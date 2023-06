Den «svarte boksen» kan gi svar på taxi-krasj i Bergen

Natt til lørdag 13. mai knuste en taxi en uteservering i Bergen, før den i høy fart krasjet med en Narvesen-kiosk på Torgallmenningen i Bergen.

Den dramatiske bilferden skjedde midt i sentrum, der det få timer tidligere hadde vært fullt av folk.

Bilen, en Tesla modell Y, var splitter ny og registrert for første gang i februar 2023.

Føreren, som er siktet for uaktsom kjøring, har i avhør forklart at bilen plutselig akselererte og at bremsene ikke fungerte. Nå forsøker politiet, med bistand fra Statens vegvesen, å finne ut om det er førerfeil eller teknisk svikt som er årsaken til ulykken.

– Det hender at vi finner tekniske feil, men generelt er førerfeil den vanligste årsaken til ulykker, sier ulykkesgransker Nina Marianne Winther.

SPESIALIST: Nina Marianne Winther er ingeniør og ulykkesgransker i Statens vegvesen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Eksperter på ulykker

Hun er en del av ulykkesgruppen til Statens vegvesen, som i etterkant av ulykker undersøker involverte kjøretøy på jakt etter spor som kan fortelle hvorfor og hvordan ulykken skjedde.

Politiet som etterforsker saken har bedt om faglig ekspertise på blant annet disse tre punktene:

Beregning av kjøretøyets hastighet i forbindelse med hendelsen

Undersøkelse av kjøretøyets tekniske stand, med henblikk på de feil og mangler som kan ha hatt innvirkning på ulykken

Undersøkelse av elektroniske komponenter som kan inneholde kjøretøydata

TV 2 har fått være med når Teslaen undersøkes på kontrollstasjonen til Statens vegvesen i Bergen. Noe av det første som gjøres er å skru ut ACM (Airbag Control modul) som er plassert midt i bilen.

– Den blir som «den svarte boksen» i et kjøretøy, sier Winther.

SJEKKER ALT: Nina Marianne Winther rykker også ut for å undersøke kjøretøy etter alvorlige ulykker. Foto: Frode Hoff / TV 2

Boks full av informasjon

Boksen er plassert på en slik måte at den ikke vil bli ødelagt, nesten uansett hvor sterke krefter bilen blir utsatt for.

Når airbagene utløses, vil data om bilens bevegelser lagres i boksen.

– Den registrerer data som hastighet, vinkel på rattet, posisjon på gasspedalen, om bremsen blir brukt og om setebeltet har vært på, sier ulykkesgranskeren.



Ifølge Bergensavisen har politiet også innhentet kjøretøydata fra Tesla, hvor det ikke er registrert aktivering av bremsepedal, samt at det er registrert ulike endringer i gasspedalens vinkel.

I en fersk kjennelse fra Hordaland tingrett, etter at sjåføren forsøkte å få tilbake førerkortet, skriver dommeren at «...det er mer sannsynlig at hendelsen skyldes førerfeil, enn teknisk svikt.»

Boksen med sentrale data fra kollisjonstidspunktet skal nå analyseres av en spesialist hos Statens vegvesen.

– Deretter må informasjonen fra boksen sjekkes opp mot alle andre funn, som bremsespor, skader på kjøretøyet og eventuelle vitneforklaringer, sier Winther.

Hun forklarer at selv om data fra boksen i seg selv er nøyaktige, så vil de i noen tilfeller likevel ikke gi et korrekt bilde av hendelsesforløpet.



DIGITALE SPOR: I denne boksen håper Statens vegvesen å finne svar som kan belyse ulykken. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Hvis bilen spinner, kan dataene vise en høyere fart enn det som faktisk er tilfelle. Er det glatt, kan bilen ha sklidd rett fram selv om boksen registrerer at føreren svingte på rattet, sier ulykkesgranskeren.

I tillegg til informasjonen fra boksen, tar hun som vanlig i slike bestillinger fra politiet en full gjennomgang av hele kjøretøyet.

Alle skader dokumenteres

Alle skader tas bilde av og registreres.

– Når treffpunktet for en kollisjon er rett forfra har vi modeller for å beregne hastigheten.



Hun forteller at de tre hovedpunktene de sjekker er om bremsepedalen fungerer, om gasspedalen kan ha hengt seg opp under akselerasjon eller om det er noe galt med styringen.

– Noen ganger opplever føreren at det er noe galt med bilen når man kjører og mister kontrollen. I så å si alle tilfeller er det ikke noe teknisk feil. Man har kanskje fått panikk og tråkket på feil pedal et sekund eller to. Det kan være nok til at en ulykke skjer, sier Winther.



UNDERSØKES: Taxien som krasjet i Bergen sentrum fikk store skader etter kollisjonen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hun understreker at hun uttaler seg generelt, og ikke om Teslaen hun jobber med.

Statens vegvesen skal over sommeren levere sin endelige rapport til politiet.

– Vi setter informasjonen sammen til hva vi tror mest sannsynlig har skjedd. Så er det opp til politiet å konkludere hva de gjør med saken, sier ulykkesgransker Nina Marianne Winther i Statens vegvesen.



Føreren skal avhøres på nytt

Politiet sier til TV 2 at de nå har sikret de fleste tekniske og elektroniske bevisene i saken og at vitner til ulykken er avhørt.

– Vi jobber fremdeles ut fra to hypoteser - teknisk svikt eller brukerfeil, eventuelt en kombinasjon. Det er ikke mulig å konkludere med hva som forårsaket ulykken før politiet har fått et helhetlig bilde av bevisene, skriver politiadvokat Kine Herland i Vest politidistrikt i en epost.

Ifølge Herland er etterforskningen nå i en fase der de i hovedsak vil arbeide med gjennomgang og analyse av den innhentede informasjonen.

– Erfaringsmessig er dette arbeid som kan ta noe tid. Det skal også gjennomføres nytt avhør av siktede, skriver Herland.