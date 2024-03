ULOVLIG: Før Sunniva Borgen var stelt for syning til familien, tok en gravferdskonsulent fra et annet byrå et ulovlig bilde av henne ille tilredt. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Uten at gravferdskonsulenten hadde noen jobb med avdøde, tok han bilde av den drepte kvinnen på Gades Institutt på Haukeland universitetssykehus 22. september 2021.

Den døde kvinnen var Sunniva Borgen. 23-åringen døde etter massiv vold da en tidligere kjæreste påførte henne 50 knivstikk, mange av dem i ansiktet.

En måned senere, 23. oktober 2021, viste begravelsesagenten mobilbildet av avdøde med omfattende kutt- og knusningsskader til to passasjerer han plukket opp en lørdagskveld for å kjøre dem fra Lagunen til Bønes i Bergen.

MINNES: Familien deler bilde av Sunniva før hun ble brutalt drept i 2021. Foto: Erik Teige / TV 2

– Hvem kan gjøre noe sånt?



En av dem, en 31 år gammel kvinne, sier til TV 2 hun hadde felles bekjente med sjåføren, men at hun ikke kjente ham. Hun reagerte på oppførselen under den et kvarter lange kjøreturen.

– Jeg hadde ikke møtt ham før, men han snakket om hva han jobbet med og at han hadde erfaring med å sminke døde mennesker. Jeg husker godt at han spurte: «Har dere hørt om det drapet i Åsane?». Vi forsto at det var Sunniva det gjaldt, sier kvinnen til TV 2.

– Da han viste bildet av et lik med kutt i ansiktet, tenkte jeg: «Hva skjedde nå?». Jeg fikk en veldig ekkel, ubehagelig følelse. Hvem kan gjøre noe sånt?



Kvinnen sier de i bilen ga uttrykk for at de synes det var grusomt å bli vist bildet, men at gravferdskonsulenten sa: «Dere må ikke si det til noen, for da får jeg trøbbel».

Tenkte på familien

Kvinnen jobber som barneskolelærer og ønsker å være anonym av hensyn til elevene og deres foreldre.

– Jeg reagerte på at når jeg fikk se bildet ut av det blå, hvor mange andre har sett det da?

Læreren sier hun tenkte veldig mye på det hun hadde sett: «Hva skjer hvis jeg sier fra, eller hvis jeg ikke sier fra?».

– Jeg har tenkt veldig mye på familien til den unge kvinnen. Kunne det bli en ekstra påkjenning for pårørende? De hadde vært gjennom mye etter det grusomme som skjedde, og bildet er en ekstra påkjenning.

PÅRØRENDE: Kvinnen tenkte på Sunnivas foreldre da hun fikk se bilde av deres drepte datter få minutter etter at kvinnen hadde møtt gravferdskonsulenten. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hun anmeldte saken, men det tok åtte måneder før politiet pågrep gravferdskonsulenten og slettet bildet etter at han tilsto å ha tatt og delt bildet.

I en tilståelsesdom ble gravferdskonsulenten i Bergen tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel.

Vantro

Først da statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane anket dommen, fikk bistandsadvokaten og Sunnivas familie vite om bildet. Bistandsadvokat, Beate Hamre, fortalte da Sunnivas foreldre at en gravferdskonsulent i Bergen tingrett hadde tilstått å ha tatt og delt bilde av datteren.

– Vi reagerte med vantro og sinne, sa Sunnivas mor, Siv Yndestad Borgen, til retten fredag.

Politi og påtalemyndighet har i ettertid beklaget at de brukte 14 måneder før saken mot gravferdskonsulenten kom for retten.

BISTANDSADVOKAT: Det tok to år før bistandsadvokat Beate Hamre og familien fikk vite om forholdet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Ekstrem krenkelse

– Jeg er veldig berørt, og knust. Det er ufattelig for meg at et menneske i et sånt yrke kan gjøre noe sånt. Å vite at hun var utsatt av en ekstrem krenkelse av en mann i et yrke som burde visst bedre, sa moren da hun vitnet i rettssaken.

