Denne appen er mest populær akkurat nå: – Kan tukle med sannheten

Du har kanskje lagt merke til at flere kjendiser har lagt ut bilder av seg selv hvor de ser ut som magiske avatarer. Da kan de ha brukt appen Lensa.

Appen tilbyr en tjeneste hvor kunstig intelligens (AI) konstruerer bilder i ulike settinger basert på bilder man legger inn.

Nå ligger den helt på topp over populære gratisapper i App Store. Selve tjenesten som lager bildene er ikke gratis.

– Lærer seg ansiktet ditt

AI-forsker Inga Strümke sier at appen bruker diffusjonsmodellen for å lage bildene. Den har altså lært seg selv hvordan den skal løse oppgaver.

BAKOVERSVEIS: AI-forsker Inga Strümke sier det fagmiljøet har hatt bakoversveis helt siden denne typen teknologi begynte å funke. Foto: Mona Hauglid

– Modellen appen bruker har trent på en enorm database av bilder, og slik lært seg hvordan bilder ser ut i den virkelige verden, sier Strümke.

– Den tar støy, og klarer å forvandle det til et bilde. Den lærer seg essensen av ansiktet ditt og finner det som er likt i alle bildene du legger inn, og så blir den kreativ med utgangspunkt i det.

– Åpenbart mye heitere

En av dem som allerede har testet ut denne populære appen, er influenser Joakim Kleven. Han synes det både er veldig fascinerende og skummelt.

– Utrolig at AI har blitt så realistisk. Åpenbart er jeg mye heitere som tegneseriekarakter enn jeg er i virkeligheten, men er det lov å si at man ser fort at det er meg også, sier han.

Kleven er veldig imponert over appen.

– Samtidig som det skremmer meg. For hvor realistisk kommer det urealistiske til slutt til å bli, spør han.

Kleven er for tiden aktuell med serien «Joakims første porno» på TV 2 Play.

– Fagmiljøet har hatt bakoversveis

Med denne og andre lignende apper kan man få det som ser ut som malerier og helt fotorealistiske bilder. Strümke sier teknologien utvikler seg så fort at vi nesten ikke klarer å få på plass kjørereglene.

– Teknologien som brukes her ble oppfunnet i 2015, begynte å fungere skikkelig våren 2022, og siden har det eksplodert. Fagmiljøet har hatt bakoversveis helt siden det kom. Dette er ganske revolusjonerende. Som fagperson er jeg kjempeglad.

Strümke sier hun blir overrasket hvis man ikke genererer hele videoklipp med kunstig intelligens innen få år.

– Da kan man si at man ønsker en video med dette plottet i denne stilen, så får man det. Det regner jeg med at vi kommer til å ha innen overskuelig framtid.

Sprer seg på Instagram

Medieviter Ståle Grut forteller at det har vært mye fokus på AI-verktøy som kan skape både lyd, tekst og bilder det siste halvåret.

SANNHET: Medieviter Ståle Grut sier at en fare ved bilder skapt av kunstig intelligens er muligheten til å tukle med sannheten. Foto: UiO

– Det har lenge vært på konseptstadiet, men nå er det mange selskap som bygger produkter og apper på AI-modeller som gir ganske imponerende resultater, sier Grut.

Han har også lagt merke til at det har vært mye fokus på Lensa de siste dagene, spesielt på Instagram.

– Sosiale medier er perfekt for å spre sånt. Nye tjenester sprer seg på de eksisterende plattformene. Mange populære brukere på Instagram har gitt det en del oppmerksomhet, og da sprer ryktet seg fort.

Tilgjengelig for flere

Grut tror appen er blitt så populær fordi den lager kule bilder og at det er tilgjengelig også for de som ikke er veldig gode i verktøy som Photoshop.

Selve appen er gratis, men for å få tilgang til tjenesten med bildene, må man betale.

– Her betaler du blant annet for tiden du trenger for å bruke en dataserver. Det er nok lettere for mange å betale en engangssum for å få noen kule bilder enn en månedlig utgift.

– Kan tukle med sannheten

– Er det noen problematiske sider ved slike apper?

– Det er to ganske tydelige problematiske aspekter som trekkes frem i debatten. Det første er hva som skjer når bildene blir så gode at vi ikke kan skille dem fra et ekte fotografi. Da kan man lure folk eller tukle med sannheten, sier Grut.

MAGISK: Lensa reklamerer for sine "magiske" avaterer som skapes av kunstig intelligens Foto: Skjermbilde Lensa

Det andre er spørsmålet om hvor bildene er hentet fra og hvordan modellene er blitt så gode.

– De har jo tatt bilder fra nettet og lært seg å bli kunstnere ved å studere andre kunstnere sine verk. Det er mange kunstnere skeptiske til, forteller Grut.

Det er for eksempel populært å be AI-modellene lage bilder i stilen til andre kunstnere. Det reagerer noen nålevende kunstnere på, sier Grut.

– Det kommer nå spørsmål om det er greit å benytte bildene, og om kunstnere bør kompenseres, sier han.