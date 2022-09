Denne handlekurven er 32 prosent dyrere enn i fjor

Selv om den generelle prisstigningen for matvarer er 10,3 prosent, får man et helt annet resultat når man fyller kurven med de vanligste varene.

Forbrukerrådet bruker nå sterke ord om prisstigningen i dagligvarebutikkene.

– Det er klart at barnefamilier og enslige eldre vil slite med dette. Dette er dramatisk for norske forbrukere, sier fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet.

Mange varegrupper i den såkalte konsumprisindeksen for matvarer og alkoholfri drikke har lav eller ingen prisvekst. Andre har igjen svært høy vekst. Gjennomsnittlig vekst for alle varene er på 10,3 prosent, og det er dette som fremkommer i den offisielle statistikken.

Men ser man nærmere på de varene som er vanligst å handle, gjerne varer som inneholder korn, sukker, kjøtt, frukt og fisk, er dette de som har hatt høyest prisøkning.

Handlet samme varer et år etter

TV 2 Nyhetene fant frem kvitteringer lagret i en app fra perioden juli til september i 2021. Denne ett år gamle handlelisten består av kjøttboller, frossen laksefilet, spagetti, filterkaffe, brød, olivenolje, kjøttdeig, ferdigpizza, svinefilet og en kartong sjokomelk.

Disse varene kostet den gang til sammen 447 kroner.

INNHUGG PÅ KONTOEN: Matbudsjettet eser ut Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Så, i september 2022, dro vi tilbake til den samme butikken på Sagene i Oslo og kjøpte nøyaktig de samme varene. Alle prisene er uavhengig av tilbud eller kampanjer.

Denne gangen ble summen på kvitteringen 591 kroner. Det gir en prisøkning på disse varene på 32,2 prosent.

Formidabel økning

Utvalget av varer er lite, så dette er ikke vitenskap, men kun en illustrasjon av at prisnivået nå er betydelig høyere enn det var for bare ett år siden. Det bekymrer Forbrukerrådet.

– Dette er et kjempeproblem for mange forbrukere. Vi har vært vant til at det stiger med én prosent, kanskje to, men når vi når ser eksempler som dette, at det stiger med over 30 prosent, så er det en formidabel kostnadsøkning, sier Kasland i Forbrukerrådet.

DRAMATISK: Olav Kasland Fagdirektør, Forbrukerrådet Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han stusser imidlertid på at noen varer har økt så mye i pris, og trekker frem frossenfisk som et eksempel.

– Jo, nedfrysing krever strøm, og vi tenker at strøm er dyrt. Men i Nord-Norge er strømmen billig, så da burde den ikke stige så mye i pris.

Vil slå ned på kunstig høye priser

– Mistenker Forbrukerrådet at produsenter eller butikkjedene legger på litt ekstra fordi alle er enige om at krig og energikrise er forklaringen på prisstigningene?

– Vel, vi vet at det har skjedd. Hvis man legger på kanskje bare en halv prosent, så er det liksom ingen som merker det, men i volum så blir det vanvittig mye penger ut av det. Om vi får dokumentasjon på at aktørene har lagt på marginene mer enn normal prisstigning, så vil vi reagere sterkt på det, sier fagdirektøren i Forbrukerrådet.

Avviser økt fortjeneste

Butikkjedene avviser at de sniker til seg ekstra profitt i ly av det som nå er åpenbare forklaringer på prisstigningen.

– Vi har nettopp presentert regnskapet vårt for første halvår som tydelig viser at han tar feil. Vår bruttomargin og vårt resultat går ned. sier kommunikasjonssjef Stein Rømmerud i NorgesGruppen.

Han sier det skyldes at kostnadene deres øker samtidig som de har investert i å begrense prisveksten.

– Vi har mottatt tidenes høyeste prisøkning fra leverandørene våre på grunn av dyrere råvarer, transport, emballasje, strøm og alt annet som har blitt dyrere. Vi har forhandlet hardt for å holde disse prisøkningene nede, sier han.

AVVISER: Kommunikasjonssef i Coop, Harald Kristiansen Foto: Espen Solli

Også kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen avviser Forbrukerrådets antydning, og hevder tvert imot at fortjenesten nå er lavere.

– Vi fikk en historisk stor økning i innkjøpsprisene fra våre leverandører med virkning fra 1. juli. På grunn av den tøffe konkurransesituasjonen har Coop ikke tatt ut denne prisøkningen fullt ut til forbrukerne, sier han.