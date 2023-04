I mars 2020 chatta ein 46 år gamal mann frå Bergen med ein mann frå Tyskland. Praten gjekk om seksuelle overgrep mot barn.

I årevis har bergensaren vore svært aktiv på det mørke nettet, der han har delt timesvis med overgrepsvideoar og bilete med andre.

Mange av videoane har han produsert sjølv.

Men han har fått det til. Svært mange gonger, i fleire år.

Som hausten 2017, då ein ung kameratgjeng frå Norge logga seg inn på ei populær chatteteneste.

Dei fire gutane var 9-11 år og webkameraet deira var slått på.

På skjermen videochatta dei med «Skyler». Tilsynelatande ei ung jente, som flørta, ga kompliment og instruksjonar, og som kledde av seg og hadde seksuell omgang med seg sjølv.

I realiteten videochatta dei med 46-åringen i Bergen.

Han tok opptak av det han manipulerte gutane til å gjera. Så lasta han videoane opp på det mørke nettet.

– Lurt og manipulert



Det tok tre år før politiet tok han i desember 2020.

Måndag må bergensaren (46) møte i retten i ei av dei større nettovergrepssakene bergenspolitiet har etterforska.

47 unge gutar er fornærma i saka, dei yngste under 10 år. Seks av dei er ikkje identifiserte. I retten kjem mannen til å erkjenne straffskuld.

Heile 17 bistandsadvokatar er oppnemnd i saka for å hjelpe dei fornærma. Advokat Einar Råen er koordinerande bistandsadvokat.

– Opprullinga av saka og det at barna i ettertid har fått vite kva dei har blitt utsett for, har vore ei vel så stor belastning, seier Råen.

Nokre av offera har i dag blitt myndige. Fleire har ikkje visst kva som har skjedd før politiet tok kontakt. Råen seier dei kjenner seg lurt og manipulert av tiltalte.

– Det varierar korleis dei har hatt det i ettertid. Men dette er unge gutar og fleire er traumatisert av det dei har vore gjennom.

BISTANDSADVOKAT: Einar Råen er ein av heile 17 bistandsadvokatar i saka. Han er koordinerande bistandsadvokat for alle. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Skjult i såpeflaske

Internt i politiet fekk etterforskinga kallenamnet «Operasjon Krypt», på grunn av det store beslaget av harddiskar som var krypterte.



Tiltalen mannen må svara for er på heile 15 sider. Han er mellom anna tiltalt for

grov valdtekt av barn under 14 år

å ha lurt og lokka barn under 14 år til å utføre seksuelle handlingar med seg sjølve

seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

å ha delt overgrepsvideoar på det mørke nettet

I etterforskinga fann også politiet videoar frå garderobane til Vannkanten badeland i Bergen.



ARKIVBILDE: Vannkanten badeland ligger i Bergen vest. Politet har funnet videoer, blant annet filmet med et kamera skjult i en såpeflaske. Menneskene på bildet har ingenting med saken å gjøre. Foto: Arkivbilde: TV 2

Politiet meiner mannen med jamne mellomrom sidan 2008 har skjult eit kamera i ei såpeflaske som han så har plassert i dusjane og i garderobane på badelandet.

Både nakne barn og vaksne har slik blitt filma i skjul.

Angrar

Under etterforskinga sa politiet at mannen kan ha utsett opp mot 1000 barn for nettovergrep, basert på dei store beslaga som er gjort og den høge aktiviteten hans på nettet over mange år.

Men langt frå alle barna har vore mogleg å identifisere for politiet. Dessutan er altså fleire av harddiskane som er beslaglagde hjå mannen, krypterte.

Til retten vil 46-åringen tilstå det han er tiltalt for.



– Han er innstilt på å gi ei forklaring til retten og fortelle kvifor han har gjort som han har gjort. Han gir uttrykk for at han angrar, seier forsvarar Kim Brügger Villanger.



MØRKE NETTET: Politiet har funne bevis for at mannen (46) har lasta opp over 5 terrabyte med overgrepsbilete- og videoar heilt frå vinteren 2008. Illustrasjonsbilde: Ingrid Wollberg / TV 2

Utanlandske offer

Den tiltalte mannen har brukt chattetenester som Omegle og Skype for å komme i kontakt med barna.



Så har han brukt programvare for å spele av videoar av «Skyler», istadenfor å bruke eige webkamera.

Videochattane har han gjort opptak av og tatt vare på. I over ti år var den tiltalte aktiv på ei fildelingsteneste der han har delt over 5 terabyte med overgrepsbilder- og videoar.

Dei aller fleste av dei fornærma i saka er frå Norge, men det er også offer i USA, Danmark, Belgia, Nederland og truleg Filippinene.

Frustrert

I tillegg er det altså funne chatloggar som viser at mannen ikkje berre dreiv med fildeling og nedlasting, men også snakka om seksuelle overgrep mot barn med andre vaksne menn.

Han uttrykte frustrasjon om ikkje ting gjekk som planlagd då han chatta med gutane.

Slepp å møta i retten



Det er sett av seks rettsdagar til saka i Hordaland tingrett. Den er noko forkorta nettopp fordi tiltalte erkjenner straffskuld.

Ingen av dei fornærma skal vitne i sjølve retten, men det vil bli spelt av video av tilrettelagde avhøyr som er gjort.

– Dei er glade for at dei slepp å møta i retten. Det, saman med at tiltalte vil tilstå og erkjenne straffskuld, lettar situasjonen for dei, seier Råen.