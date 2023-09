Den kommer opp for luft. Da tar jegeren frem granaten

Briter sjokkert etter at de dro til Norge for å undersøke hva som skjedde langs kysten.

Samme dag som en aksjonistfilm mot Norge hadde premiere, kom filmstjernen Leonardo DiCaprio med syrlig stikk mot Norge.

Norge har over mange tiår fått sterk kritikk for å jakte hval. I år ble det likevel lov til å jakte rekordmange hvaler.

Samtidig som hvaljakta har pågått, har en britisk dyrevernsgruppe filmet hvalfangstskutene for å dokumentere hvordan hvalen blir drept.

– Å se hvordan jakta på nært hold var en skrekkelig opplevelse. Praksisen er barbarisk og komplett uetisk, sier Peter Carr, leder for ESPA, den britiske dyrevernsgruppa til TV 2.

AKTIVIST: I seks måneder har Peter Carr filmet norske hvalfangere. Foto: Privat

Han syns filming i Norge var spektakulært, men at gruppen i det hele tatt må dokumentere hvaljakt sjokkerer han.

– Landskapet er rått og folkene er så hyggelig, men jeg er overrasket over at det ennå blir jaktet på hval. Det er en uetisk industri, mener han.

Norge er et av få land som fortsatt jakter hval. Det har møtt kraftig kritikk fordi det blir sagt at hvalen ikke dør med en gang, og det er lite penger i hvalprodukter. Likevel har det vært lang tradisjon for hvalfangst blant landene som fortsatt driver med jakt.

Skytes med granat

Kathrine Albertine Ryeng er forsker og veterinær med sjøpattedyr som spesialitet ved Havforskningsinstituttet.



Hun forklarer at jaktformen dreper hvalen momentant, men at det har bygget seg opp en internasjonal sterk motstand på skyting av hval.

– Fangstmetoden er svært effektiv. Men, all jakt på dyr innebærer en viss risiko for at dyr ikke dør med en gang. På hvalfangst er det høy kvalitet på de som kan skyte, sier Ryeng.



STRID: I lang tid har dyrevernere prøvd å beskytte vågehvalen, foreløpig uten hell. Foto: ADAM BUTLER / NTB scanpix

Hun har ikke kommentert filmen spesifikt, men sier på generelt grunnlag at hvalene som blir truffet korrekt, dør på en human måte.

– Det er vel ingen jaktform i verden, som er mer utforsket og utstudert for å optimalisere dyrevelferden som norske vågehvalfangsten.

I jakten blir det brukt en granat på tuppen av harpunen. Det gjør at hvalen skal dø momentant, dersom man treffer korrekt.

– Undersøkelser har vist at treffer du dyret korrekt, vil det dø momentant eller svært raskt på grunn av blødninger i hjernen, som følge av kraftige trykkbølger fra detonasjon av granaten. Det er veldig effektivt, forklarer Ryeng.

– Levde i 21 minutter

Aksjonistfilmen ble offentlig tirsdag forrige uke. Ifølge skaperne skal de ha dokumentert at en hval levde i lang tid etter den ble skutt.

OPPGITT: Siri Martinsen i NOAH har kjempet mot hvalfangst i lang tid. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Hvalfangsten er utdatert. Den er uforsvarlig med tanke på dyrevelferd og miljø. Det er ingen gode grunner til å ta livet av hvaler, og å risikere de store lidelsene fangsten innebærer, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har også vært med på filmen. De er sjokkert over det de har sett.

– Filmen avdekker blant annet at en hval lider i 21 minutter med en granatharpun i kroppen, og i tillegg skytes flere ganger, sier hun.

– Manipulert filming

I filmen kan man se en tydelig sint hvalfangeren på skuta, som ber aksjonistene komme seg vekk. Hvalfangeren mener filmen ikke er korrekt.

– Vi bruker aldri 21 minutter på en avliving av hval. Det er plukket en bit her og en bit der, og det blir manipulert hvordan vi jakter, sier hvalfangeren til TV 2.

– Dette er manipulert filming hele opplegget. Vi driver med helt lovlig fangst, så enkelt er det. Det er naturlig jaktmetode som er godkjent, sier personen videre.

På kritikken generelt mener hvalfangeren at det kommer for lite fakta ut.

– Hvem som helst kan lage sin mening, men det bør være på fakta, sånn at de kan ta sin beslutning på korrekte opplysninger.

Superstjerne med oppfordring

Norge er sammen med Island og Japan de eneste landene som ennå driver med kommersiell hvalfangst.

I sommer bestemte Island at hvalfangst skulle stanses midlertidig etter bekymringer om dyrevelferd.

Det er trolig slutten på kommersiell hvalfangst i landet da den siste hvalfangstskuta sa at de ikke vil drive med jakt lenger.

I en instagram-post, samme dag som filmen ble offentlig, nevner Leonardo DiCaprio Norge. I same post ber han Island stanse hvalfangsten for godt.

OPPFORDRING: Superstjernen Leonardo DiCaprio ber om at hvaljakten stanses. Foto: Skjermpdump

– Den islandske regjering burde støtte viljen til befolkningen om å stanse hvaljakt for godt, skriver han.

Island bestemte 31. august at hvalfangsten gjenopptas etter pausen.