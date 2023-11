– Den største katastrofen som kan skje i en elv

TV 2 retter: Etter at første versjon av saken ble publisert klokken 09.38 har kraftverksjef Magne Netland i Østfold Energi påpekt feil i fremstillingen av hvordan hendelsen som førte til stopp i vanntilførselen til elva. Dette er nå endret.

– Vi fikk en kritisk feilmelding på et av våre aggregat klokken 18.30 onsdag kveld. Det førte til at tunnelen mellom inntaksmagasinet og kraftstasjonen ble tømt for vann, sier Netland.



I følge Netland ble konsekvensen at de ikke lenger klarte å levere driftsvann til elva.

– Vi rykket derfor ut og klokken 21.00 åpnet vi en bunntappeluke i inntaksmagasinet for å kunne slippe vann direkte fra magasinet til elva, sier Netland.



Han sier at vannstanden ble betydelig redusert i en periode, og først var normalisert ved tre-fire tiden natt til torsdag.

– Det blir hevdet at en luke kollapset. Det stemmer ikke. Det er ikke funnet noen materielle skader på vårt utstyr, sier kraftverkssjef Magne Netland.



Måler vannføringen

Klokken kvart på syv onsdag kveld så alt helt vanlig ut på NVEs målingsstasjon. Der måles vannføringen i elva hver time, og vannføringen i Lærdalseleva lå godt innenfor normalen.

Men plutselig gikk vannføringen dramatisk ned. I en video TV 2 har sett ligger inntaket til Eri-kilen tørrlagt. Innsenderen kan gå halvveis ut i elva.

Det var styremedlem i elveeigarlaget i Lærdal, Mark Brooks, som tok kontakt med TV 2 torsdag kveld:

– Dette er den største katastrofen som kan skje for alt liv i elva, sier Brooks.

BERØMT: Lærdalselva er kjent som «dronninga» av norske lakseelver. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

- Uønsket hendelse

Østfold Energi beskriver i en pressemelding at det har vært en uønsket hendelse som de tar på største alvor og at en rask reduksjon i vannstanden kan være skadelig for rogn og småfisk i vassdraget.

– Vi åpnet så raskt vi kunne for manuell tilførsel av vann, og vannivået i elva er nå normalt igjen, sier kommunikasjonssjef Terese Olavsrud.



Ifølge Olavsrud skal selskapet nå gå gjennom hendelsesforløpet for å kartlegge hva som har skjedd.

– Elveeierlaget, kommunen, og Nasjonalt villakssenter et varslet. Vi vil også melde fra til NVE hendelsen, sier Terese Olavsrud.



Også i 2017 forsvant alt vannet i elva etter en menneskelig feil på vannkraftverket, og som stanset vannet slik at vannføringen gikk kraftig ned.

Ukjent skadeomfang

Ifølge Brooks kunne ikke dette ha skjedd på et verre tidspunkt:

- Nå er det beinkaldt, og da får du ising og frysing i alle sideløp, alle sideelver som står fulle av fiskeyngel går tørt.

Også hos Nasjonalt villakssenter i Lærdal reagerer man på at det har vært nok en hendelse som kan få konsekvenser for laksen i elva.

– Det er for tidlig å si noe om skadeomfanget, men en slik hendelse er svært uheldig. Det er lite vann på denne tiden av året, så det gjør de potensielle negative konsekvensene større, sier Alf Olsen, daglig leder i Nasjonalt villakssenter



Også Natur og Ungdom ser alvorlig på hendelsen.

BEKYMRET: Ole Dolmseth i Natur og Ungdom frykter for fremtiden til Lærdalslaksen. Foto: Natur og Ungdom

– I en tid hvor villaksen ligger på rødlisten er ikke dette noe å ta lett på. Selv om menneskelige feil som dette oppstår, er brå endringer i vanntilførsel et gjengående problem for mange lakseelver. Her må erfaringene tas videre, også håper vi på det beste for Lærdalselva, sier Ole Dolmseth, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.