skjedde i de få minuttene rundt kollisjonen.

Han mente man må ta med hele situasjonen og organiseringen rundt vaktsjefen for å skjønne hvorfor ulykken skjedde.

– Tiltalte erkjenner å ha gjort en feilvurdering, men han gjorde så godt han kunne. Skal han straffedømmes fordi han misforsto situasjonen? Retten må se på totalvurderingen og arbeidsbetingelsene hans, sier Lundin.

SKADET: Slik så tankeren Sola TS ut, bare timer etter kollisjonen. Til høyre kan man skimte skadene fra sammenstøtet med KNM Helge Ingstad. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Tap for Norge

Aktor Sylta sa at ulykken påførte Norge tap på flere titalls milliarder kroner.

– Hvis vi løfter blikket, så rammet denne ulykken Norge hardt både økonomisk og forsvarsmessig. En femtedel av landets fregattvåpen gikk tapt, og Norge fikk svekket forsvarsevne.

Det er satt av 15 rettsdager over fire uker til ankesaken etter Helge Ingstad-forliset. Det er betydelig kortere enn tingrettssaken, som varte i nesten to måneder.