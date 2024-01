Denne fotoboksen tok flest råkøyrarar

Éin by skil seg ut på topplista til fotoboksane. Og det er i tunnelane flest får svi.

2023 vart eit rekordår for fotoboksane langs vegane våre. Aldri før har fleire bilistar blitt ferska av dei grå boksane.

Fotoboksane knipsa nemleg 226.037 bilete av fartssyndarar i fjor, som TV 2 meldte tidlegare i januar.

No er også topplista over kva fotoboksar som tok flest nokonlunde klar. Vivi-Ann Haukås er sjef ved politiet sitt senter for automatiske trafikkontrollar og ho presiserer:

– Dette er førebelse tal. Vi har per dags dato kring 17.000 uavgjorte saker frå 2023 som vi behandlar. Men rangeringa av fotoboksane er nok forholdsvis klar, seier Haukås.

LETT Å SJÅ: Det er ikkje akkurat umogleg å legge merke til fotoboksane langs vegen. Likevel blir mange tatt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Gamal kjenning på topp

På topplista over fotoboksane som tok flest råkøyrarar i 2023, er det boksane som står i tunnel som dominerer. Og éin by skil seg ut.



Det er nok ikkje fordi dei er hardare på gassen enn andre, men rett og slett fordi trafikkmengda er så mykje større enn andre plassar.

7 av 10 fotoboksar på topplista står altså ikkje overraskande i Oslo politidistrikt.

Heilt på topp finn vi den som også tok flest i 2022. Det er nemleg fotoboksen i Vålerengtunnelen mot Drammen på E6 under Oslo (tidlegare riksveg 190).

MEST: Det er meir trafikk i Oslo enn andre stader. Fotoboksane i hovudstaden dominerer difor topplistene. Den som tok flest står inni tunnelen her. Foto: Simen Askjer / TV 2

Henta inn 2700 kroner i timen

Den toppar lista når ein slår saman talet på førarkort som er tatt og talet på bøter som er gitt.

Den har også delt ut flest politimeldingar. Det gjeld anten førarkortbeslag eller sjåførar som køyrer utan gyldig førarkort eller har for høg prikkbelastning.

Circa kvar femte dag rauk det eit førarkort i fotoboksen i Vålerengtunnelen.

Totalt har den henta inn 23,6 millionar kroner fordelt på 5597 bøter.

Sagt på ein anna måte delte den ut bøter på totalt 64.813 kroner om dagen. Eller 2700 kroner i timen i 2023, om du vil.

– Bøteinntekter har liten interesse for politiet. Vi har fokus på det førebyggande arbeidet og trafikktryggleiken. Bota er berre ein rent verkemiddel for å handheva lov og orden, presiserer Haukås på ATK-senteret.

Otta og Bergen

Tek vi turen ut av hovudstaden, er det fotoboksen på E6 sørover gjennom Otta som tek flest fartssyndarar elles i landet.

Her har litt over 2000 fått bøter, medan 42 er blitt politimelde.

På Vestlandet er det fotoboksen i Arnanipatunnelen på E16 som knipsar flest. Den grå boksen i Bergen har delt ut 2097 bøter og tatt fem førarkort i 2023.

Vil ta fleire i 2024

I 2022 fekk ATK-senteret ekstra midlar i budsjettet til å auke innsatsen på automatiske trafikkontrollar. Tolv millionar kroner kom til som gjorde at dei kunne tilsette fleire.

Fleire tilsette betyr at ATK-senteret kan behandle fleire saker. Difor aukar dei no innsatsen inn i 2024. Målet er at fotoboksane skal knipse 250.000 bilete.

Risikoen for å bli tatt har altså aldri vore større.

– No er alle nytilsette heilt på plass og er ferdig med opplæringa. Så i 2024 får vi enno større utbytte av ekstramidlane og skal klare å behandle fleire saker, sa Haukås til TV 2 tidlegare i januar.