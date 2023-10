Demonstranter stormet parketten i «Skal vi danse»

To demonstranter fra Stopp Oljeletinga stormet parketten under lørdagens «Skal vi danse». Det får danserne til å se rødt.

Saken oppdateres!

Demonstrantene kastet konfetti og holdt frem et skilt, før de raskt ble eskortert ut av vaktene.

Stormingen skjedde under gruppedansen til Aslak Maurstad og Alexandra Joner.

Etter dansen sa dommer Morten Hegseth følgende:

– Først og fremst må vi bare adressere hva som skjedde på gulvet her nå. Det var noen demonstranter her, hvor det sto: «Stopp Oljeletinga».

– Det var ikke planlagt. Men det dere gjør er at dere fortsetter. Dere er så gode og det er jeg så full av beundring for.



Her stormer demonstrantene parketten:

– Jeg ble redd

Joner sier til TV 2 at hun først trodde det var noen fra produksjonen som tok seg ut på dansegulvet.



– Jeg var på vei til å slippe armene, se på Ole og si: «Herregud, vi tar det på nytt, det er et eller annet feil».

Hun er glad for at dansepartner Ole Thomas Hansen holdt hendene hennes.

– Vi hadde noen snurrer, også ser jeg i sidesynet at de holder en plakat og at det skjer mye greier. Da tenkte jeg: «Herregud! Det har stormet scenen», sier Joner.

– Jeg trodde først at de skulle komme og ta oss, så jeg ble redd først, sier Hansen.

– Er dere bekymret for hva som kunne ha skjedd?

– Jeg er ikke sånn som tenker på hva som kunne ha skjedd. Det gikk bra og takk og lov for det. Jeg er glad for at vi alle var barbeinte og ikke hadde på sko. Det gjorde at det var enklere for oss å fortsette, siden da blir det ikke glatt, sier Joner

– Bedritent

Harlem Alexanders dansepartner, Helene Spilling, gir oljeaktivistene det glatte lag.

– Det synes jeg er ufattelig unødvendig å gjøre. For det første er det farlig. Det er kamerafolk som går rundt og en kran. Det er farlig for dem og andre folk rundt, sier hun.

Spilling befant seg ikke selv på dansegulvet da stormingen skjedde, men sier det skal lite til for å bli satt ut.

– Jeg synes det er skikkelig bedritent. Man kan protestere, men du trenger ikke å ødelegge for andre i prosessen.



TV 2 varsler evaluering

Pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 sier det har vært økt fokus på sikkerhet i årets sesong av «Skal vi danse».

– Men det er vanskelig å garantere seg helt mot slike uønskede hendelser – siden publikum sitter tett på dansegulvet.

ØKT SIKKERHETSFOKUS: Pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 sier det er vanskelig å garantere seg helt mot uønskede hendelser. Foto: Håvard Solem, TV 2

– Ingen ble skadet – og dansen gikk som normalt. Vi kommer selvsagt til å evaluere dette i etterkant når vi har full oversikt over alt som har skjedd, fortsetter han.



Stopp Oljeletinga har den siste uka gjennomført flere demonstrasjoner i Oslo. Torsdag morgen sprayet de ned inngangspartiet til Olje- og energidepartementet i Oslo sentrum.

Tidligere i høst stormet aksjonister fra gruppa banen da Norge møtte Georgia i EM-kvalifiseringen i fotball.

Derfor avbrøt de dansen

I en pressemelding skriver Aksjonsgruppa at de svingte seg på parketten for å skape debatt.

– Det er ingen dans på en død planet, sier talsperson og demonstrant Frida Steinbakk.

Hun mener regjeringen forsvarer en livsfarlig politikk om å øke langsiktige investeringer i fossil energi og fortrenger fornybarinvesteringer.

– Hvorfor ikke lytte til egne eksperter og vitenskapelig konsensus for å ivareta både økonomi, arbeidere og muligheten til en levelig framtid? Vi gjør dette fordi vi prøver å si at vi ikke aksepterer det Regjeringen holder på med.



Steinbakk sier videre at kampanjen gjør protesterte fordi de ikke aksepterer det regjeringen holder på med.

– Verden trenger ledere som gjør alt de kan for å fremme fred og menneskerettigheter akkurat nå. Muligens mer enn noen sinne i lys av kunnskapen vi har om natur- og klimakrisen. Alle må heve stemmen sin nå om vi skal ha en sjanse til å redde det vi er glad i.