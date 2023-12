Den ensomme døden

Dette er en historie om ensomhet og en enkel seremoni ved livets slutt. Ingen familie, venner eller arbeidskolleger er med for å ta et siste farvel med et medmenneske.



Fortellingen starter 24. november i Dronningens gate midt i Trondheim.

Da blir Alf (78) funnet død i sin egen leilighet. Ingen vet hvor lenge han har ligget død der.

BODDE HER: Alf ble funnet død i sin leilighet i Dronningens gate i Trondheim. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Alf hadde ingen folkeregistrerte slektninger. Det finnes nesten ingen spor etter Alf eller hans liv i leiligheten.

Et avisutklipp forteller når han ble konfirmert. Ellers er det ikke noe nettverk å oppdrive. Ingen familie. Ingen venner. Ikke noe på sosiale medier.

– Dette er et litt ekstremt tilfelle. Vi opplever svært sjelden at det så lite informasjon å finne om en avdød, forteller Nathalie Bjørkås, avdelingsleder ved helse- og velferdskontoret på Falkenborg i Trondheim kommune.

Hans død blir ikke annonsert i lokalavisa når «detektivene» heller ikke finner spor av en sosial omgangskrets eller naboer som har hatt kontakt med Alf.

Men hva skjer med ensomme som dør, eller dødsfall der ingen familie eller slektninger melder seg for å gjennomføre en begravelse?



For de ensomme har krav på en verdig og respektfull seremoni ved livets slutt.



Flere dager i uken gjennom hele året skjer det at kommunen må sørge for begravelsen, fordi ingen andre ønsker å gjøre det.



Dette er regulert i Gravferdslovens § 9.

Bykommunene TV 2 har spurt melder tilbake at det kan være et bredt spekter av årsaker til at kommunene må sørge for begravelsen.



Total ensomhet kan være en forklaring. Det kan være at man har gjort ting eller kommet på kant med sin egen familie, eller at man av andre årsaker har brutt all kontakt med avdøde og ikke ønsker å ta ansvaret for begravelsen.

– I de tilfellene vi finner en slektning, får de tilbud om å ta på seg ansvaret for begravelsen. Som oftest får vi nei, forteller Bjørkås.

Kommunale begravelser blir gjennomført så billig som mulig – og helst under NAVs sin refusjonsgrense på 29.000 kroner, hvis de ikke er midler i boet til å dekke utgiftene.

– Av respekt og verdiget for avdøde sørger vi for at et er en liten blomsteroppsats på toppen av kista. Det er så stusslig uten, sier Bjørkås.



Tall TV 2 har hentet inn fra 14 store byer i Norge, viser at det de siste tre årene er gjennomført minst 800 kommunale begravelser i disse kommunene.

Ofte er dette enkle seremonier med bare et fåtall eller ingen personer til stede utenom prest eller representant fra et begravelsesbyrå.

Tall for kommunale begravelser 2020- oktober 2023 Oslo: 389 Bergen: 78 Trondheim: 72 Fredrikstad: 57 Drammen: 45 Bærum: 32 Stavanger: 27 Ålesund: 26 Asker: 25

Lillestrøm: 13 Sandnes: 8 Bodø: 5 Kristiansand: 5 Tromsø: 2

Kort seremoni

Det er mandag ettermiddag på Moholt i Trondheim. Desemberkulda har frosset seg fast i dagevis og sendt gradestokken langt under ti minusgrader.

Utenfor kontorlokalene til begravelsesbyrået Svanholm & Vigdal står en glinsende Mercedes med nummerskilt «Heder 1» parkert.

SISTE REIS: Kista fraktes ut fra lokalene til Svanholm & Vigdal i Trondheim og inn i bårebilen. Foto: Arne Rovick / TV 2

Kista til Alf er hentet ut fra kjølerommet og skal ut på nest siste etappe, til det kommunale seremonirommet på krematoriet på Moholt som ligger en kort kjøretur unna.

Den enkle kista heises ut av bårebilen og plasseres på katafalken. Kistevogna rulles inn i seremonirommet i betong og to vegger kledd i ferskenfargede.

Her står gravferdskonsulent Ingunn Walle klar å gjennomføre en liten seremoni til ære for Alf.

Lysene tennes. Det legges ei lita rose på kista. Ingunn leser diktet «Rast ved rinnende vann» av Emil Boyson.

Ennio Morricones velkjente begravelseshymne «Gabriels obo» toner ut i det tomme lokalet.

En siste hilsen til Alf er over i løpet av fire minutter.

– Det er unektelig spesielt å ta farvel med noen man vet så lite om som i dette tilfelle. Jeg vet hans fulle navn, hvor gammel han ble og at han ble satt bort til en annen familie enn den han ble født inn i, forteller Ingunn Walle.

TENNER LYS: Gravferdskonsulent Ingunn Walle sørger for tente lys under sermonien. Foto: Arne Rovick / TV 2

Det er ikke uvanlig at personer gravlegges uten å bli fulgt av noen som helst.

Flere kremeres

– Det skjer jo dessverre at folk begraves i ensomhet. Jeg gjør meg noen tanker om det når en selv vet hvor viktig familie og venner er for min mentale helse. Det at man ikke har noen i livet sitt på den måten, det kan man jo prøve å sette seg litt inn i. For min del setter det noen spor, er gravferdskonsulentens umiddelbare refleksjon om ensomhet.

