Denne kan levere maten hjem til deg i sommer

– Kan ikke hvem som helst stikke av med maten?

– Den er låst inne i boksen, og så åpner den seg automatisk når den er fremme og kunden har trykket at han er klar for å ta imot maten, sier Mads Dokka Blybakken som er pressesjef i Foodora.

ROBOT- OG DRONELEVERINGER: Foodora i Oslo vil ta i bruk ny teknologi når de leverer mat. Vi møter pressesjef Mads Dokka Blybakken. Foto: Lage Ask / TV 2

– Men kan man ikke bare stjele roboten?

– Den er ganske tung, så det tror jeg ikke at du får til, og det er sensorer på den.

«Doora» er et selvkjørende matbud, som har vært testet i Stockholms gater i nesten to år.

Får Foodora det som de vil, kan den første komme til Oslo allerede i sommer.

Vekt: 30 kilo

Blybakken forteller at de har «sikkerhet langt fremme i pannebrasken».

Han opplyser at det i første omgang vil være folk med som sørger for at alt går trygt for seg.

– Den kjører i cirka 6 km/t, så jeg tror ikke at de hurtige kollisjonene er den store faren, sier Blybakken.

En som er spent på lanseringen, er Foodora-budet Dušan Dobrík, som studerer informatikk og design.

Selskapet varsler nå at de vil opprette et teknologistipent som budene kan søke om å få penger fra. Pengene kan brukes til å studere teknologi, eller annet som er relevant.



– Vi kommer til å trenge robotførere. De må se på skjerm hva som foregår der det eventuelt oppstår problemer, og så kommer vi til å trenge budene som jo er leveringseksperter, til å være med å faktisk gjennomføre dette, sier Blybakken.

Begynner i Bjørvika

Dobrík tror teknologistipendet kan gi nye muligheter til kollegaene. Selv holder han på med relevant utdanning, men det er det langt fra alle kollegaene som gjør.

– For å bli mer forberedt på fremtiden er det veldig nyttig å ha dette, og siden Foodora er åpen for alle, så er det mulig at alle får tilgang, sier Dobrík.

NYTTIG: Dušan Dobrík tror teknologistipendet kan hjelpe flere kollegaer. Foto: Lage Ask / TV 2

– Nå har vi søkt om tillatelse fra Oslo kommune til å gjøre en test av robotlevering, sier Blybakken.

Det er Bjørvika de først sikter seg inn på, men de har ingen planer om å stanse der.

– Først er det én som vi tester med, og så er det jo plan og håp om å utvide etter det. Vi er jo i byer over hele landet med sykler, sparkesykler, biler og etter hvert kanskje også roboter og droner, sier Blybakken.