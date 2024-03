Demonstrerer ved ambassade: – Russland er en terrorstat

Ved Russlands ambassade i Oslo skal russiske statsborgere avlegge sin stemme på valgdagen søndag.

Tidlig søndag ettermiddag har også flere titalls ukrainske demonstranter møtt opp utenfor ambassaden.

Demonstrantene roper blant annet «Russland er en terrorstat», «stopp folkemord i Ukraina» og «Russland må dømmes i Haag».

Det skal være mellom 50 og 60 demonstranter som har møtt opp, med flagg, plakater og en høyttaler.

– Bra at mange møter opp

De russiske statsborgerne i stemmekøen svarer med å applaudere demonstrantene, ifølge TV 2s reporter på stedet.

Blant russerne som har møtt opp for å stemme er Roman Bergmann fra St. Petersburg. Han sier han stemte mot Putin, men er tydelig på at det «ikke egentlig er noe valg».

STEMMEKØ: Køen med russiske statsborgere som skal avgi sin stemme er lang søndag ettermiddag. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Men det er veldig bra å se at så mange møter opp klokka 12, og antageligvis stemmer mot Putin, sier han.

– Nå er det sannsynligvis flere år med Putin ved makten, men vi får håpe at de klarer å samle litt opposisjon.

– Gammelt monster

Også Anne Johansen sto i stemmekøen i Oslo søndag. Hun er fra Moskva, men har bodd i Oslo i 13 år.

– Alle jeg kjenner stemmer mot Putin, sier hun.

Johansen synes det som skjer i Russland nå er «galskap». Hun sier det er trist at mange av vennene hennes i Russland kommer til å holde seg inne på valgdagen i frykt for å havne i fengsel.

– Det er helt forferdelig at et monster får holde på – et gammelt monster som styrer landet og gjør akkurat det han vil, sier hun.

– Men etter Navalnyjs død ser vi at han er redd. Han er redd for opposisjonen, og for å miste makten sin.

– God dialog

Operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at demonstrasjonen har pågått over flere dager.

– Det er en demonstrasjon vi er klar over, og hvor vi har god dialog med representanter fra både dem og den russiske ambassaden, sier hun.

Skott ønsker ikke å kommentere hvor stort politioppbudet er utenfor den russiske ambassaden, eller om de har tatt noen spesifikke taktiske grep.

– Politiet er der med det vi mener er godt nok.