Denne feilen kan koste deg forholdet

EMOSJONELT UTRO: Både fysisk og emosjonell utroskap kan føles som et svik i et forhold. Foto: Jan Eivind Bertelsen / TV 2

Flere unge opplever at kjæresten «soft cheater». Spesielt et tegn bør du være obs på.

Hadde du reagert hvis partneren din sendte flørtende meldinger til andre, likte ekspartneres bilder på Instagram eller betalte for porno?

«Soft cheating» er ifølge The Guardian mindre åpenbare måter å være utro på, som tradisjonelt ikke er sett på som utroskap.

Handlingene er uærlige og hemmelighetsfulle, og krysser forholdets grenser for hva som er greit.



TV 2 har vært i kontakt med flere unge jenter og gutter som forteller om sviket de følte på da eksen «soft cheated».

Gjengangeren er at emosjonelt utroskap føles like ille, om ikke verre enn fysisk utroskap.

ØDELEGGER: For mange er utroskap slutten på et forhold, mens andre klarer å jobbe seg gjennom det.

– Et svik

Jeanette Johnsen (27) har i flere forhold opplevd at partnere ikke er så perfekt som hun trodde.

– Det var helt jævlig de gangene jeg fant det ut, jeg ble dritskuffet, forteller hun.

Det var skjermbilder av meldinger til andre jenter som fikk hjertet hennes til å synke.

– Det er jo et svik.

Ifølge henne har hun vært i flere forhold der partneren har sendt flørtende meldinger, «slidet» inn i andre jenters Instagram-DM og reagert med flamme-emoji på andre jenters Insta-story.

LOJAL: Jeanette Johnsen mener at hun er en lojal person, og at hun hever seg over andres feil. Foto: Privat

Ifølge Johnsen vet jenter godt hva slike handlinger betyr.

Det er altså ikke snakk om å få seg venner, mener hun.

– De sa at de ikke var utro fordi det ikke skjedde noe fysisk. Da jeg spurte om de hadde likt om jeg gjorde det samme, svarte de nei.

Johnsen er tydelig på hva hun mener går over utroskapsgrensa og ikke.



– Hvis intensjonen er noe mer enn vennskap, er det utroskap. Du skal ikke ha behov for sånn kommunikasjon i et forpliktet forhold.

Like ille

– Det virker som det har blitt mer normalt med «soft cheating» de siste årene. Vi er så mye på telefonen og det er så lett tilgjengelig, særlig når man drikker alkohol.

Johnsen har opplevd både emosjonell og fysisk utroskap.

For henne opplevde hun begge typene utroskap som like fælt.

– Det er like kvalmende og like sårt. Jeg følte på samme svik, forteller hun.

I flere av tilfellene var denne typen utroskap en av grunnene til at forholdet tok slutt. I dag er hun singel, og sliter med å stole på personer.

– Det setter en støkk i deg.

Større tilgjengelighet

Sexolog og samlivsterapeut Bianca Schmidt sier at sosiale medier gjør «soft cheating» lettere.

– Det har absolutt blitt flere måter å være utro på, eller være i grensen av utroskap, etter at sosiale medier har blitt så stort som det er, forteller Schmidt.

Folk har forskjellige forhold til sosiale medier, og folk tillater ofte å skrive helt andre ting på sosiale medier enn i virkeligheten, legger samlivsterapeuten til.

– Veien inn i et forhold er for mange blitt vanskeligere på grunn av hvordan «tradisjonell dating» har forandret seg, med datingapper og lett tilgang til en enkel flørt.

– Tilgjengeligheten til overfladiske relasjoner, som sex-chatter og OnlyFans (en tjeneste som lar brukeren abonnere på blant annet persontilpasset pornografisk innhold, red. anm.), gjør «soft cheating» mye enklere å involvere seg i.

INDIVIDUELT: Bianca Schmidt mener det er individuelle forskjeller på hva folk og forhold mener er utroskap. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Emosjonell utroskap

Begrepet «soft cheating» blir ifølge Schmidt brukt litt forskjellig, men blir primært brukt om relasjoner, flørting eller prat i sosiale medier. Altså at man ikke møtes fysisk.

– «Soft cheating» handler om at en av partene i et forhold har en type kontakt med et menneske med kjønnet man tenner på, eller er på seksuelt eller erotisk profilerte steder, som er utover hva partneren synes er greit.

Schmidt legger til at alle forhold er helt unike. Ifølge henne handler dette om hva man synes er greit og ikke.

– For eksempel synes noen at porno er helt greit, men andre føler det er veldig truende og sårende – som et utroskap.

Hvorfor er man utro?

Psykolog og parterapeut Andreas Løes Narum mener det er mange grunner til at folk er utro, men at forskere ofte deler det opp i tre kategorier.

– Enten handler det om deg selv, relasjonen eller situasjonen. Ofte kan det også være en kombinasjon.

Narum forklarer at hvis grunnen er deg selv, henger det ofte sammen med problemer og traumer fra barndommen. Ofte søker man bekreftelse.

– Alle mennesker trenger oppmerksomhet, men noen trenger mer. «Soft cheating» åpner mer for dette.

Grunn nummer to er at relasjonen, altså forholdet du er i, er problemet.

– Hvis det for eksempel ikke er sex eller nærhet i et forhold kan det ofte øke risikoen for utroskap.

LANG ERFARING: Andreas Løes Narum som står bak Parweb, har lang erfaring som psykolog og parterapeut. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Mest vanlige

Den siste grunnen er situasjonen man kan havne i.

Etter Narums erfaring er dette den vanligste grunnen til utroskap.

– I disse situasjonene havner personen et sted hvor det plutselig blir mulig å være utro, og man tror man kan slippe unna med det.

Dette kan for eksempel skje på nett, eller på et seminar.

Ifølge Narum handler denne typen utroskap om spenning og positiv oppmerksomhet, selv om det nødvendigvis ikke skjer noe fysisk.

Men hvor går grensen mellom hva som er innafor og ikke?

– Alle par har ulike grenser for hva som er utroskap. For noen er det for mye med en klem, for andre kan det være greit å ha sex med en annen så lenge det er avtalt og åpent. Grensen er nådd hvis du prøver å skjule telefonen din for partner. Da er man i gang med mistenksomhet, sjalusi og skilsmisseadvokater til slutt, svarer Narum.

Ingen regler

Sexolog og parterapeut Bianca Schmidt mener imidlertid at det ikke er noen klare regler for hvor grensen for utroskap går. Det er opp til hvert par å finne frem til en enighet om hva de er komfortable med.

– Det er dessverre for få par som starter forholdet med å snakke om grenser. Da er det ikke rart det kommer overraskelser.

Ifølge henne kan det være lurt for alle par å snakke om grenser.

– Mange par krangler om dette. En løsning er å høre hva som er viktig for begge parter. Da er det lettere å finne noe begge kan leve med.