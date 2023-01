Den nybakte tvillingmoren (29) bortvises fra Norge

Siden i sommer har TV 2 fulgt kinesiske Lan Zheng, som ikke fikk fornyet sitt utgåtte visum grunnet strenge koronarestriksjoner i hjemlandet.



Norske myndigheter mente de ikke kunne gjøre noe for å hjelpe henne, grunnet en nærmest ufravikelig regel om at en må søke oppholdstillatelse fra hjemlandet sitt, før gyldigheten går ut. I månedsvis har Lan hatt trusselen om utkastelse hengende over seg.



Men til jul kom den nedslående beskjeden fra UDI - den norskgifte tvillingmammaen får ikke lenger oppholde seg i Norge. Hun fikk 30 dager på seg til å forlate landet.

NORSKE TVILLINGER: Lukas og Frida er syv uker gamle. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Siden sist har den vesle familien rukket å doble seg. I november ble tvillingene til Lan og ektemannen Christopher Høvik (28) født.

Fakta: Bortvisning Som utenlandsk statsborger kan du bli bortvist fra Norge. Bortvisning betyr at du nektes å reise inn i Norge, eller at du må forlate landet. En bortvisning er mildere enn en utvisning, og kun et midlertidig forbud. Du kan komme tilbake til Norge senere. Et eksempel: Du blir bortvist når du skal reise inn til Norge fordi du ikke har med deg et gyldig pass. Hvis du senere kommer igjen med gyldig pass, vil ikke det at du ble bortvist sist, hindre deg i å reise inn i Norge.



Kilde: UDI

Mette og gode er de to akkurat på vei inn i drømmeland, i det vi entrer leiligheten til familien på Sandsli utenfor Bergen.



– Dette er Lukas, sier Lan stolt mens hun introduserer den blåkledde av de små.



Over han henger en uro med musikk i. På siden av han ligger søsteren kledt i rosa. Hun heter Frida. De to har fått norske navn.



– De er ikke like rolige på natten, skyter Christopher lattermildt inn fra siden.

Tvillingene er enda helt avhengige av mor, men har ikke fått egne pass enda. Ektemannen har heller ikke fått fornyet sitt pass.



Dessuten kan han ikke forlate jobben sin som vaktmester. For at Lan skal kunne søke om familiegjenforening fra Kina, må hun vise til ektemannens inntekt i Norge.



Ifølge UDI er saksbehandlingstiden for søknader om familiegjenforening fra Kina på minimum 4 måneder.

Smitteboom etter gjenåpning

Vedtaket om bortvisning kom samtidig som det ble rapportert om uante smitterekorder i Kina.



Det skyhøye smittetrykket skyldes at landets myndigheter brått åpnet samfunnet opp igjen, etter å ha ført en såkalt "nullsmitte-politikk" gjennom pandemiens tre år.

KAOS: Det rapporteres om overfylte sykehus og hundretusenvis av koronasmittede i Lans hjemby, Shanghai. Foto: STAFF



Dette har blant annet ført til at EU og en rekke andre land har innført strenge reiserestriksjoner for reisende fra Kina, i et forsøk på å hindre at den eksplosive smitten sprer seg til resten av verden.



Den norske regjeringen oppfordrer alle norske borgere til å gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet og behovet for å reise. De begrunner dette med få flyvninger til og fra landet og et belastet helsevesen.

– Høl i huet!

En av de som har fulgt saken til TV 2 tett, er Venstre-nestleder og stortingsrepresentant Abid Raja. Han sier Lan Zheng dessverre er langt ifra den eneste småbarnsmoren som bortvises, og at systemet er altfor for opptatt av teknikaliteter.



– Det er jo litt høl i huet, utbryter han når vi møter han i vandrehallen på Stortinget.

KREVER NY VURDERING: Abid Raja, nestleder i Venstre og stortingsrepresentant i vandrehallen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Raja utdyper, – Når barna har en norsk far, så har de krav på å være i Norge. Lan har også krav på å få innfridd familiegjenforening, så det kommer hun til å få. Det er ingen som tjener på at de må ut av landet, for så å komme tilbake igjen om fire til seks måneder.



Raja er ikke alene om å synes at en bortvisning av Lan vil være unødvendig.