– Sier det noe om samfunnet vårt at det er så mange kommunale begravelser?

– Det er et stort spørsmål jeg synes er vanskelig å svare på. Det er jo selvfølgelig trist at det blir en sånn type avskjed. Men det kanskje i tråd med det livet som er levd, sier Walle.

Det mest vanlige ved kommunale begravelser, er at noen følger avdøde til den siste hvile.

Er vedkommende registrert i Den norske kirke eller har etterlatt seg klare ønsker om seremoni, gjennomfører presten begravelsen og da med en forenklet liturgi.

KISTETRUCK: Lars Erik Svanholm frakter kista inn fra bårebilen før den skal videre inn i sermonirommet her ved Moholt krematorium. Foto: Arne Rovick / TV 2

Katafalken med Alfs kiste manøvreres ut av seremonirommet. Tor Harald Johnsen står klar til å ta over Alf sin kommunale bisettelse.

Han er leder ved krematoriet på Moholt og skal gjennomføre selve kremasjonen. Han skanner QR-koden på kista for å registrere den, og forsikre seg at det er rett person som kremeres

– Nå skal kista plasseres foran kremasjonsovnen. Deretter blir den automatisk innsatt i en temperatur som er over 1000 grader, forteller Johnsen.

Kremasjonsprosessen tar halvannen time. Da er det kun aske igjen.

– Alt av biologisk materiale og DNA er borte. Det er ren aske av personen og kista, forteller Johnsen.

På Moholt gjennomfører de årlig 1800 kremasjoner. Og tallet er stigende.

– Alle som ønsker det, kan være til stede under kremasjonen. Det er vanlig at familie og pårørende til avdøde med asiatisk opprinnelse ønsker å følge kremasjonen. Uansett er vi veldig opptatt av at dette skal skje på en verdig måte og at alle blir likt behandlet, sier Johnsen.

KREMERING: Tor Harld Johnsen fører kista med Alf inn i kremeringsovnen. Foto: Arne Rovick / TV 2

Men selve kremasjonen kan ikke gjennomføres før avdøde er frigitt av politiet. Det handler ofte om at en må få bekreftet identitet gjennom DNA eller man har forsikret seg om at dødsfallet ikke har noe mistenkelig ved seg.

– Ut over at vi registrerer navnet på avdøde, vet vi ikke noe om historien bak hver enkelt. Det høres kanskje brutalt ut, men for oss er dette en jobb som skal gjøres og den gjennomfører vi så profesjonelt som mulig. Unntaket er når det er små kister. Da gjør vi oss selvfølgelig noen ekstra tanker, sier krematøren.

Synlig ensomhet

I ærverdige Nidarosdomen møter vi prost Håkon Olaussen. Han mener den ensomme døden ikke er noe nytt fenomen.

– Mennesker har til alle tider dødd alene. Men jeg tror ensomheten i samfunnet har blitt større der mennesker av forskjellige grunner har havnet i en situasjon der ingen ønsker eller er i stand til å ta begravelsen deres, sier Olaussen.



OM ENSOMHET: Håkon Olaussen er prost i Strinda, Heimdal og Byåsen i Trondheim og setter ord på ensomheten. Foto: Arne Rovick / TV 2

Han mener ensomheten har blitt mer synlig.

– Ensomheten er på en annen måte enn før blir så sårbar i et samfunn som legger veldig opp til deltakelse i fellesskapsarenaene. Samfunnet er så veldig opptatt av denne synligheten for alle mennesker. Da er det lett å forsvinne og bli usynlig på en annen måte enn tidligere, mener prosten i Trondheims største prosti.

Olaussen peker på at noen også gjør bevisste valg. De ønsker å leve og dø i ensomhet.

– De har kanskje sett på det som en nødvendighet å leve sitt liv utenfor fellesskapet. Og det er jo ikke og helt åpenbart at alle opplever ensomhet som belastende eller vondt,

Han er tydelig på at kommunale – og ensomme – begravelser der det skal være liturgi, er viktige oppdrag for prestene.



– Du går inn og gjør en tjeneste for på vegne av samfunnet mot et menneske som er som er så alene at det ikke er noen som vil være med å ha denne eller arrangere denne begravelsen. Da føles det veldig meningsfylt å være med å hjelpe de ensomme menneskene, sier Håkon Olaussen.

Det har blitt mandag 18. desember.

På en anonym minnelund i Trondheim skal urna til Alf settes ned og dekkes med minst 50 centimeter med jord, slik reglene kreves.

ASKEURNE: På denne anonyme minnelunden i Trondheim ble urna til Alf satt ned av anleggsgartner Ove Sørtømme. Foto: Frank Lervik / TV2

Anleggsgartner Ove Sørtømme sier det er spesielt at det ikke er pårørende eller andre til stede.

– Opplevelsen blir helt annerledes når det ikke er pårørende til stede. Vi som jobber med urnenedsettelse, tenker litt annerledes på det. Det er ikke en sorg som jeg tar med meg videre på samme måte som når det er pårørende til stede. Men vi gjør oppgaven med samme respekt og av kjærlighet til jobben vi utfører, sier Sørtømme.

Urna er i jorda etter kort tid. Ingen gravstøtte. Ingen kors. Ingen spor. Helt anonymt.

Hvil i fred, Alf.