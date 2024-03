Den nye Supermann-filmen spilles inn på Svalbard

Det bekrefter filmens regissør James Gunn til Svalbardposten.

– Vi har filmet de første scenene som er når Supermann flykter til isfestningen. Vi ønsket et sted som var vakkert og som føltes som å være midt ute i Arktis, og så derfor på flere steder i verden. Men det var mange ting som solgte Svalbard for oss fremfor de andre stedene. For det første er det den naturlige skjønnheten. Men også det at du finner et variert landskap her som du ikke finner andre steder. Naturen gir en spesiell følelse, sier Gunn.

Regissøren skrev selv på Instagram torsdag i forrige uke at de hadde startet innspillingen samme dag. Han sier til Svalbardposten at de nå er ferdige med innspillingen på Svalbard.

Gunn skryter også av lokalbefolkningen i Longyearbyen, for å ha tatt han imot med åpne armer.

Logistikken for filminnspillingen er det lokale Jason Roberts og selskapet hans, PolarX, som har stått for. Roberts selv anslår at de har vært cirka 200 personer involvert i produksjonen.

Filmen, som produseres av DC Studios, har foreløpig lanseringsdato 11. juli neste år.