Denne kan spare deg for tusener på strømregningen

KONTROLLERER FORBRUKET: Christian Aasebø i Wattn med effektmåleren som kobles til strømmåleren, for å varsle når du bruker for mye strøm. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

– Du vil få et pushvarsel på telefonen din når timeforbruket er i ferd med å overskride den grensen du selv har satt for maxbruk, sier Christian Aasebø til TV 2.

Han er leder for produkt- og tjenesteutvikling i strømselskapet Wattn, som er eid av flere energiselskap på Sunnmøre og i Vestland fylke.

PUSH: Sånn ser effektvarselet ut på mobiltelefonen. Foto: Skjermdump.

I kjølvannet av strømkrisen og skyhøye priser tilbyr nå Wattn effektvarsling til alle sine kunder. Varslingen er knyttet til den nye nettleiemodellen og gjøres gjennom en sanntidsmåler som kobles på strømmåleren hjemme.

– Det handler om å fordele strømforbruket gjennom dagen for å unngå rushtiden på linjenettet, forklarer Aasebø, og fortsetter:

– Det er kjedelig å motta en unødvendig stor regning fra netteier fordi du har brukt vaskemaskin og tørketrommel samtidig som du lager middag. Når varselet kommer på telefonen din kan du selv gjøre grep for å fordele strømforbruket for å få lavest mulig nettleie og samtidig flytte forbruket til de billigste timene.

Nettleia ned

KJØKKENMÅLER: Denne var et vanlig syn i norske kjøkken tidligere. Foto: Walter Rovick

For noen i den voksne garde er dette kanskje en digital nyvinning av et kjent måleinstrument på kjøkkenet; en god gammeldags wattmåler på veggen, som ofte pekte alarmerende mot rødt når komfyrplatene og andre elektriske apparat sto på for fullt.

Den digitale måleren Wattmeter koster 600 kroner å installere, og Wattn mener at en vanlig husstand raskt tjener inn igjen kostnadene ved overvåkingen.

– Vi har beregnet at hvis man holder seg under prisgrensa på 10 kW hver måned, så kan du spare over 2000 kroner i nettleie i året, opplyser Aasebø.

OVERVÅKER: Via telefonen får forbrukeren beskjed om høyt strømforbruk. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

Ifølge Wattn beregner de fleste netteiere prisen på kapasitetsleddet ut fra gjennomsnittet av de tre høyeste enkelttimene over tre ulike dager. Kapasitetsleddet er et fast beløp som betales per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig.

– Vi har som motto at strøm skal være gøy, og vi mener det er både gøy og inspirerende å se om man holder seg under grensa for å spare penger.

Gir innsikt

Aasebø understeker at kundene ikke er nødt til å installere sanntidsmåleren for å spare penger.

– Vi sender ut varsel påfølgende dag for de uten sanntidsmåler som gjør at man får god innsikt i eget forbruksmønster og ut fra dette kan justere forbruket. Over tid lærer man seg gode rutiner, og kan faktisk spare en del penger på å følge med på om man ligger under eller over grensen for neste pristrinn hos netteier, sier Aasebø.

Selskapet melder om god respons hos kundene.

EKSPERT: Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Foto: Håvard Smeland / TV 2

– Tilbudet er tatt godt imot av våre kunder som er opptatt av å være med på den store grønne dugnaden samtidig som man kan spare penger, opplyser Aasebø til TV 2.

Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight synes det er positivt at aktørene kraftmarkedet tilbyr smarte løsninger for å redusere strømregninga.

– Dette virker å være et bidrag til å spare en hundrelapp eller to i måneden, men som kanskje drukner i høye strømpriser. Så spørs det hva forbrukeren faktisk gjør når meldingene kommer. Det kan bli litt kaotisk å leve etter, sier Lilleholt.