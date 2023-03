– Den har berget livet mitt

– Her sitter jeg fra morgen til kveld, eller til mamma og pappa skal låse dørene. Jeg kan holde på døgnet rundt, forteller Vebjørn Møller (22).

Hver eneste dag trilles Vebjørn Møller (22) ut i garasjen av mamma eller pappa.

Der venter timer med presisjonsbygging og et tålmodighetsarbeid av de sjeldne.

– Når jeg legger meg om kveldene så ligger jeg og planlegger hva jeg skal gjøre neste dag. Jeg gleder meg til å komme i gang, forteller Vebjørn.

Han bor på Reine i Lofoten sammen med foreldrene.

Vebjørn er født med muskelsykdommen Duchennes muskeldystrofi.

Mye mobbing

Dette er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom som neste bare rammer gutter og som skyldes feil i muskelcellene.

VEBJØRNS VERDEN: I garasjen til pappa Bjørn, har 22-åringen tilbragt mange tusen timer med sin store lidenskap. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Det ble mye mobbing igjennom barndommen fordi man gikk rart. Jeg følte meg ofte dårlig før jeg skulle gå på skolen. Jeg gruet meg, for da møtte man folk som bare sa stygge ting. De skubbet borti meg fordi jeg hadde dårlige balanse. Det har vært en kamp, forteller 22-åringen alvorlig.

– På mirakuløs vis klarte jeg å holde meg sterk slik at jeg kunne gå. Jeg har vært veldig aktiv hele tiden, sier Vebjørn.

I ungdomsårene var det mange nedturer. Det var en tung og tøff tid. Det ble bedre i tiden før Vebjørn skulle begynne på videregående skole på Leknes.

Der hadde han planene klare.

– Kompisene ville bli fiskere. Jeg drømte om det samme. I tillegg ville jeg bli maskinfører, forteller han.

Vurderte å gi opp

På grunn av muskelsykdommen var han avhengig av å bli kjørt til og fra skolen.

En av disse kjøreturene skulle endre alt.

BEGYNNELSE: Dette trolig den første båten som Vebjørn laget i barndommen. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Det var rett før jeg fylte 16 år og en av de første dagene på videregående skole. Plutselig drar bilen utover mot den ene siden av veien og havner i grøften. Vi treffer en stolpe. Det smeller og knaser rundt meg. Vinduer ble knust. Fra den dagen kunne jeg ikke gå lengre, forteller han.

– I Lofoten er det smale veier og mye steiner og hav. Bilferden kunne ha endt på havet, og da er man ferdig. Da hadde jeg nok ikke sittet her i dag, foreller Vebjørn.

For en ungdom som hadde drømmer og fremtidsvisjoner ble plutselig alt snudd på hodet på noen få sekunder.

– Hvordan var det å bli lenket til en rullestol som 15-åring?

– Det er tøft. Man trodde da at man ikke kom til å få en fremtid. Jeg slet med dårlig selvtillit. Det var neste slik at man følte at det ikke var noe vits i å leve lengre, forteller han.

Han og kompisgjengen ble skilt fra hverandre.

Vebjørns verden

De begynte på fiske- og fangst. Vebjørn startet på byggfag på Leknes. Livet var tungt.

UNIKE MODELLER: Båtmerket "Skogsøy 42" finnes i virkeligheten, men båten "Ivar Agnar" er fri fantasi og oppkalt etter onkelen til Vebjørn som døde i 2009. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Da skjønte jeg at dette må jeg gjøre noe med. Det er ikke vits i å gi opp alt. Du har jo bare ett liv og en sjanse, og da må du gjøre det beste ut av det, forteller 22-åringen.

Pappa Bjørn Møller er fisker.

I barndommen lekte Vebjørn og kompisene mye med båter på gulvet hjemme i stua. Som gutter flest laget de båter av materialer de fant.

– Det var ikke de fineste variantene til å begynne med, men det har ballet på seg bare mer og mer, forteller han.

Lite visste han da at dette skulle bli et viktig vendepunktet i livet.

PERFEKSJONSIST: Vebjørn er opptatt av detaljer. Blir det ikke bra, lager han delene på nytt. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Pappas garasje ble først til et lite hobbyrom. Så måtte det utvides til et verksted. Nå var det ikke lengre plass til biler.

Når man kommer inn i det som er Vebjørns verden, blir man stum av beundring.

Her står det modellbåter på rekke og rad.

Noen er ferdige, mens andre er under produksjon. Det ligger små deler på størrelse med binderser rundt på benken.

