Denne påsketabben prøver Venstre-lederen å unngå

Denne påsken må «små og mellomstore bedrifter» klare seg selv, når Venstre-leder Guri Melby bytter ut ski på beina med sand mellom tærne.

I TV 2s påskesnakk-spalte forteller stortingspolitikeren om lave skuldre og ski-ambisjoner, gode (og dårlige) påskeminner og en mildt sagt ubehagelig opplevelse på jobb.



– Hva skal du i påsken?

– Denne påsken blir det utenlandstur til Spania med familien.

– Hva skal til for at du får en perfekt påske?

– Egentlig ikke så mye. Påsken er av mange grunner min favoritthøytid og den er stort sett veldig fin! Det er ikke like mange forventninger og sterke tradisjoner som for eksempel til jul, noe som gjør at det også er færre forpliktelser og mindre som kan gå galt. I tillegg er det jo en veldig hyggelig tid på året, det blir varmere og lysere og det blir alle gladere av.

FAVORITT: Mindre tradisjoner, stress og press er blant grunnene til at påsken er Melbys favoritthøytid. Foto: Privat

– Hva er din mest personlige påsketradisjon?

– Siden jeg er veldig glad i pinnekjøtt, har jeg funnet ut at det er for dumt å spise det bare til jul, derfor lager jeg det også i påska.

– Har du noen gang brutt fjellvettregler?

– Jeg er en lite dristig skigåer og har ikke noe behov for å utfordre verken dårlige værmeldinger eller oppsøke særlig krevende forhold, så det har jeg unngått.

– Hva er din verste ski-opplevelse?

– I dag er jeg veldig glad i å gå på ski, men jeg har ikke bare gode minner fra barndommens påskeskiturer. Vi gikk stort sett turer der du måtte gå opp sporene selv, og der det var mye klatring oppover før det ble fint. I 5-6-årsalderen insisterte jeg på å bli med pappa og storesøster på en tur som var vel ambisiøs for meg. Kriteriet for å bli med var at jeg måtte love å ikke klage. Jeg husker fortsatt at jeg strevde meg opp bakkene i dyp snø, og at jeg syntes veldig synd på meg selv, men jeg tror faktisk jeg holdt avtalen med å ikke klage.

IKKE BARE GODE MINNER: Melby minnes krevende skiturer fra barndommen, men turene for hennes egne to barn virker å forløpe i behagelig tempo. Foto: Privat

– Påsken er tiden for krim. Har du selv vært utsatt for noe kriminelt?

– Jeg har blitt rana en gang, da jeg var ung og jobbet i kassen på Narvesen på Orkanger. Det var en ubehagelig opplevelse, men jeg ble heldigvis ikke redd av det, og kom meg tilbake på jobb dagen etter.

– Bok eller podkast i påsken? Har du en anbefaling?

– Jeg fikk anbefalt boka «Tvillingenes dagbok» av Agota Kristof, og har kommet godt i gang med den selv, og anbefaler den gjerne videre! Har også nylig lest de to første bøkene i serien «Om utregning av romfang» av Solvej Balle, og er like begeistret som alle anmelderne. De podkastene jeg liker best er Tore og Haralds podkast, Papaya, Aftenpodden og Big 5 med Nils og Harald. Men jeg har også tenkt å høre litt på Mikkel Nivas påskenøtter nå i påska. Og selvsagt Påskelabyrinten – men da live på radio.

– Har du gjort noe i påsken som du aldri noensinne vil gjenta?

– Å kjøre på påskeferie på samme tid som alle andre er vel det aller mest slitsomme jeg har gjort i påska, og noe jeg forsøker å unngå!

GLIS: Her ser du et blidt fjes som gleder seg til å bytte ut påskepinnekjøttet med tapas og paella. Foto: Privat

– Hva spiser du i påsken?

– Med unntak av pinnekjøttmiddag, har jeg ingen faste påsketradisjoner på matfronten. Siden jeg er i Spania denne påska, blir det sikkert både tapas, paella og masse god sjømat.

– Hva betyr det kristne påskebudskapet for deg?

– Selv er jeg ikke kristen, så for meg er påske først og fremst tid med familie og fri. Og det at samfunnet tar en slags kollektiv ferie tror jeg er veldig bra både for den enkelte og for fellesskapet, så får det være opp til hver og en av oss hva vi bruker den ferien til.