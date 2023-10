Denne årstiden gjør at du mister mer hår

Håret er for mange en viktig del av identiteten.

Det kan derfor være både stressende og ubehagelig å oppleve at man mister mye hår.

Kanskje har du de siste månedene sett at det ligger flere hårstrå enn normalt i dusjen eller på hårbørsten?

Kanskje har du fått kommentarer på at du røyter mer enn du pleier?

Det er i så fall helt normalt sier ekspertene.

– Det er vanlig å miste mer hår på starten av høsten og om våren enn resten av året, sier Miray Al-Mustafa, hudlege hos Aleris.



SPESIALIST: Miray Al-Mustafa er spesialist innen hud- og veneriske sykdommer ved Aleris Sykehus i Drammen. Foto: Privat

Derfor mister du hår

Flere studier har forsket på når vi mennesker mister mest hår.

– En studie har innsnevret månedene med størst hårtap til april og august, sier Al-Mustafa.

Håret går gjennom en vekstsyklus som varer rundt to til fem år. Den første og lengste fasen kalles den anagene fasen, og det er i denne perioden håret vokser aktivt.

Deretter kommer den katagene fasen som bare varer noe uker. I denne fasen vil hårroten bevege seg mot hudoverflaten.

Til slutt kommer den telogene fasen, som er en hvileperiode der hårene faller av og den anagene fasen starter igjen.

1 CM: Håret vokser rundt 1 centimeter i måneden. Foto: Gorm Kallestad / NTB

En omfattende studie fra 2009 fulgte over 800 kvinner gjennom seks år. Studien viste at det var høyest forekomst av hår i den telogene fasen i juli, noe som betyr at mange mister mer hår tidlig på høsten.

I tillegg så man en lignende, men litt mindre, økning på våren.

– Disse resultatene bekrefter funnene i tidligere studier som har indikert sesongmessige endringer i hårvekst hos mennesker, konkluderte forskerne bak studien.



Flere teorier

Det er derimot vanskelig å vite hva som er årsaken til at mange mister mer hår på høsten.

En teori er at kroppen ønsker å beskytte hodebunnen for sterke solstråler på sommeren, og at man derfor mister dette håret når høsten kommer.



– Det kan ha noe med UV-eksponering og D-vitamin nivåer å gjøre, men vi vet ikke sikkert, sier Al-Mustafa.

I tillegg peker noen eksperter på at temperaturendringer også kan føre til hårtap.

– Det er viktig å understreke at dette håret vokser ut igjen. Dersom det ikke er tilfellet, må man undersøkes av hudlege, sier Al-Mustafa.

– Faller av

I tillegg til sesongbasert hårtap er det også vanlig å miste mer hår etter store hendelser eller psykisk påkjenning.

– Dette kalles telogen effluvium, eller stressutløst hårtap på folkemunne, sier Al-Mustafa.

Forskere fra Harvard publiserte i 2021 en studie som viste at for høye nivåer av stresshormonet kortisol kan få hårene over i en vedvarende, eller forlenget, hvilefase.

– Hår som er i hvilefase får ikke næringsstoffer og faller av, sier Al-Mustafa.



Denne typen hårtap kan utløses av blant annet fødsel, kirurgi, depresjon, koronasykdom eller sorg.



SYKDOM: Det er vanlig å miste hår noen måneder etter man har vært syk eller opplevd stor psykisk påkjenning. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Bryter ut i gråt

Hudlegen har stor forståelse for at det kan oppleves vanskelig å miste mye hår.

– Jeg har hatt både menn og kvinner på kontoret som har brutt ut i gråt på grunn av hårtap. Håret er en viktig del av identiteten vår, sier Al-Mustafa.

Selv om det er vanlig å miste mellom 50 - 200 hårstrå hver dag, er det vanlig at dette er ganske jevnt.

– Hvis det er en økning fra det man er vant til, og det vedvarer, så er det viktig å oppsøke hudlege, sier Al-Mustafa.

Hun mener det er viktig at personer som plages av hårtap og ønsker behandling oppsøker lege og utreder behandlingsmulighetene.

I tillegg er det noen ting man kan gjøre selv for å redusere hårtap.

– Man kan spise sunt, få nok søvn og redusere stressnivå. Det er egentlig det man kan gjøre, andre ting har man ikke kontroll over, som genetikk.