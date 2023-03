Denne krabaten er knapt nok sett i Norge før

No har den plutseleg dukka opp to år på rad. Frysaren til norske havforskarar får stadig oftare påfyll av eksotiske dyr.

SJELDAN: Havskilpadda som vart funnen på Karmøy for nokre veker sidan, er truleg av typen glattkarett. Det er kun fjerde gong den er registrert observert i Norge. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– No skal vi inn i det aller mest heilage, seier fiskeforskar Otte Bjelland.

Han tek oss med inn i eit fryserom som held smått ubehagelige 30 minusgrader.

Her på Havforskningsinstituttet i Bergen får dei stadig oftare inn eksotiske dyr som folk finn langs kysten eller som hamnar i garna til yrkesfiskarar.

Meir om dei forskjellige artane seinare. For først vil Bjelland vise fram det nyaste funnet.

SJELDAN: Otte Bjelland har jobba ved Havforskningsinstituttet i Bergen i snart 30 år. Ei havskilpadde av typen som vart funnen på Karmøy i starten av mars har han ikkje vore borti før. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han løftar ein kvit isopor-kasse ut frå ei hylle og tek den med ut i romtemperatur.

Ut av kassen løftar forskaren ei lita havskilpadde. Dyret er svært sjeldan kost for ein som har jobba i havforskinga i nærare 30 år.

Denne skilpadda høyrer nemleg heime på heilt andre og meir sørlege trakter enn norskekysten.

Utover eit funn i Trøndelag i fjor, må ein tilbake til 50-talet for forrige observasjon av denne i Noreg. Faktisk er det truleg berre fjerde gong den er funnen her hjå oss.

– Den er 20 centimeter brei i skalet, så den er kanskje fire-fem år gamal. Desse havskilpaddene kan bli to meter lange og 300-400 kg tunge, seier Bjelland om den vesle krabaten.

LITEN: Glattkaretten er verdas nest største havskilpadde. Arten er truga av global oppvarming. Det er truleg berre fjerde gong denne arten er observert i Noreg. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
NYTT FUNN: Havskilpadda vart funnen i starten av mars, på Karmøy i Rogaland. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
DØD: Den unge havskilpadda gjekk truleg i dvale i møtet med det kalde vatnet nord i Atlanterhavet. Etter å ha blitt skylt i land på Karmøy har den fått nokre skader i ansiktet, truleg frå fugl som har pirka borti den på jakt etter eit måltid. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Kan ha blitt teken av orkan

Havskilpadda dukka nyleg opp i fjøresteinane på Karmøy i Rogaland, nærare bestemt på Salvøy.

Den har ikkje overlevd den strabasiøse ferda frå lenger sør på kloden og til kaldare farvatn her i nord.

Det var Elin og Trond Jørgensen som fann den døde havskilpadda. Dei varsla den særs fugleinteresserte naboen Jan Kenneth Nilsen, som igjen var den som varsla Havforskningsinstittuttet om funnet heilt vest på Karmøy.

– Eg ana ikkje at den var så sjeldan. No er eg spent på å få vita kvar den kjem frå. Det er viktig å melde frå til havforskinga om ein gjer slike funn, slik at dei får funne ut mest mogleg om det som dukkar opp langs kysten vår, seier Nilsen.

FUNN: Jan Kenneth Nilsen henta opp havskilpadda frå fjøresteinane på Salvøy, Karmøy, Foto: Privat

I Bergen skal havskilpadda gjennom DNA-analysar for å slå fast kva art det er snakk om. Bjelland føler seg ganske trygg på at det er snakk om ein glattkarett, som er den nest største havskilpadde-arten.

Næraste yngleområde for denne havskilpadda er på Kapp Verde aust i Atlanterhavet og i Middelhavet. Men den største forekomsten er i Florida, sør i USA.

Så, kvifor hamna den her?

– Ved dei britiske øyene har det i det siste vore uvanleg mange strandingar av desse. Britiske forskarar spekulerer i at årsaka er orkanar i Mexico-gulfen. Det fører dei ut i Atlanterhavsstraumen, nordover og over til oss, seier Bjelland.

FLEIRE: Også britiske kollegaer av Otte Bjelland melder om funn av stranda havskilpadder. No skal Havforskningsinstituttet gjere DNA-analysar for å slå fast om havskilpadda på Karmøy høyrer til dei som er funne i England. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Varmare hav gir fleire eksotiske dyr

Men han utelukkar ikkje at havskilpadda kan ha blitt «lurt» opp til oss.

– Det er grunn til å tru at temperaturauke i havet vil føra til at ein får fleire, og oftare, eksotiske gjester i våre farvatn, seier Bjelland.

Han får støtte av kollega Geir Ottersen, som nyleg publiserte ein ny forskningsrapport om framtida til sjøområda i Norden.

– Når det no har blitt varmare i til dømes Nordsjøen, så vil dyr og planter som er tilpassa varmare forhold finna eit miljø dei trivst i, også hjå oss, seier Ottersen.

– Nokre av artane har komne seg til oss av seg sjølve. Langtidstrenden er at det blitt noko varmare i hava våre og den temperaturauken er nok til at fleire artar kan etablere seg her.

Makrellgjedde og svarflabb

Bjelland tek oss med inn igjen i det kalde, og smått overfylte, fryserommet. Han vil gjerne vise oss fleire eksotiske dyreartar som har komne inn til dei i det siste:

MAKRELLGJEDDE: I fjor byrja desse fiskane å dukke opp i garnet til makrellbåtar langs norskekysten. På det meste var det snakk om fleire tonn. Denne fisken er vanlegare lenger sør i Atlanteren og opp til Irland. – Det er mange år sidan vi har fått inn observasjonar av denne langs norskekysten. Vi må fleire år tilbake i tid, seier Bjelland. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
SVARTFLABB: Denne ser ut som ein breiflabb, men er heilt svart innvendig. – No blir det fleire og fleire av denne, seier Bjelland om fiskearten som er mest vanleg i det austlege Atlanterhavet. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
FULLT I FRYSAREN: Otte Bjelland finn fram det ferskaste tilskotet i fryserommet i Bergen; ei lita havskilpadde. – Slik det ser ut her no, får me inn meir enn me klarar å handtera. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Bør vi vere uroa over at det kjem fleire eksotiske artar inn i farvatnet vårt?

– Det er grunn til å uroe seg og vera førebudd. Enkelte av artane kan forandre miljøet dei hamnar i svært negativt, svarar Ottersen.

Han viser mellom anna til hamnespy, som sprer seg urovekkande raskt langs norskekysten.

– Stillehavsøsters og japansk drivtang er også trøblete og mange er uroa for at pukkellaksen skal øydelegge for vår eigen atlantiske villaks.

Havforskingsinstituttet skryt av publikum som er flinke til å melde inn det dei finn på nettsida «Dugnad for havet». I 2022 kom det inn over tusen observasjonar.