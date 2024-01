«Den siste valsen» blir på Lerkendal: – Det blir en jævlig lang konsert

– Vi skal avslutte turnelivet med Åge Aleksandersen og Sambandet, og siste konserten vil være 6. september 2025 på Lerkendal stadion. Ettersom jeg aldri er blitt innkalt som fotballspiller hos Rosenborg, så ordner jeg det selv, sier Åge Aleksandersen, erklært fotballfan, til NTB.

30. januar starter salget av 25000 billetter til det som altså blir den virkelige avskjedskonserten, etter at det i fjor – da det ble kjent at Åge ville hoppe av turnébussen for godt – ble sagt at avslutningen ville være en konsert på Sverresborg i Trondheim i august.

Om hva som er i vente denne aller siste gangen, sier Åge:

– Det blir en jævlig lang konsert! Fansen kommer til å bli fornøyd.

– Mine fineste år

Med denne aller siste avskjedskonserten – passende nok i den første høstmåneden – er det kroken på døren for livet langs landeveien for artistveteranen, som har spilt med Sambandet i snart 50 år. Han startet bandet i 1976, året etter at Prudence gikk inn, og fra 2003 har den samme besetningen stort sett holdt stand.

– Det er mine fineste år som musiker. Vi er en fin gjeng. Det er et lite samfunn, med bra folk, sier Åge, som regner på at han bare i fjor tilbrakte 100 døgn på landeveien i Sambandets selskap.

– Når jeg går av scenen på Lerkendal den kvelden, da er det slutt for Åge Aleksandersen og Sambandets turnéliv. Det er et beinhardt fysisk liv. Neste år er jeg 76 år, og jeg er helt sikker på at jeg kan greie å gjøre dette med den verdigheten som bør være til stede – fram til da. Nå går det også veldig bra for oss, og det er nok en god grunn til å slutte.

Det blir ikke første gang Åge Aleksandersen spiller på Lerkendal. Ved en rekke anledninger har han opptrådd før, i pausen og etter Rosenborgs kamper.

Åge Aleksandersens låt «Bilde tå´n Ivers» blir spilt før hver RBK-kamp på Lerkendal.

RBK-FAN: Da Rosenborg feiret at de ble seriemestre i 2009, var Åge Aleksandersen en naturlig gjest på stadion. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vemodig

– Har du planer for hva du vil gjøre etterpå?

– Det har jeg ikke ofret en tanke. Det er klart at den tid, den sorg. Dette er så ferskt nå at det som venter meg nå, er mye jobb, planlegging av turnévirksomheten, så får tiden vise hva som skjer, sier Åge Aleksandersen.

– Jeg har visst dette en god stund, at vi skal avslutte turnelivet. Men først i går ble det virkelig: Da begynte vi å sette opp timeplanene våre. Jeg bare gleder meg og gruer meg, det er litt vemodig, må jeg si nå – når jeg har begynt å tenke på det.

– Fjellsmør

– Hele turneen filmes med tanke på å lage en dokumentar, røper Åge Aleksandersen, som dermed gjør som The Band og filmer «den siste valsen», det siste møtet med publikum. Trønderrockeren er gammel Dylan-fan, og dro i gang Prudence omtrent samtidig som Bob Dylan begynte sitt samarbeid med The Band.

Han lover en lang avskjedskveld – eller rettere sagt dag – på Lerkendal, for programmet starter klokken fem på ettermiddagen med en rekke oppvarmingsartister. Navn vil han ikke røpe. På spørsmål om han frykter at noen av de yngre kreftene kan komme til å spille fletta av ham og Sambandet, ler Åge rungende og godt og svarer:

– De gjør de ikke! Det er fremdeles forskjell på fjellsmør og margarin!