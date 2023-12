Demonstrasjoner over hele landet: – Dette blir X-faktoren

STORT OPPMØTE: Det er et stort oppmøte foran Stortinget lørdag ettermiddag. Foto: Maren Rise

Lørdag arrangeres det demonstrasjoner en rekke steder i Norge for fred i Gaza. Politiet er spente på om det kommer aktører som vil skape bråk.

Lørdag er det demonstrasjoner for fred i Gaza over hele Norge. Over 100 organisasjoner og partier står bak markeringene.

De fleste markeringene starter klokka 13, som den i Oslo utenfor Stortinget.

Det er tett med folk når TV 2 er til stede under demonstrasjonen.

Demonstrantene tre krav: Stopp drapene på barn og sivile i Gaza, forsvar folkeretten og løslate sivile gisler og vilkårlig fengslede.

X-faktoren

Operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt sier at de etter hvert har fått en del erfaringer med denne typen markeringer.

Ved en tidligere markering har det vært opp til 9000 til stede. Hvor mange som dukker opp lørdag, vet de ikke.

– Det har blitt sagt at det kanskje blir en mobilisering nå før jul, og det begynner å fylles godt på med folk, men vi vet ikke hvor mange som kommer, sier Grøttum til TV 2 klokka 12.50.

– Hvordan har dere forberedt dere?

– Vi legger til rette for at markeringen skal skje i fredelige former. Det har stort sett alltid gjort det, sier Grøttum og fortsetter:

– Men vi er spente på om det kommer aktører som skal skape uro eller lage uro. Vi har ikke noen informasjon om at det skjer, men vi er klare til å håndtere det dersom det skjer.

Han sier at de ikke har kalt inn ekstra politifolk fra andre politidistrikt.

– Det vi ikke vet, er om det er grupperinger som går til Oslo S eller andre steder i etterkant av demonstrasjonen. Det er det som er X-faktoren i dag. Skjer det, håndterer vi det der og da, sier Grøttum.



– Må stoppe

Leder Line Khateeb i Palestinakomiteen sier til Klassekampen at uansett politisk farge mener nesten alle i Norge at bombingen av folk i Gaza må stoppe.

– Kravene er brede og formulert slik at organisasjoner som ikke ønsker å være politiske kan tilslutte seg. Vi mener det er viktig å få visst at støtten til palestinerne er enorm i Norge, sier Khateeb.

Etter mer enn to måneder med krig er situasjonen for sivile på Gazastripen katastrofal. Ifølge FN er rundt 18.000 palestinere drept, over 70 prosent av dem er kvinner og barn, melder NTB.