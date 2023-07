FERDIGE: Bjørnar Moxnes (R), Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) har alle trukket seg etter skandalene sine. Tonje Brenna (Ap) er fortsatt kunnskapsminister. Foto: Foto; Stian Lysberg Solum, Astrid Pedersen / NTB og Jonas Been Henriksen / TV 2.

Bjørnar Moxnes trekker seg som leder i Rødt. Solbrilletyveriet, og den trøblete håndteringen i ettertid førte til at han ikke lenger ville være frontfigur for partiet.

Moxnes-exiten er siste kapittel i en stadig lengre saga om politiske skandaler som har skylt over landet den siste tiden.

Det bekymrer forfatter Kim Arne Hammerstad. Han har skrevet boken «Politiske skandaler».

– Fram til 2017 hadde vi i snitt én politisk skandale i året i Norge. Siden da har vi hatt tre-fire i året. Det er veldig mye, sier han.

Kommentator i Dagbladet Martine Aurdal mener de siste skandalene truer demokratiet.

– Folk flest stoler på at våre fremste tillitsvalgte behandler våre skattepenger etter beste evne og samvittighet, sier hun.



På kun et få uker har fire skandaler rystet det politiske Norge.



Dette er den skandaløse sommeren.

Habilitet, habilitet, habilitet

I juni tok kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sterk selvkritikk for at hun hadde gitt sin nære venn og advokat Frode Elgesem et styreverv.

– Det er helt og fullt mitt ansvar. Jeg velger å være åpen om mine feil og rydde opp, sa hun etter nyheten ble kjent.

Kun noen dager senere trakk Anette Trettebergstuen (Ap) seg som Kultur- og likestillingsminister.

Hun hadde gitt flere venner offentlige verv med gunstige honorarer.

– Jeg er flau, lei meg og skammer meg over feilene jeg har gjort, sa en gråtkvalt Trettebergstuen.

Under en måned senere kom nyheten om at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten-Moe hadde kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen og Yara.

Ved å gjøre dette hadde han brutt regjeringens habilitetsregler og retningslinjer for aksjekjøp.

– Jeg uhyre lei meg for at jeg har satt meg selv og regjeringen i denne situasjonen, sa Ola Borten Moe.

Han trakk seg både som statsråd og nestleder i Senterpartiet, og Økokrim vil undersøke om han har drevet med innsidehandel.

Felles for alle disse sakene er at statsrådene har brutt habiliteten. De har ikke fulgt reglene som gjelder fordi som sitter på toppen av samfunnet.

Bjørnar Moxnes sitt brilletyveri og håndteringen i etterkant, handler om noe annet.

– Et demokratisk problem

Men det etterlatte inntrykket av alle disse sakene er det samme, forklarer forfatter Hammerstad.

– Vi risikerer nå at vi får en oppfatning av at politikere har et slumsete forhold til loven, og det å følge regler. Det er ikke positivt, sier han.

Han får støtte av Dagbladets politiske kommentator Martine Aurdal.

– Alle politiske skandaler, selv om de har ulik form og nyanser, er med på å svekke tilliten til det politiske systemet. Derfor er dette et demokratisk problem, sier hun.

Hun mener tillit til politikerne er avgjørende for at vi har det så bra som vi har i Norge.

– Alle slike saker er dessverre med på å skade den tilliten. Det ser vi også på meningsmålingene. Derfor er dette trist for det norske demokratiet, sier Aurdal.

Lokale politikere må betale

Det er ikke mange ukene til lokalvalgkampen begynner for alvor. Og Hammerstad mener disse sakene vil gå utover lokale politikere over hele Norge.

– Dette er ikke folk som har skyld i at folk i regjeringen ikke følger habilitetsreglene, eller at partilederen stjeler solbriller, sier Hammerstad.

Likevel er det disse vanlige velgere møter i hverdagen, og på valgtorget.

– Skandalene i Arbeiderpartiet og Senterpartiet er noe lokalpolitikerne kommer til å få høre, sier Hammerstad.

– Jeg misunner heller ikke de Rødt-politikerne som skal stå på stand i august og september og få høre tusen solbrillevitser, legger han til.

Hvis de politiske skandalene fortsetter å komme, kan dette svekke rekrutteringen til lokalpolitikken også, tror Hammerstad.

– Dette er fotsoldatene i demokratiet. Det er veldig synd hvis det skal begynne å knake i grunnvollene av demokratiet, sier han.

Han håper velgerne likevel er mest interessert i saker når valgkampen begynner for alvor.

– Jeg håper lokalpolitikerne kan få snakke mest om politikk, og mindre om hva som foregår i Oslo, sier Hammerstad.

– Borten Moe-saken verst

Verken Hammerstad eller Aurdal er i tvil om hvilken av sakene denne sommeren som er det mest alvorlige.

Det er Ola Borten Moes aksjehandel.

– Vi vet at han har brutt habilitetsreglene. Men så er det dette med mulig innsidehandel.

Økokrim skal nemlig undersøke om det har blitt gjort ulovlige grep i forbindelse med aksjekjøpene.

– At en statsråd er under mulig etterforskning av Økokrim, er sensasjonelt i utgangspunktet, sier Hammerstad.

– Hvis innsidehandel er tilfellet og det kan bevises, så er det uten tvil den aller mest alvorlige saken som i så fall kan kunne ende med fengselsstraff for den nå avgåtte statsråden, sier Aurdal.



Den minst alvorlige av sommerens saker er Moxnes sin, mener Hammerstad.

Han mener norsk politikk ikke er så rigid at et solbrilletyveri i seg selv er nok til at noen må trekke seg som partileder.

– Grunnen til at Moxnes går av i dag er at han har håndtert saken katastrofalt dårlig. Han har påført seg selv en mediestorm som gjorde saken mye større enn den hadde trengt å være, sier Hammerstad.

