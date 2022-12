Denne gruppen er mest fornuftig

De med høy inntekt bruker over dobbelt så mye på julefeiringen som de med lav inntekt, ifølge DNB. Spesielt én gruppe har redusert forbruket.

Nordmenn har redusert sin totale julehandel med ni prosent fra i fjor, ifølge DNBs juleanalyse. Der vi strammet inn mest var på mat og drikke, der kuttet vi hele 12 prosent. Dette inkluderer dagligvarer og Vinmonopolet.

JULEBRUS: Nordmenn brukte mindre penger på mat og drikke i førjulstiden i år enn i fjor. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Selv om vi er inne i det som har blitt omtalt som en «dyrtid», har vi likevel brukt 15 prosent mer på årets julehandel enn i 2019, som var forrige normalår.

I år brukte vi nesten 100 milliarder kroner på årets julehandel.

– Min hypotese er at vi har vent oss til et høyt forbruk gjennom disse to pandemiårene. Dermed har vi ikke klart å justere ned varehandelen igjen. Vi har mistet det ankeret vi pleide å ha.

100 MILLIARDER: Nordmenn brukte nesten 100 milliarder på årets julehandel. Det er mindre enn i fjor, men likevel en stor økning fra 2019, sier Ine Oftedahl i DNB. Foto: DNB

Det sier tallekspert Ine Oftedahl i DNB til TV 2. Hun påpeker at man i pandemiårene ikke brukte penger på tjenester som reising og opplevelser. Da satt man igjen med mer penger, og forbruket økte.

– Når det nå har åpnet igjen, har vi blitt litt som Ole Brumm. «Ja takk, begge deler».

Unge strammer inn mest

Oftedahl forteller at nordmenn med høy inntekt bruker 62 prosent mer på årets julehandel enn de med lav inntekt. Samtidig er det de med høy inntekt som reduserer mest målt mot fjoråret. Men det er en naturlig forklaring på dette.

– De med høy inntekt har mye mer å gå på, og dermed kan de redusere mer. De med lav inntekt har hatt et forbruk som er såpass stramt fra før at det ikke er noe mer å gå på, sier Oftedahl.

Alle aldersgruppene har strammet inn kortbruken siden i fjor, men det er de mellom 18 og 24 som har redusert mest. Ungdommen har redusert julehandelen med 13 prosent.

SPARE-UNGDOM: Skal vi tro tallene fra DNB, så bør de voksne ta lærdom av ungdommens redusering av forbruk. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– De unge startet tidligere i sommer med innstrammingen, og da tenkte man at de kanskje var litt tidligere ute enn de andre aldersgruppene. Men de fortsetter å stramme inn mest av alle, så det er en stor fornuftighet blant de unge.

Renta har økt, strømprisene har vært rekordhøye og matvareprisene har skutt i været. Oftedahl er tydelig på at noe må skje med forbruket til nordmenn i 2023, slik at man unngår å havne i en økonomisk knipe.

– Da må vi fortsette innstrammingen. Jeg tror 2023 vil bli et justeringsår. Det blir forhåpentligvis det første året uten en pandemi som påvirker, og det kan gjøre at man kommer litt mer i en rutine igjen.