ER UTDANNET BARNEVERNSPEDAGOG: Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2



Stortingsrepresentant for Rødt, Hege Bae Nyholt mener saken viser store svakheter i systemet. Hun minner på at norske myndigheter er pliktet til å også følge FNs barnekonvensjon når de vurderer saker som denne.



– Jeg tror de fleste i Norge vil si seg enig i at dette er en ganske vanvittig og forkastelig utvikling i saken. Vi trenger en mer solidarisk politikk, sier hun.

Nytt svar fra UDI gir håp om løsning

UDI har siden TV 2 først omtalte saken ment at systemet ikke tillater å søke familiegjenforening fra Norge. Men etter at de hadde bedt Lan om å forlate landet innen 30 dager, tok de kontakt på ny.



På spørsmål fra oss om hva Lan kan gjøre videre, svarer UDI at en søknad fra Norge vil bli behandlet og bli prioritert, grunnet sakens spesielle karakter.

«Lan kan søke om familiegjenforening, i tillegg til at hun kan klage på vedtaket om bortvisning. Av hensyn til barnas beste er det sannsynlig at dersom Lan søker om familiegjenforening fra Norge, vil søknaden kunne tas til behandling. Sakens spesielle karakter gjør at UDI vil prioritere en slik søknad, og vi vil også ta kontakt for å veilede på familiesøknad. Vi oppfordrer uansett Lan at hun klager på vedtaket om bortvisning innen klagefristen og at hun begjærer utsatt iverksetting av vedtaket.»

- Dag Bærvahr, fagleder for kontroll, UDI





Advokatfullmektig i Preto Askevold & Fehr, Ingvill Gjerstad bistår Lan i saken. Via henne har Lan nå både fått utsatt fristen for utreise til 15. februar, og sendt en søknad om familiegjenforening.

Fakta: § 56 i utlendingsloven Søknad om oppholdstillatelse Førstegangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise i riket. Bestemmelsen i første ledd innebærer ingen begrensning i retten til å søke asyl, jf. § 28, eller til å påberope et vern mot utsendelse, jf. § 73. Utlendingsmyndighetene kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra vilkåret i første ledd når sterke rimelighetsgrunner tilsier det. Dersom oppholdstillatelse søkes etter §§ 40 eller 41, og ekteskapet er inngått eller samboerforholdet er etablert i utlandet etter at referansepersonen, jf. § 39, først har vært bosatt i Norge, kan oppholdstillatelse ikke innvilges før referansepersonen har vendt tilbake til Norge og har vært til intervju hos utlendingsmyndighetene, med mindre

a.saken gjelder en søknad etter § 40, og referansepersonen var til intervju i anledning saken før ekteskapet ble inngått, ellerb.søkeren har rett til innreise uten visum.

Kongen kan fastsette unntak fra første og fjerde ledd i forskrift. Kongen kan også gi nærmere bestemmelser i forskrift om fremgangsmåten ved fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og om gjennomføringen av intervjuer som nevnt i fjerde ledd.

Når søkeren ikke fyller vilkårene for å søke fra riket, avslås søknaden på dette grunnlaget. Det samme gjelder når søkeren ikke fyller vilkårene for å reise inn i riket før tillatelse er gitt. Kilde: Lovdata

JOBBER FOR AT LAN SKAL FÅ BLI: Ingvill Gjerstad, advokatfullmektig i Preto, Askevold & Fehr Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2



Gjerstad sier det var en lettelse at UDI ikke gikk for utkastelse av Lan, og at det er gledelig at de nå åpner for unntak fra regelverket. Hun presiserer likevel at det enda er knyttet stor usikkerhet til saken.



– Jeg vil ikke si at saken er løst enda. Det er ikke gitt at Lan får søknaden innvilget. Dessuten har hun enda denne utreisefristen hengende over seg, forklarer hun.

MYE Å TENKE PÅ: Lan fortviler over situasjonen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Tilbake på Sandsli går den nye hverdagen sin vante gang for Lukas, Frida, Christopher og Lan. Familien lever videre i håpet om en fremtid sammen i Norge.



Om Lan må sette seg på flyet til Shanghai 15. februar gjenstår å se.