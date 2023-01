I en leilighet til leie i Nydalen i Oslo, møter TV 2 Kristian Borgerud og samboeren Karianne Hofsli på visning.

Bogerud jobber drøye 100 meter unna leiligheten, hos teleoperatøren ICE. Hofsli studerer 50 meter unna på Handelshøyskolen BI.

– Det hadde vært deilig å få en leilighet som denne. Den ligger rett ved siden av jobben og BI, sier Borgerud.

Samboerparet bor i dag på Frogner i Oslo, men håper på å finne et sted som er nærmere både jobben og studieplassen.

SNITTPRIS: Leiligheten i Nydalen koster 16.500 kroner i måneden. Ifølge Eiendom Norge er snittprisen i hovedstaden på 16.154 kroner i slutten av 2022. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg synes leiligheten er fin, sier Borgerud.

Enorm prisforskjell

Leiligheten i Nydalen koster 16.500 kroner i måneden å leie. Det er like over snittprisen for leiligheter til leie i Oslo, som nå er på 16.154, ifølge Eiendom Norge.

Borgerud var sist på leiejakt i 2018. Da steg leieprisene i Oslo med 0,7 prosent.

I 2022 steg prisene i hovedstaden med rekordhøye 6,5 prosent, ifølge leieprisindeksen fra Eiendom Norge. Det merker Borgerud godt.

– Jeg må være ærlig å si at prisene er blitt veldig høye, men alle andre priser øker jo også, sier han.

Samboerparet er nå vant til at alt blir dyrere, men de frykter for andre som har mindre å rutte med.

– Det er klart det er en veldig høy leieprisstigning for de som har det trangt. Mat, flybilletter, strøm og drivstoff har faktisk blitt mye dyrere, sier Borgerud.

OPPMØTE: På visning, av en 2-roms hjørneleilighet på 49 kvadrat meter i Nydalen, var det syv som møtte opp. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Rekordsterk prisvekst

Leieprisene i de fire største byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, steg med én prosent de siste tre månedene av 2022.

I fjor steg leieprisene samlet sett med 7,5 prosent.

– I den perioden vi har laget statistikk så har vi nå den sterkeste veksten noensinne, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, til TV 2.

Det siste året hadde Bergen og Trondheim en oppgang på 13,6 og 13,5 prosent.

– Økningen skyldes hovedsakelig inflasjonen (prisveksten). Da stiger renten, som gjør det mindre lønnsomt å leie ut. Det igjen resulterer til færre utleieboliger, som presser prisene opp, sier Lauridsen.

– Problematisk

Selv om prisene har steget mye det siste året, overrasket utviklingen i fjerde kvartal, altså slutten av 2022.

Da hadde Bergen og Trondheim en skyhøy oppgang på 4,5 prosent, etterfulgt av Oslo med 0,5 prosent.

Lauridsen frykter at de som har minst fra før kommer til å få det vanskeligere som følge av den voldsomme økningen i leieprisene.

VANSKELIG: Henning Lauridsen, Administrerende direktør i Eiendom Norge, er sikker på at det vil bli vanskeligere å komme inn i leiemarkedet i storbyene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Konsekvensen av dette er problematisk. Fordi veldig mange av de som er på leiemarkedet ikke har så mye ekstra. Og når leieprisene stiger så kraftig, får de problemer, sier han.

– Vil bli enda høyere

Geir Skogheim, administrerende direktør i Utleiemegleren, tror at leieprisene vil bli mye høyere i år.

BEKYMRET: Geir Skogheim, administrerende direktør i Utleiemegleren, ser på leieprisveksten med stor bekymring. Han frykter for de svakeste i samfunnet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det blir et tøft år på leiemarkedet i 2023. Det er litt spennende at vi står her i januar og snakker om et leiemarkedet med høye priser. Det vil bli enda høyere når vi nærmer oss sommeren, sier Skogheim.

Etterspørselen etter utleieboliger er stor, samtidig som mangelen på boliger til leie øker, forklarer Skogheim.

– Nå vil det tilføres noen boliger på kort sikt, siden folk ikke får solgt boligene sine og leier ut istedenfor. Men dette vil kun vare i en kort periode, så vil prisvekst i leiemarkedet fortsette i sommer, sier han.

Han forteller at de nå ser en ny gruppe med leietakere, som ikke har vært der før.

STOR PÅGANG: Geir Skogheim var med visningen i Nydalen. Han forteller at de har opplevd stor pågang av potensielle leietakere i 2022. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er de som har blitt presset ut til å leie, på grunn av prisveksten. De er kapitalsterke og har råd til å leie, men de presser prisene opp. Derfor blir det vanskeligere for de som ikke har så god råd, sier Skogheim.

Fornøyd

Til tross for en stor leieprisvekst, håper Kristian Borgerud og samboeren Karianne Hofsli at de får leid leiligheten i Nydalen.

POSITIV: Samboerparet håper de får et positivt svar fra megleren og får leid leiligheten i Nydalen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi håper på et positivt svar i morgen, og håper vi kan flytte inn om ti dager, sier Borderud.

– Hva gjør dere så fornøyde?

– Her har man en svær og fin balkong og hundre metere unna jobben. Så det blir ikke særlig bedre egentlig, sier han.