Denne dagen bør du være obs på strømprisen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Desemberregninga ble dyr for veldig mange. Her er strømprisvarselet for den kommende uka.

Strømprisvarselet baserer seg på spotpriser, uten moms, slik at det kan være mulig å planlegge strømbruken.

Se prognosene for dagene framover litt lenger ned.

STRØMPRISVARSEL: Ane Nyrerød kommer med klare strømoppfordringer til denne uken. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Vi vil egentlig ha prisene så like den strømregningen som folk får, men det er nesten umulig. Det er fordi den består av så mange deler. Strømstøtte som ikke blir beregnet før i slutten av måneden, el-avgiften som er de tre dyreste timene i måneden og så videre, forklarer væranker i TV 2, Ane Nyrerød og fortsetter:

– Så nå går vi for spotprisen, som er den sanne prisen satt av strømbørsen vår.

– Kan være billigere og dyrere

Varselet for den kommende uka er laget av StormGeo, som viser at det er én spesiell dag hvor prisene er aller høyest.

– Det er viktig å si at dette er gjennomsnittsprisen per døgn. For det er en pris for hver eneste time i døgnet og vi vet at den kan variere ganske mye. Så det kan være billigere og dyrere timer enn dette.

Prisene vil øke utover uka, og nedenfor følger prognosene for de neste seks dagene.

Onsdag, prognose:

ONSDAG: – Det er en oppadgående trend. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Dette er da en prognose, et varsel fra StormGeo. Det går litt opp, ikke veldig mye, marginalt opp – men det er en oppadgående trend.

Torsdag, prognose – obs i Midt-Norge:

TORSDAG: – Det blir kaldt fra onsdag til torsdag i Midt-Norge og det kan være med på å påvirke prisene. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Torsdag skal de være veldig obs i Midt-Norge, for da spretter prisen opp til nesten 1,5 kr i spotpris. Det blir veldig kaldt fra onsdag til torsdag i Midt-Norge og det kan være med på å avgjøre dette, forklarer Nyrerød.

– Det går også litt opp i Sør-Norge, vi nærmer oss 2 kr.

Fredag, prognose – dyrest i Sør-Norge:

FREDAG: – Fredag er den dyreste dagen i Sør-Norge. Foto: StormGeo/God morgen Norge

Fredagens prognose viser at det går litt ned både i Nord-Norge og Midt-Norge, men ikke i sør.

– Fredagen er den dyreste dagen i Sør-Norge, det kan man forberede seg på. Da er vi like under 2 kroner i Sør-Norge.

Helgen, prognose:

HELG: I helgen er det lavere strømpriser. Foto: StormGeo/God morgen Norge Les mer

Ane Nyrerød forteller at det veldig ofte er lavere priser i helgene.

– Og det blir det nå også. Det er ganske liten forskjell på lørdag og søndag, kanskje littegrann lavere priser på søndagen – hvertfall i Sør-Norge.

Mandag, prognose:

NESTE MANDAG:: – Det er marginalt opp på mandag. Foto: StormGeo/God morgen Norge

Ofte er det slik at prisene går litt opp igjen, når uka starter igjen – ifølge Nyrerød.

– Men det er marginalt opp på mandag. Grunnen til at det er litt stigende trend denne uken er at det blir veldig mye kaldere i sentral-Europa, enn det har vært til nå. Det har vært veldig mildt der. Så kanskje litt høyere priser denne uka enn det var, men ingenting i nærheten monsteruka i desember.

– Så det er ikke så aller verst prognoser for de neste dagene.