– Den største nedturen jeg har hatt

Hun får ikke være lenge alene.

TV 2 møter Erna Solberg på Festplassen i Bergen, der bergenserne vrimler mellom bodene på julemarkedet.

Og ber om selfier med Høyre-lederen.

– Jeg skal stemme Høyre, bare så du vet det! sier én.

– Jeg er kjempestolt av deg, Erna! sier en annen.



– De er glad i deg her i Bergen?

– De er glad i meg her i Bergen. Og mange andre steder også, skal jeg si deg.

Solberg forteller at det er dette som gir henne krefter: alle folkene som tar kontakt for å si at de støtter henne.

POPULÆR: Høyre-leder Erna Solberg på julemarkedet i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er selvfølgelig de som er sure også. Men de oppveies mange ganger av alle de som er hyggelige.



Og at det er noe spesielt med hjembyen, det er det ikke tvil om.

– Bergensere er jo også veldig direkte. De sier ifra om hva de mener. Oslo-folk er ofte mer blaserte, sier Solberg.

– Oslo-folk er jo ofte sånn at de de ser mange kjendiser hele tida. Men du skal ikke langt utenfor Oslo før du får mange direkte henvendelser.

Hennes tyngste høst

Solberg startet 2023 med meningsmålinger på over 30 prosent. Og i stor grad holdt hun formen helt inn til kommunevalget i september.



Der ble Høyre suveren vinner med en oppslutning på 25,9 prosent. De kapret 107 ordførerkjeder rundt om i landet. Og for første gang på 99 år var et annet parti enn Arbeiderpartiet størst.

STJERNA: Erna Solberg ledet Høyre til et formidabelt resultat i kommunevalget i september. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Men bare fire dager etter valget sprakk nyheten:

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes hadde kjøpt og solgt aksjer mer enn 3.000 ganger de åtte årene hun var statsminister. Og han gjorde det i stor grad i skjul for både henne og alle andre.

Etter dette var nedturen bratt.

– Det var en vanskelig sak. Og det er vanskelig når det er et så stort mediepress, og når det også er personlig, sier Solberg.



– Er dette det vanskeligste du har opplevd personlig?

– Ja, det er den største nedturen jeg har hatt personlig. Jeg har jo opplevd vanskelige valg og andre ting. Men dette har vært den vanskeligste saken å håndtere – fordi den både er politisk og personlig, sier Solberg.

– Så begrepet «annus horribilis» kan kanskje passe?

– Jeg bruker ikke sånne fjonge ord. Det var et dårlig år.



JULEFAVORITTEN: Erna Solberg avslører at hun spiser pinnekjøtt på julaften. Helst urøkt, men både røkt og urøkt blir vanligvis servert. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

I ukene som fulgte, satt spekulasjonene løst om at hun måtte gå av som partileder.

Men det skjedde ikke. Etter nærmere to måneder med usikkerhet bestemte Solberg seg for å bli sittende, både som partileder og statsministerkandidat i 2025.

Derfor ble hun sittende

I dag forteller Solberg at hun visste tilliten til henne hadde fått seg en alvorlig knekk. Før hun bestemte seg, måtte hun derfor vite at partiet ønsket å ha henne med videre.

Og at hun selv hadde krefter til det.

– Jeg var ikke sikker på at det kom til å bli utfallet da det sto på som verst i høst, sier hun.



Men Høyre holdt stand på meningsmålingene. Solberg knuste Ap-leder Jonas Gahr Støre i statsministermålinger. Og partiet ga henne tilliten hun trengte.

IKKE KAMERASKY: Erna Solberg stiller villig opp på selfier. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Blir du av og til bekymret for at du har en så sterk posisjon i Høyre at folk ikke tør si ifra?



– Det kan jeg selvfølgelig være bekymret for. Samtidig så opplever jeg at folk har ønsket at jeg skulle fortsette, og gitt veldig tydelig – uoppfordret – beskjed om det. Det hadde de jo ikke trengt å gjøre.



– Du var egentlig ganske åpen tidligere i høst for å at du kunne tre til side hvis noen andre meldte seg. Det var det ingen som gjorde. Er du en propp i systemet?

– Nei, jeg tror ikke jeg er en propp i systemet, sier Solberg.

Hun mener Høyre har flinke folk som kan overta hvis hun må gå av.

– Men de har kanskje hatt lyst til å få lov å modne i de oppgavene de har i dag, fremfor å være den som står på toppen. Det er en større belastning å stå på toppen enn å være i andre roller i et parti.



ALENE: Ektemannen Sindre Finnes ønsket ikke å være med under TV 2s juleintervju med Erna Solberg dette året. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Kritisk til pressen

Da TV 2 kontaktet Høyre for å be om et juleintervju med partilederen, var ønsket opprinnelig et intervju med henne og Finnes sammen.

Det takket Finnes nei til.

– Han har ikke verdens beste forhold til norsk presse for øyeblikket, sier Solberg.



Hun forteller at det går bra med Finnes nå, og at han har gode venner rundt seg.

– Men han har nok følt at det har vært en del litt urimelige oppslag.



– Hva syns du om det? Syns du vi har vært urimelige?



– Det er jo noen saker som er veldig riktige, og som det absolutt er grunnlag for. Hovedsaken er jo at dette er en sak som er alvorlig, og helst skulle vært på en annen måte. Men det er enkeltsaker som er dratt litt langt.



En statsministers ektefelle har ikke yrkesforbud, påpeker Solberg, som mener flere medieoppslag har vært på kanten til å gi inntrykk av nettopp det.

SAMMEN: Høyre-leder Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes. Her er de på valgkampbesøk i Ålesund i 2021. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer SAMMEN: Høyre-leder Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes. Her er de på vei til stemmelokalet på Skjold skole i høst. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2 Les mer SAMMEN: Høyre-leder Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes. Her er de på konsert med Postgirobygget. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer

Nærmer seg statsministertoppen Hvis hun vinner valget i 2025, kan Erna Solberg bli en av Norges lengstsittende statsministre. På topp ruver Einar Gerhardsen, som var statsminister i omtrent 17 år til sammen. De neste tre på listen – Johan Nygaardsvold, Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg – regjerte i rundt ti år hver. Får Solberg fire år til, vil hun dermed passere alle disse tre. Men dette er ikke noe hun har regnet på, insisterer Høyre-lederen. – Det er ikke det som er viktigst for meg. Det er politiske resultater som er viktigst for meg.

– Føler du ansvar for å ha svekket tilliten til norske politikere?



– Jeg føler ansvar for at min sak kan bidra til det, ja.



– Så mener jeg at det er mange ting som over tid har svekket tilliten til politikere. Og det aller viktigste vi gjør, er hvordan vi håndterer det og jobber med hvordan vi skal komme ut av det.



Solberg har forklart at hun ikke visste var klar over omfanget av ektemannens aktivitet på børsen. Aksjehandlene gjorde henne inhabil i flere saker hun behandlet i regjering, uten at hun var klar over det selv.

– Han gjorde dette bak ryggen din. Har han sagt unnskyld til deg?

– Vet du, hva vi snakker om sammen, det tror jeg vi skal ha for oss selv, sier Solberg.