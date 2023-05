KONSEKVENSKER AV FOR MYE SOL: Årsaken til melanom er i hovedsak eksponering for UV-stråling fra sol og solarium. Derfor er det anbefalt å bruke solkrem med minimum faktor 30 når man skal nyte solen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Forekomsten av melanom, også kjent som føflekkreft, øker.

Dette kommer frem i en fersk rapport fra Kreftregisteret.



I 2022 fikk 2911 personer diagnosen; det er 468 flere tilfeller enn året før.



Risikoen for hudkreft øker med alderen

Økningen i melanom er tydelig hos begge kjønn, men aller sterkest hos kvinner.



Tallene øker også i alle aldersgrupper - men den største veksten er det hos de eldste.

– Dette viser at eldrebølgen er den viktigste årsaken til økningen, noe som mest sannsynligvis kommer til å øke fremover, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, til TV 2.

SOLVETT: Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, sier det er helt fint å nyte solen, men at det er viktig å tenke på solvett. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Den ferske statistikken fra Kreftregisteret viser at det totalt var 38.265 nye krefttilfeller i Norge i 2022. Med det er forekomsten noe høyere enn året før.



– En liten økning i krefttallene er ventet, siden vi blir stadig flere her til lands, og en stadig større andel av befolkningen er eldre, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin.

I rapporten kommer det også frem at det ble oppdaget 4224 tilfeller av brystkreft hos kvinner. Lungekreft viser en nedgang både hos menn og kvinner i alle aldersgrupper, bortsett fra blant de aller eldste.

Solglade bør passe seg

Nordmenn er så glade i sol at vi er på verdenstoppen når det gjelder forekomst og dødelighet av hudkreft.



– Vi vet at det er høy sannsynlighet for å få hudkreft når man blir utsatt for sol. Spesielt solbrent hud kan øke risikoen for å få hudkreft, sier Opdalshei i Kreftforeningen.

Han påpeker at det tar lang tid mellom eksponering og til at kreften utvikler seg.

– Det er bare de siste årene folk har begynte å tenke på solvett. Noen år tilbake var ikke folk like flinke til å bruke solkrem.

UNNGÅ: Mye sol og solforbrenninger kan føre til hudkreft senere i livet. Foto: Berit Roald / NTB

– Forandring fryder ikke

Kreftforeningen ønsker å formidle at det er viktig å tenke forebyggende rundt hudkreft.

– Det er fint at man nyter solen, men viktig å tenke på solvett, sier Opdalshei.

Han sier man kan gjøre flere tiltak for å redusere faren for hudkreft.

– Man kan holde unna solen når den er sterk. Det er lurt å ta pause fra solen, og at man ikke bråsoler seg, han til TV 2.

I tillegg kan man bruke klær og skygge som beskyttelse og bruke solkrem med minimum faktor 30.



TA PAUSER: Kreftforeningen sier alle bør begrense tiden i sterk sol. De ber også huske på at refleksjon fra vann, sand og snø gjør solstrålene mer intense, også i skyggen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Opdalshei påpeker at mange er klar over risikoen rundt soling, men spesielt på denne tiden av året kan mange tro at man ikke nødvendigvis blir solbrent.

– Solrådene gjelder ikke bare når du er på stranden. Det er mange som tilbringer mye tid ute når de gjør et helt vanlig ærend, som å klippe plenen eller spille fotball. Da er det flere som ikke oppdager at de ble solbrent før de er hjemme, sier han.

Ifølge Kreftforeningen kan det være lurt å ta en titt på egne føflekker.

– Vi anbefaler alle å følge med på egne føflekker. Forandring fryder ikke. Skifter føflekk form og farge, sjekk deg.