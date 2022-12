Denne julekalender-typen handler nordmenn aller mest

En stor undersøkelse fra Klarna avslører hvilke julekalendere folk i Norge og 16 andre land kjøper. Nesten én av ti går for en erotisk variant.

FØRJULSTID: Hvilken type julekalender skal du handle i år? Kanskje du står over? Gi din stemme lenger nede i artikkelen! Foto: Arkiv

Er du en av dem som starter førjulstiden med å åpne en luke den 1. desember?

Da er du ikke alene, for ifølge shopping- og betalingsløsningen Klarna, kjøper hele sytti prosent av nordmenn julekalender.

– Julekalendere er jo en gammel tradisjon også i Norge, selv om det har skjedd veldig mye de siste årene med hva som skjuler seg «bak lukene», sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna.

Nest mest

Det er faktisk bare Storbritannia, med sine 72 prosent som slår oss på denne tradisjonen.

Dette kommer frem i en stor julehandelsundersøkelse som er utført i 17 land, inklusive Norden, Vest- og Sør-Europa, USA og Australia.

Merk: Se full oversikt lengre nede

– Nordmenn er generelt glad i julen og julehøytiden, sier Elvestad.

ANALYSE: Klarna håndterer mellom 30 og 50 prosent av alle netthandelskjøp i Norden, og kartlegger jevnlig trender, opplyser markedsdirektør Thomas Elvestad. Foto: Klarna

Til sammenligning ligger Nederland og Portugal på bunnen, med henholdsvis 47 og 49 prosent som sier de skal kjøpe kalender.

Disse typene dominerer

Selv om mange sier de skal ha kalender i hus, er det kanskje enda mer interessant å vite hva slags type folk kjøper.

Da artikkelforfatteren var barn på 80- og 90-tallet, var innholdet bak lukene begrenset til sjokolade og kanskje noen kloke ord eller hint til kveldens episode av barne-tv.

Nå er det ekstremt mye forskjellig innhold, og ifølge Klarna sin undersøkelse er det en rekke ulike artikler som går igjen.

Vinneren er uten tvil sjokolade-kalenderen. Hele femti prosent av de spurte har sagt at denne skal i hus.

Dykker man dypere inn i tallene, finner man derimot en rekke andre typer på fremmarsj.

ULIKE: Alt etter hvor gammel du er, husker du kanskje de ulike kalenderne fra gammelt av. Noen av dagens kolossale kalendere er ganske mye større og innholdsrike. Foto: Frank May / NTB

– Dette kan være kalendere til kjæledyrene sine, erotiske kalendere eller kalendere med skjønnhetsprodukter. På det området har det skjedd et klart trendskifte over tid. Mange lager også egne pakkekalendere, sier Elvestad.

Som man kan se i tabellen under, dominerer også kalendere med andre godterier, skjønnhetsprodukter og barneleker.

Så mange skal ha erotisk

I tillegg til disse, er det ifølge Klarna-direktøren særlig én type kalender som blir stadig mer populær - nemlig den erotiske.

– Det er ni prosent som sier de skal kjøpe en erotisk julekalender i år. Aldersgruppen 25-41 år er overrepresentert (14%), og det er ikke noe forskjell på mann og kvinne, sier Elvestad.

Det er også lite som tyder på at stram økonomi har ført til at nordmenn sparer inn på årets kalendere. Selv om prisen jevnt over har økt med 19 prosent, er det likevel mange som tar seg råd.

– Det har blitt større variasjon i hva en julekalender kan være, om man kjøper en ferdig eller lager en selv. Selv om vi ikke har nøyaktige tall på dette, tyder både nye kjøpsgrupper og stadig flere typer julekalendere på at dette er et marked i vekst, sier Klarna-direktøren.

De som er desidert minst interessert i kalendere er folk over 58 år.

– Tradisjonen kommer fra Tyskland

Ok, mange handler kalendere, men hvorfor har vi egentlig denne tradisjonen?

Det svaret har en av Norges aller fremste forskere på juletradisjon, Herleik Baklid ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Denne tradisjonen kommer fra Tyskland, og stammer fra slutten av 1800-tallet. Da var det en gutt som het Gerhard Lang, som spurte moren sin hvor lenge det var til jul. Moren tok frem et papir, skrev tallene 1 til 24, og la en kake på hvert av tallene, sier Baklid.

Tanken var at sønnen da kunne spise én kake hver dag, helt frem til julekvelden.

– Det viste seg at Gerhard Lang var et forretningstalent, for i 1903-04 utviklet han den første julekalenderen.

FORSKER: Herleik Baklid ved Universitetet i Sørøst-Norge forsker på tradisjoner og jul. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

Fortidens kalender

Den gang var det imidlertid ingen sjokolader, skjønnhetsprodukter eller erotiske artikler bak lukene.

– Hehe, nei. Det var nok heller bilder fra bibelhistorien, som formidlet det kristne budskapet, sier Baklid.

Det at dagens kalendere inneholder alskens gaver, må ifølge forskeren krediteres handelsstanden og den generelle kommersialiseringen av julen.

– Hvorfor tror du julekalendere har blitt så viktig for nordmenn?

– Det er jo forventningenes tid. Mange går og venter på jula, og kalendere er en måte å skape glede på frem mot jul, sier Baklid, som kan avsløre av tradisjonsforskeren selv ikke har noe kalender i år.

– Men tidligere hadde vi ofte Lego-kalender til sønnen min.