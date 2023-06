Deltok i utdrikningslag – risikerer fengsel

Fredag 12. august i fjor ble politiet i Stavanger nedringt av restaurantgjester som fryktet for livet.

En mann med finlandshette hadde kastet fra seg en sekk ved restauranten Olivia i sentrum av byen, ropte «Allah» og løp fra stedet.

Mange hadde terrorangrepet i Oslo sentrum halvannen måned tidligere friskt i minne, og handlingen førte til panikk.

Store bevæpnede styrker rykket ut, mens gjestene løp fra stedet i redsel.

En dårlig spøk

Senere viste det seg at mannen med finlandshetten var hovedpersonen i et utdrikningslag, der han hadde fått i oppgave å gjennomføre den dårlige spøken.

Torsdag og fredag denne uken har saken vært oppe for Sør-Rogaland tingrett.

Under fredagens prosedyrer ba påtalemyndigheten om ubetinget fengsel for tre menn i begynnelsen av 20-årene og en mann i begynnelsen av 30-årene.

FOR RETTEN: Fire menn i 20- og 30-årene har denne uken møtt i Sør-Rogaland tingrett. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det skriver Stavanger Aftenblad.

– Svært skremmende

De fire mennene er alle tiltalt for trusler.

Ifølge tiltalebeslutningen var handlingen «egnet til å fremkalle alvorlig frykt» for gjester og ansatte ved Olivia.

Sentralt for retten er spørsmålet om de involverte forsto at den dårlige spøken kom til å skape alvorlig frykt.

Dette er mennene tiltalt for: § 263. Trusler: Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

TV 2 har vært i kontakt med en av gjestene som befant seg på restauranten. Han forteller at han og flere andre bidro til å evakuere folk fra stedet.

– En svært skremmende hendelse for samtlige på restauranten, sier han til TV 2.

Mellom

Aktor i saken, politiadvokat Linn Bakken Bertelsen, mener ifølge Aftenbladet at det er bevist at de tiltalte var klare over at handlingen kunne medføre store konsekvenser.



Blant annet viser hun til at andre deltakere ikke var med på spøken og gikk fra stedet i forkant av handlingen.

Bertelsen mener det ikke finnes noen formildende omstendigheter, og påstår 60 dagers ubetinget fengsel for alle fire.

TILTALT: Fire menn er tiltalt etter paragraf 263 i straffeloven. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Legger seg flate

Alle de tiltalte nekter straffskyld og deres forsvarere ber om at mennene frifinnes.

Samtidig har alle gitt uttrykk for at de er flaue over det de gjorde, og legger seg flate.

De ber alle om å bli trodd på at de ikke så for seg at noen skulle bli skremt, skriver Aftenbladet.

Det er ventet dom i saken i neste uke.