Denne «feilen» i skattekortet kan gi deg tusenlapper ekstra

Dersom du har kjøpt bolig med samboeren, kan du risikere at kun den ene får rentefradrag for boliglånet.

– Det er vanlig å oppleve at rentefradraget kun føres opp på den ene låntakeren - selv om begge eier like stor del av boligen og har likt lån, sier rådgiver Sindre Lindstrøm Andersen i Skatteetaten til TV 2.



I disse dager får nordmenn melding om skattekortet for 2024, som er Skatteetatens estimat av inntekt og fradrag i året som kommer.

Derfor er det viktig å sjekke at du har ført riktige opplysninger på skattekortet for å slippe og betale for mye skatt i løpet av året - eller få en unødvendig stor restskatt i 2025.

Hva er rentefradrag? Rentefradrag er den delen av renteutgiftene som du kan trekke fra på skatten. Det kan for eksempel være et boliglån.

– Skattekortet er et utkast basert på det vi har av gammel informasjon, samt renteutviklingen. Det er mye å hente inn på å sjekke at opplysningene er riktig. Spesielt nå hvor renten har vært så høy, sier Lindstrøm Andersen.

Han viser til eksempel der samboere med felles gjeld som har kjøpt bolig sammen - og eier felles bolig - kanskje ikke har oppført dette hos Skatteetaten tidligere.

– Dersom du ikke hadde lån før i 2023, vil det sannsynligvis ikke stå noe i feltene. Da vil du skatte for mye dersom du har gjeldsrenter, men ikke fører det opp.

– Har du kjøpt eller solgt bolig, eller tatt opp mer lån eller betalt mye ned, bør du derfor sjekke og eventuelt endre skattekortet.

Den ene skatter mer



Kjøper man bolig sammen som samboeren, har man gjerne felles gjeld gjennom å ta opp et boliglån der den ene er hovedlåntaker og den andre er medlåntaker.



Da kan man oppleve at rentefradraget kun oppføres på den som er hovedlåntaker - selv om begge eier like stor del av boligen og har felles gjeld sammen.

– Det betyr at den som er hovedlåntaker kan få mye penger igjen på skatten for boliglånet, mens den andre kanskje må betale restskatt, sier Lindstrøm Andersen.

Dette skyldes at tallene i skattekortet kommer fra informasjon i skattemeldingen og skatteoppgjøret du fikk tidligere i år.

– Selv om du har lån med en annen, innrapporteres det fra de fleste bankene kun på én av dere i skattemeldingen, sier han.

– Når samboere og medlåntaker har lån sammen og banken har rapportert beløpet kun på den ene, må begge ha endret sine skattemeldinger for at det skal bli riktig i skattekortet.

Slik endrer du

Dersom man ønsker å fordele rentefradraget mellom to samboere, kan det gjøres på skattekortet i henhold til eierbrøken på lånet.

– Hvis dere gjorde dette i 2022, vil det være disse tallene som er grunnlaget bak tallet du ser i skattekortet for 2024. Dersom dere ikke har gjort dette, vil ikke gjeld og gjeldsrenter være riktig fordelt - eller kanskje mangle helt.

Og da bør du se på skattekortet nå.

– Det er et felt på skattekortet som heter «gjeldsrenter». Der skriver du inn summen du venter du skal betale i renter. Det kan være alt fra boliglån, studielån eller billån.

– Er du usikker på hva du kommer til å betale i renter, så er et godt tips å sjekke nedbetalingsplanen der du har lån. Deler man lånet helt likt med en samboer, skriver man den summen man ser delt på to.

Men reglene er annerledes dersom du er gift.

– Skattemessig er det annerledes for samboere enn for ektefeller. Dersom man er samboere, regnes det som to individer - mens ektefeller deler likt. Derfor er det viktig å sjekke opplysningene i samboerskap.