Har skapt egen arbeidsplass

Alt har han bygget selv på frihånd.

– Ser du den lyskasteren her. Det er toppen fra limtuben her, mens denne plastikkbiten er en bit fra en tom kassarull fra butikken, humrer Vebjørn.

Det er så mange detaljer på det ulike båtene at man knapt tror at det er mulig å få til noe slikt.

KONSENTRASJON: – Her finner jeg roen og de vonde tankene er borte. Her kan jeg sitte nesten døgnet rundt, forteller Vebjørn. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Jeg fikk se at jeg mestret noe til tross for at jeg sitter i rullestol. Jeg fikk en voldsom glede av å holde på med dette. Her kan jeg sitte i timevis, forteller han.

I garasjen er de vonde tankene borte.

Han bruker opp til flere måneder på å bygge en båt. Er han ikke fornøyd, begynner han på nytt med akkurat den aktuelle delen.

Han er en perfeksjonist.

– At du gidder?

– Jeg gjør det mest for glede. Det er artig å lage alle delene for så å se resultatet. Det skal være masse jobb, forteller han.

IMPONERENDE: Alt du ser her er laget av fri fantasi. Legg merke til "høtten" eller fiskeredskapet man bruker for å få fisken fra vannet og over ripa på båten. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Nå er han i ferd med å skape sin egen arbeidsplass for det er lange ventelister fra folk som vil kjøpe sin egen unike modellbåt.

Hva de koster vil han ikke fortelle. Det er en godt bevart forretningshemmelighet mellom Vebjørn og kjøper.

– Det er sikkert 10 til 15 båten som venter på å bli bygget. Det er nok mer enn tre år med arbeid som venter. Jeg skal også begynne på et større prosjekt til våren, sier han hemmelighetsfull.

Stolte foreldre

Muskelsykdommen gjør at Vebjørn er avhengig av hjelp til å komme seg opp av senga, men så fort han er på plass i garasjen, klarer han seg selv.

Benkene og verktøyet er tilrettelagt slik at han kan nå det meste.

Mamma og pappa er stolt over det sønnen har fått til.

STOLTE FORELDRE: – Vi håper jo at det er andre som kan se at det går an å leve et fullverdig liv til tross for tøffe utfordringer, sier Inger Lise og Bjørn Møller, Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Han har nok sine dager der han tenker at alt kunne ha vært annerledes, men så snur han det til noe positivt. Det er nok det han må gjøre for å komme seg videre med livet sitt, sier Bjørn Møller.

Det kommer ofte venner og bekjente på besøk som vil se.

– Alle kompisene driver med fiske og har sitt liv. Han har på sin måte sitt eget liv med båtene han bygger i garasjen. Vi håper jo virkelig at andre kan se at det går an å leve et verdifullt liv selv om man er i en situasjon som det Vebjørn er i, sier Inger Lise Møller.

– Man blir stolt

Vebjørns modellbåter har fått tusenvis av følger over hele landet.

Han har skapt sin egen logo, og selger rosa t-skjorter hvor 100 kroner av hver solgt skjorte går til Foreningen for muskelsyke.

FØR OG NÅ: Båten du ser i forgrunnen er fra den spede begynnelse. Båten i bakgrunnen er en av mange som Vebjørn har laget. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Det er artig å møte folk på gata som går med min logo. Det er tøft og man blir litt stolt. Det er faktis et lokalt rederi som går rundt med mine skjorter som arbeidsklær, forteller han.

Også verktøyprodusenten Ryobi har lagt merke til 22-åringens arbeid. De har like godt sponset han med verktøy i ulike varianter og størrelser.

Han får også skryt for å ivareta en gammel kultur.

– Jeg får ofte høre at jeg er med på å bevare den gamle kystkulturen i Norge. Det er artig. Det er historien vår. Det er viktig at den ikke blir glemt, sier lofotværingen.

Planen er å bygge eget hus på Reine i Lofoten.

Han håper å kunne være til inspirasjon for andre som sliter når mørke tanker kommer sigende.

– Det hadde betydd mye for meg hvis jeg kunne ha hjulpet andre. Slik at de slipper å gå igjennom tunge stunder alene. Hjelpe de videre, for det finnes alltid håp.

– Alle har en eller annen kunnskap, de bare vet det ikke selv enda. Det er noe du oppdager, forteller 22-åringen.

– Har modellbåtene endret livet ditt?

– Ja, det kan man si. Det har faktisk berget livet mitt, forteller Vebjørn med et stort smil om munnen.