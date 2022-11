– Den hunden kommer til å drepe noen

Vitne forteller om en dramatisk episode med rottweileren fem år før hunden drepte et barn. Likevel ble ikke hunden avlivet.

FARLIG: Et vitne har tidligere erfart at hunden kan være farlig. Foto: Politiet

Dag tre av rettssaken mot den 58 år gamle farmoren var satt av til å føre vitner som kunne si noe om hun opptrådte uaktsomt da hunden hennes tok livet av ett av barnebarna hennes.

Ett av vitnene fortalte om dramatikken som skjedde da hun var på sommerferie hos den tiltalte kvinnen sommeren 2016.

Angrep datteren

Hun og datteren hadde vært i andre etasje i huset og sovet mens rottweileren sov nederst i trappa. Så skal datteren ha gått ned trappen.

– Jeg hører et kjempevræl, sier vitnet som intervjues over videolink. Hun forteller at hun løper mot trappa.

– Jeg ser hunden står over henne. Jeg flyr ned trappa, og da rygger hunden tilbake mens datteren min sitter og hyler og skriker.

– Jeg legger meg over henne i fosterstilling for å beskytte hodet og kroppen hennes, forteller moren.

– Jeg oppfatter det som at hunden rygget litt tilbake for å komme i stilling til å angripe igjen.

GIKK LØS I HAGEN: Denne 45 kg tunge rottweileren skal ifølge påtalemyndigheten ikke ha vært godt nok sikret og hunden tok livet av en liten gutt på Brumunddal i fjor sommer. Rettsaken pågår i disse dager.

Akkurat da kommer samboeren til vitnet. Han tar tak i halsbåndet og drar hunden inn i et annet rom.

Samboeren forklarer at datteren må ha vekket hunden, som har reagert med å sprette opp på henne.

– Jeg tok tak i jenta og jeg tok tak i buken på hunden, og han løsnet med en gang forteller han.

– Det var ikke noe som strittet i mot, han rygget unna.

Moren forteller at hun tar datteren opp på fanget for å se hvordan det hadde gått og ser at det er en del blod. På legevakta konstateres det bitemerker i armen og skulderen.

Ble ikke avlivet

Etter besøket på legevakta ble det et tema at hunden burde avlives. Men kvinnen følte at hun ikke ble hørt. Hun oppfattet det som om den tiltalte kvinnen mente det var datteren til vitnet sin feil, siden hunden hadde sovet og blitt redd da den ble vekket.

– De snakket om det som om ingenting hadde skjedd. Det var liksom som at det ikke var så ille. Det var noen kloremerker og jeg overreagerte, dette var bare en naturlig reaksjon fra en hund som hadde blitt skremt, forteller hun.

– Da klarte jeg ikke å stå opp for meg og si det jeg mente der inne. Jeg trakk meg unna.

På spørsmål fra aktor om hva hun hadde sagt i politiavhør etter at barnebarnet til den tiltalte kvinnen ble drept av hunden, forteller hun gråtende:

– Jeg har sagt at jeg trodde den hunden kom til å ta livet av noen en dag.

Mente hundeholdet var trygt

Andre vitner som ble ført på rettssakens tredje dag, har helt andre beskrivelser av hunden og hundeholdet.

– Jeg har alltid hatt respekt for hunden, for han var en veldig stor hund, men jeg har aldri vært redd for at han skulle skade noen, sier ett vitne.

BESKYTTELSE: Dette er grinden som skulle holde hunden unna barna. Foto: Politiet

– Min vurdering var at jeg opplevde det som trygt å ha barna der.

– Hun var veldig tydelig på at barn og hunder skulle være adskilt, sier et annet vitne om den tiltalte farmorens hundehold.

Skal vurdere om farmoren var aktsom nok

Vitnene er ifølge aktor en sentral del av den vurderingen som skal gjøres.

– De er helt sentrale fordi de viser historikken til hunden og de er med på å belyse hva tiltalte burde ha skjønt av farligheten til hunden, sier statsadvokat Magnus Schartum Hansen til TV 2.

– Hvordan vurderer du aktsomheten til farmoren?

– Når vi har tatt ut en tiltale på uaktsomhet, mener vi hun har overtrådt den normen som gjelder på dette området. Når det kommer til nyansene i dette, vil jeg gå grundig igjennom det i prosedyren min.

UAKTSOMHET: Schartum Hansen mener tiltalte burde ha skjønt farligheten til hunden. Foto: Lars Nyland / TV 2

Tungt å følge rettsaken

Inger Johanne Reiestad Hansen er bistandsadvokaten til den avdøde guttens mor. Hun forteller at det er svært tungt for klienten hennes å følge rettsaken.

– Hun har bare fulgt deler, for hun synes det har vært veldig krevende. Og spesielt vanskelig var det å avgi egen forklaring, sier Reiestad Hansen.

– Min klient mener at tiltalte har handlet grovt uaktsomt, og i de tilfellene har man mulighet til å fremme et krav om oppreisning som kan gis til de etterlatte.

BELASTENDE: Bistandsadvoktaten til den avdøde guttens mor går gjennom en krevende tid grunnet oppmerksomheten saken medfører. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Hvordan reagerer din klient på at det er så massiv oppmerksomhet rundt denne saken?

– Hun opplever det krevende og belastende, men hun har forståelse for at denne saken vekker oppmerksomhet, for det har ikke vært slike typer saker før.