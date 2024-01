Demo-rekord på Eidsvolls plass

Eidsvolls plass foran Stortinget er Norges største demokratiske arena for menigmann. Og i 2023 benyttet flere enn noen gang muligheten til å si sin mening foran nasjonalforsamlingen.

I 2023 ble det gjennomført 832 markeringer foran Stortinget, altså mer enn to hver dag i gjennomsnitt. Dette er over dobbelt så mange demonstrasjoner som før koronapandemien traff Norge.

Stortingspresident Masud Gharahkhani er strålende fornøyd med at så mange benytter muligheten til å si sin mening foran Stortinget.

– Alle kan bruke denne arenaen, og det hender nok at når jeg leder møter i Stortinget, så kan vi høre folket utenfor. Men det viser bare et mange er engasjert, og det er bra!



Og aller mest engasjert er Den ukrainske forening i Norge. Nå i januar passerer foreningen 800 markeringer siden krigen i Ukraina brøt ut for alvor da Russerne prøvde å invadere landet den 24. februar 2022. Og siden Hamas-angrepet på Israel den 6. oktober i fjor har palestinernes støttespillere i Norge for alvor meldt seg på.

– FRITT PALESTINA! Mens Stortinget i fjor debatterte spørsmålet om å anerkjenne Palestina som egen stat., Var demonstrantene selvsagt på plass utenfor. Kampropene kunne høres helt inn i Stortingssalen. Foto: Ingvild Gjersjø / TV 2

Åpent for alle

Alle privatpersoner og organisasjoner i Norge kan bestille tid på Eidsvolls plass for å holde markeringer. Noen dager i året, som 17. mai og andre offisielle høytidsdager er plassen stengt.

Kommersielle aktører får nei, men ellers er plassen åpen både for innvandringsmotstandere, religiøse organisasjoner, etniske grupperinger, små og store organisasjoner eller enkeltpersoner og små grupper som ønsker å markere sine synspunkter eller protester.

– Man søker på Stortingets hjemmesider etter et først-til-mølla-prinsipp tidligst tre måneder i forveien, forklarer stortingspresidenten.

PAKKER OPP: Ukrainske Rostislav Yevdyukhin har vært med på nesten alle markeringene mot krigen i Ukraina siden den russiske invasjonen 24. februar i 2022. Denne uken kan Den Ukrainske foreningen i Norge feire at de passerer 800 markeringer siden full-krigsutbruddet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Dersom ønsket tid på døgnet er opptatt, kan man søke før eller etter.

Størst trykk på plassen er på lørdager, og de neste tre månedene er det vanskelig å få plass klokken 17.00, for da har ukrainerne allerede booket Eidsvolls plass, som regel under ledelse av Rostislav Yevdyukhin. Han har deltatt i så godt som alle markeringen på Eidsvolls plass helt siden Invasjonen startet.

– Slava Ukraini!

– Og hvor lenge har dere tenkt å fortsette med disse markeringene?



– Vi har som mål å fortsette helt til krigen er vunnet, sier Yevdyukhin til TV 2 en kald torsdagskveld i begynnelsen av januar.

Markeringene starter alltid foran Stortinget, før demonstrantene går i samlet tropp opp til den Ukrainske ambassaden. I helgene marsjerer de til den russiske ambassaden, og fortsetter markeringen der en time til.



– Men tror du det hjelper?



– Ja, jeg tror det hjelper. I løpet av disse markeringene har jeg møtt mange som stopper og takker oss for det vi gjør. Og jeg kan holde appell og fortelle hva som skjer i Ukraina, også om ting mediene ikke rapporterer så mye om. Jeg tror vi gjør en forskjell, sier Yevdyukhin.



Klimabrølet fortsetter

NAUR OG UNGDOM: Klimasaken er en gjenganger på Eidsvolls plass, som her i forrige uke da Natur og ungdom, og en rekke andre, demonstrerte mot stortingsflertallet som vedtok å åpne for gruvedrift på havbunnen. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Miljøbevegelsen er også ivrige brukerne av Eidsvolls plass. Andre uke i januar stilte Natur og ungdom opp på to forskjellige markeringer. En mot gruvedrift til havs og en for å kreve større fiskekvoter til sjarkflåten.

– Dere trives på Eidsvolls plass?



– Ja, her får vi en anledning til å si klart ifra om ting Stortinget og regjeringen finner på, sier Symre Johanne Aagaard fra Natur og ungdom, for anledningen iført gul sydvest og varmt vintertøy.

Men når timen er omme må demonstrantene ha pakket pent sammen, for å gjøre plass til neste markering. En gruppe palestinere som hadde slått opp et telt over flere dager fikk tidligere i måneden beskjed om å fjerne seg.

– Vi ønsker alle hjertelig velkommen, Men vi må ha noen kjøreregler slik at alle som har lyst kan søke og få lov til å bruke denne arenaen her, sier stortingspresident Gharahkhani.