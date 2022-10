Demonstrerer mot hijabtvang – i hijab

Marian Hussein under en markering til støtte for iranske kvinner foran Stortinget i Oslo. Foto: Javad Parsa/NTB

I Iran blir kvinner drept når de tar av seg hijaben og brenner den. I Norge protesterer SV-politiker Marian Hussein mot det iranske regimet, med hijab på hodet.

– Livet som innsats

Den siste måneden har det vært voldsomme demonstrasjoner flere steder i verden etter at 22 år gamle Masha Amini ble pågrepet moralpolitiet i Iran, og senere døde i deres varetekt. Grunnen var at hijaben hennes ikke dekket håret ordentlig.

Kurdiske kvinner holder et bilde av Amini under en protest. Foto: AP / NTB

– Jeg synes det er forkastelig. Hun og flere andre kvinner som har protestert har blitt drept. Dette er et regime og et land hvor vi ikke kan forestille oss hvordan det er å være en kvinne, sier Marian Hussein.

SV-politikeren har både deltatt i demonstrasjon mot det iranske regimet, holdt appell foran Stortinget og engasjert seg på sosiale medier. Ifølge Amnesty har flere titalls blitt drept i demonstrasjonene i Iran.

Flere titalls demonstranter er drept i Iran. Foto: WANA NEWS AGENCY

– De går ut i gatene med livet som innsats. Og de kvinnene er noen av de modigste kvinnene som lever i vår tid, sier Hussein.

Valgt hijaben frivillig

Hussein er den første stortingsrepresentanten med hijab. Og i motsetning til iranske kvinner, tar hun den på frivillig.

Hussein ble valgt inn på Stortinget i 2021. Foto: Javad Parsa/NTB

– For meg er hijab noe jeg har valgt selv. Den er personlig, men også noe av det jeg tror på er riktig for meg. Men det som er grunnleggende i hvorfor jeg har valgt hijab, er at jeg har valgt den helt selv. Og det unner jeg alle kvinner å gjøre, sier hun.

– Er det ikke litt rart å demonstrere mot at kvinner skal måtte gå med hijab, i hijab?

– Jeg demonstrerer mot at kvinner skal bli tvunget til å gå med hijab. Fordi jeg mener det er kvinners selvstendige rett å velge hvordan de vil kle på seg. Alltid, sier hun.

– Millioner tar den på frivillig

Hun sier valgfriheten er det avgjørende.

– For noen så kan det være et symbol på kvinneundertrykking, for noen kan det være et symbol på andre ting. Det handler om hvilke regimer som gjør dette. Det er like mange millioner som har tatt den på frivillig, sier hun.

Eksil-iranere brenner hijaber foran Stortinget i Oslo. Foto: Javad Parsa/NTB

– Er hijaben kvinneundertrykkende i Iran og kvinnefrigjørende i Norge?

– Jeg tror ikke det handler om tøyet, men det handler om kvinnens mulighet til å faktisk velge, sier hun.

– Men akkurat nå er det jo det tøystykket som gjør at folk går ut i gatene og risikerer livet, fordi de vil ha det av seg. De brenner det?

– Ja, og det gjelder i Iran. Mens i Norge kan jeg gå med det frivillig og samtidig kreve at jeg skal faktisk få muligheten til å velge selv hvordan jeg går kledd, sier hun.

Får støttemeldinger

Hussein sier hun håper demonstrasjonene er starten på en frigjøring for iranske kvinner og det hun omtaler som en kvinnerevolusjon.

– Men hadde ikke dine protester mot regimet i Iran hatt mye større kraft hvis du hadde gjort sånn som de som nå risikerer livet, og tatt av deg hijaben og tent på den?

Marian Hussein er gjest i denne ukas Ærlig Talt. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det at jeg nyter friheten til å gå med hijab er like viktig som det er for de kvinnene å nyte friheten til å gå uten hijab. Og det er det viktigste, sier hun.

Hussein forteller også at hun har fått mange positive tilbakemeldinger på at hun demonstrerer i hijab.

– Mange av mine kurdiske venner har gitt tilbakemelding på at det at jeg er en kvinne som bor i Norge og som bruker hijab, og faktisk protesterer sammen med dem, har vært noen av de sterkeste symbolene. Så det å være en kvinne i hijab og stå solidarisk med mine søstre og si at nok er nok, det har de også satt stor pris på, sier hun.