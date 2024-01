Demonstranter etterlyser «mannen i gata»: – Påfallende

– Det har vært helt overveldende. Jeg er sterkt berørt, sier Line Kolstad Rødseth.

For andre gang stilte hun opp utenfor politistasjonen på Grønland i Oslo. Der demonstrerte hun på vegne av voldsutsatte kvinner og kvinner som er ofre for partnerdrap.

Forrige fredag satt hun alene, men denne gangen fikk hun selskap av justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson Hadia Tajik.

TYDELIG BESKJED: Med plakater demonstrerte kvinnene fredag utenfor politihuset i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sterke møter

– Dette er noe som berører meg sterkt personlig, sier Mehl mens hun bemerker seg antall demonstranter.

– Det har vært en alvorlig og sterk, men også fin opplevelse. Her er det mange kvinner som har vært igjennom grusomme ting, og det er andre som har stilt opp for å støtte dem, sier Mehl.

Også Tajik forteller at dette er en viktig sak for henne.

KVINNER: Hadia Tajik (Ap) bemerket seg at det kun var kvinner som hadde møtt opp på demonstrasjonen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er viktig for meg at vi stiller opp som samfunn for disse damene. Det er et samfunnsproblem og det kan ikke overlates til den enkelte å håndtere det alene, sier hun.

– Burde dette vært på agendaen tidligere?

– For Arbeiderpartiet har vold mot kvinner lenge vært en viktig sak, og en sak som vi har utviklet politikk på, og prioritert politisk. Men når det er sagt, så har det ikke vært nok det som er gjort på dette feltet, sier Tajik og viser til drapsbølgen som har rystet landet de siste ukene.

Én av de drepte kvinnene hadde voldsalarm, en annen hadde tryglet politiet om å få voldsalarm. De siktede mennene i begge disse sakene har hatt besøksforbud mot kvinnene.



Nå har Tajik en klar oppfordring til de som ikke var representert utenfor politihuset fredag.

– Det er også påfallende at det er damer som stiller opp her. Jeg vet det også er menn som sitter hjemme og er opprørte de også, men vi kunne kanskje trengt flere av dem ute i gatene i tillegg, sier Tajik.

PLAKAT: Beskjeden til politiet og myndighetene er klinkende klar. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Også Rødseth etterlyser større mangfold på demonstrasjonen.

– Jeg skulle ønske det var flere her som bare representerte «mannen i gata», som engasjerte seg fordi dette er noe vi ikke kan ha aksept for i samfunnet vårt, sier hun.

Et samfunnsansvar

I desember la regjeringen fram en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner, som nå skal behandles i Stortinget. I den er det lagt opp til at det i større grad skal brukes omvendt voldsalarm.

Onsdag varslet Mehl at hun vil fremskynde behandlingen av lovendringen.

– Hvis det har vært mulig å få lovendringen raskere, hvorfor har dere ikke gjort det før saken fikk oppmerksomhet?

– Jeg tror dette handler om det praktiske som skal skje ute i politiet. Forslaget ble vedtatt veldig tett opptil jul, så har det vært en ferie imellom, også starter dessverre dette nye året med alle disse drapene, sier Mehl.

ENDRING: Lovendringen for innføring av mer bruk av omvendt voldsalarm er fremskyndet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hva med de tiltakene som gjør at man ikke ender med behov for voldsalarm?

– Det er kjempeviktig at vi husker at omvendt voldsalarm er veldig viktig der det er nyttig. Men det er dessverre når det først er et besøksforbud eller noen er truende, sier justisministeren.

– Vi har et stort felles samfunnsansvar. Hvis vi skal komme vold mot kvinner og partnervold til livs, må alle bidra, sier hun.

Ikke fornøyd

For Rødseth var det viktig at justisministeren kom for å prate med kvinnene som demonstrerer.

– Det er mange som har prøvd å si mye av det samme lenge før meg, så jeg er glad for at hun endelig er lydhør, men det har ikke så mye verdi før vi ser handling, så det gjenstår å se, sier Rødseth.

FORTSETTER: Rødseth skal fortsette å stå utenfor politistasjonen de neste fredagene fremover. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun har blant annet bedt konkret om mer politiressurser øremerket arbeid for voldsutsatte kvinner.

Flere av kvinnene som demonstrerte med henne, har fått sakene sine henlagt på grunn av ressursmangel, forteller de.

Selv om lovendringen om omvendt voldsalarm er vedtatt, og innføringen av lovendringen fremskyndes, skal Rødseth fortsette å demonstrere utenfor politistasjonen de neste fredagene også.

– Dette problemet er mye større, det er ikke bare et konkret tiltak som må til, det handler om holdninger i samfunnet vårt, holdninger hos politiet, og kompetanse.