Denne innretningen kan felle Linda

MUSEFELLE: Dette er musefella som har ført til at Linda Strand i dag møtte i Møre og Romsdal tingrett, rettssted Kristiansund. Foto: Arne Rovick / TV 2.

Er denne musefellen til Linda Strand et brudd på dyrevelferdsloven? Det skal Møre og Romsdal tingrett ta stilling til i dag.

Grytidlig i dag satte Linda Strand seg i bilen hjemme i Surnadal på Nordmøre for å reise til tingretten i Kristiansund og møte som tiltalt i en straffesak. Hun er tiltalt for brudd på dyrevelferdslovens paragraf 37 etter at hun laget en musefelle.

– Det er jo spesielt å møte i retten som tiltalt. Jeg er absolutt ikke noe dyreplager, og dyrene led ikke av den måte jeg brukte for å ta livet av dem, sier Strand til TV 2.



Bamsemus

Klokka 0930 ble retten satt av dommer Øyvind Panzer Iversen. På spørsmål om hun erkjenner straffskyld, svarte Linda Strand tydelig:

– Nei!



Fellen som har sendt henne i retten er i tiltalen beskrevet på følgende måte:

«Den er bestående av en gangbru av en ølboks over en bøtte med bamsemums som åte, slik at musa falt ned i bøtta som var delvis fylt med blanding av vann og fryseveske. Musefellen ble stående noen dager og medførte at flere titalls mus døde av drukning.»

FELLA: Dette bildet postet Linda Strand på Facebook, og førte til at hun ble anmeldt.

Dommeren ville vite om bøttefella til Strand var effektiv.

– Vi bruke vel fella i tre dager. Den var full hver gang vi sjekket, og vi sjekket hver tredje time. Alle mus var døde når det ble tømt, forklarte Strand i retten.



Aktor ville vite om hun med egne øyne så at dyra var døde.

TILTALT: Linda Strand i tingretten i Kristiansund sammen med sin forsvarer Thor Kleppen Sættem. Foto: Arne Rovick / TV 2.

– Jeg er så redd for mus at det var mannen min som tømte bøtta. Jeg så jo selv at alle mus var døde, forklarte Strand.



Bakgrunnen for denne noe spesielle historien er at Strand og mannen for noen år siden kjøpte et eldre hus i Surnadal som hadde stått tomt i åtte år.



– Det var invadert av mus, rett og slett. Vi prøvde alt mulig fra ultralydapparater til vanlige musefeller, men systemet kapitulerte til slutt. Kattene mine ga også opp. Det var jo helt uholdbart å bo i huset. Vi måtte gjøre noe. I perioder var det så ille at jeg måtte bruke støvler inne, forklarte Strand i tingretten.



Strand sier at det var nærmest umulig å åpne en skuff i huset uten at det hoppet ut en mus. Hun bestemte seg for å lage en hjemmelaget felle, som fungerte godt.

– Jeg har bare forsøkt å berge hus og hjem. Jeg følte nesten at jeg handlet i nødverge den gangen, sier Strand.

Fikk forelegg

Men hvordan ble en hjemmesnekret musefelle til en straffesak? Jo, på Facebook-gruppen «Vi som elsker gamle hus» spurte noen om råd til å løse museproblem.

– Det var noen som lurte på om det fantes noen tips, og jeg hadde jo det, sier Strand.



Facebook-posten ble fanget opp av NOAH, som anmeldte Strand.

– Jeg synes det er veldig beklagelig at folk trosser regelverket og nærmest tror at de har rett til å bruke ulovlige feller. Det er en grunn til at noen feller og avlivningsmetoder er ulovlige. Det er faglige kriterier som ligger til grunn, og det bør folk forholde seg til, har Siri Martinsen i NOAH tidligere uttalt til TV 2.

Politiet opprettet sak og har ilagt Linda Strand et forelegg på 6000 kroner for ikke å ha avlivet dyr på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Strand nektet å vedta forelegget.

PARTER: Politiadvokat Christian Asdahl (t.v.) er aktor i saken, mens Linda Strand forsvares av advokat Thor Kleppen Settæm. Foto: Arne Rovick / TV 2.

– Det er en prinsipiell sak. Hvis min klient blir dømt for dette, vil det få enorme konsekvenser for mange rundt om i Norge som har begått akkurat den samme handlingen, og som vil indirekte bli dømt gjennom at hun dømmes. Så jeg håper virkelig at tingretten lander på frifinnelse, sier forsvarer Thor Kleppen Sættem.

I retten i Kristiansund stevnet påtalemyndigheten en ekspert fra Folkehelseinstituttet som forklarte seg om mus sine svømmeferdigheter.



– Mus prøver å unngå vann, men havner de i vann som i en slik bøtte så vil de svømme i lang tid før de dør av utkallelse eller drukning. Det er en stressende og smertefull død, forklarte seniorforsker Arnulf Soleng i Folkehelsesinstiuttet.



Han var at tydelig på at mus er pattedyr på linje med andre pattedyr, selv om de er skadedyr.

– Det er uakseptabelt å bruke bøttefeller som dette, mente Soleng.



I sin prosedyre la aktor ned påstand om at Strand må dømmes til å betale en bot på 7000 kroner samt å betale saksomkostninger.

– Drukning av dyr ikke er forsvarlig avlivingsmåte fordi det er en smertefull metode, fremholdt aktor Christan Asdahl.

Saken oppdateres.