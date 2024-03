Denne banken setter ned renten: – Planer om å vokse

GÅR MOT STRØMMEN: Konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt bank forteller at de skrur ned renten for å få flere kunder. Foto: Bård Gundersen

– Nylig la vi frem historisk gode årsresultater for 2023. Dette ønsker vi nå at skal komme kundene til gode og setter ned utlånsrentene, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt.

E24 omtalte nyheten først.



Landkreditt opplyser til TV 2 at deres beste tilbud på boliglån nå vil være på 5,42 prosent effektiv rente.

Forventer ikke rentekutt

Kuttet skjer bare to dager i forkant av at Norges Bank legger frem sin nye rentebeslutning og pengepolitiske rapport torsdag.

Etter 14 rentehevinger på to år er det ventet at de vil begynne å skru ned styringsrenten i 2024.

RENTESJEF: Sentralbankssjef Ida Wolden Bache skal komme med rentenyheter torsdag. Allerede nå setter én bank ned renta. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

At dette skjer nå på torsdag har ekspertene derimot svært liten tro på, og Norges Bank har selv anslått at det første rentekuttet kommer nærmere slutten av året.

Landkreditt venter heller ikke noen endringer i styringsrenten på torsdag. Konsernsjefen er i stedet tydelig på at de setter ned renten for å få flere kunder:

– Vi har planer om å vokse videre i både landbruket og personmarkedet, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med konkurrentene DNB og Nordea med spørsmål om det er aktuelt å sette ned utlånsrenten.

Kommunikasjonsdirektør Kari Vartdal Riise i DNB svarer at de ikke kommenterer rentebeslutninger frem i tid.



Ekspert advarer

Rentekuttet til Landkreditt kan gi håp for boliglånskunder som er lei av høy rente, men sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at folk flest trolig må smøre seg med tålmodighet.

Alle indikatorer i rentemarkedet tilsier at det ikke er tid for et kutt i styringsrenta nå, sier han. Markedet venter et kutt i september, men i verste fall holder renta seg høy ut året.

– Det kan absolutt være fare for det. Det kan ta tid før inflasjonen går ned. Kronekursen kan også påvirke det. Den bestemmes fritt i markedet, og hvis det går bedre i Europa og USA kan kronekursen svekke seg fordi de andre valutaene styrkes, sier Knudsen til TV 2.

KALDDUSJ: Sjeføkonom Kyrre M Knudsen i Sparebank1 SR-Bank tror ikke på rentekutt med det første. Foto: Jonas Been Henriksen

Samtidig kan uro i verden og oljeprisfall også påvirke Norges Bank og tvinge dem til å holde renta høy ut året.

– Det jeg kommer til å følge nøye med på når Norges Bank har rentemøte torsdag, er om de tør å si at det ligger an til å bli et kutt i september, sier Knudsen.

Han sier at Norge er litt i en særstilling. Prisveksten er høyere her, og kronekursen har vært veldig dårlig. Knudsen mener det blir spennende å se hva Sverige, Europa og USA gjør i sommer.

– Norges Bank ønsker nok at de andre sentralbankene skal kutte først, og at vi kan komme litt i kjølvannet av det, sier Knudsen.

– Tøff konkurranse

DNB-analytiker Håkon Astrup – som blant annet jobber med konkurransen i banksektoren – sier at Landkreditts rentekutt først og fremst er et signal om at konkurransen er tøff.

– Vi tror konkurransen om boliglånskundene skal fortsette å være hard gjennom året, og at Norges Bank på tampen av året kommer til å sette ned renten, sier Astrup til TV 2.

– Det er konkurransesituasjonen som bestemmer rentenivået. Jeg tror personlig at bankene vil sette ned renten på linje med Norges Bank, men ikke mer.