Hun understreker at den aktuelle mannen jobbet i et annet begravelsesbyrå og sier hun har full tillit til begravelsesbyrået og Marie Vassnes som stelte datteren deres.

– Det er veldig, veldig vondt. Jeg tenker mye på foreldrene til Sunniva. Det handler om verdighet, sa Vassnes i retten.

KNUST: Siv Yndestad Borgen opplevde det som en ekstrem krenkelse at en gravferdskonsulent tilhørende et annet byrå tok og delte et bilde av datteren ille tilredt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Flyttet på laken

Vassnes fortalte at hun ikke går fra et lik uten å dekke det til med laken.

Tiltalte forklarte at han, som ikke hadde noe med avdøde å gjøre, likevel hadde gått bort til båren, og trukket lakenet vekk fra ansiktet for å ta bilde. Det var dette bildet han senere viste læreren og hennes venninne.

– Det er en veldig alvorlig forbrytelse, samtidig som vi av respekt for Sunniva ikke slapp folk inn på syningen før hun var frigitt. Han har tråkket på respekten. Tanken på det er helt grusom for oss og brødrene. En voldsom, voldsom, voldsom stor belastning, sier Sunnivas mor.

De etterlatte har fått beklagelse fra Helse Bergen. Gades Institutt har siden anmeldt mannen, og han har ikke lenger adgang. Sykehuset har skjerpet rutinene og innført kontroll med personlige adgangskort i stedet for firmakort, samt vegg foran stellebenken.

TILLIT: Gravferdskonsulent Maria Vassnes fortalte retten hvordan stell av avdøde handler om verdighet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Beklager til familien

Tiltalte sa i retten at han skulle ønske det var ugjort, men hadde ingen forklaring på hvorfor han hadde tatt bildet.

– Jeg vet ikke. Dette var noe som aldri skulle vært gjort. Jeg er veldig lei for meg for det jeg har påført dere. Jeg beklager.

Yndestad Borgen kommenterte beklagelsen i retten.

– Unnskyldningen er hørt, men vil aldri bli tilgitt.

PÅKJENNING: Sunnivas foreldre håper tiltalte ikke lenger får jobbe med gravferd. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Påtalemyndigheten ved statsadvokat Kristine Herrebrøden har også tidligere sagt til TV 2 at bildedelingen og karakteren av det som er delt, er såpass grov at det bør reageres med ubetinget fengselsstraff.

– Bildedelingen er en alvorlig overtredelse av straffelovens paragraf 267 b, sier hun.

I dette tilfellet er det tillitsbrudd via jobb og bildets karakter som bidrar til at statsadvokaten mener tiltalte bør i fengsel.



Aktor la i dag ned påstand om 75 dagers ubetinget fengsel (etter strafferabatt fra 120 dager etter politi og påtalemyndighets lange behandlingstid).

Ber om yrkesforbud i to år

Statsadvokaten mener gravferdskonsulentens handlinger ikke er forenlig med jobben i begravelsesbyrå.

– Vi vil be lagmannsretten vurdere om han skal fratas retten til å fungere som gravferdskonsulent i to år, jamfør straffelovens paragraf 56 «Tap av retten til å ha en stilling».

Sunnivas mor håper når at andre etterlatte kan føle seg trygge på at de aldri vil bli utsatt for det de har opplevd.

– Det er voldsomt å gå gjennom dette igjen, men hvis mitt vitnemål kan bidra til å fradømme hans rett til å jobbe med døde, er det enormt viktig. Tanken på at han skal møte andre i sårbare situasjoner er fryktelig for oss.

FORSVARER: Kim Villanger i Elden vil ha strafferabatt for årene det tok før saken kom opp. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Kim Villanger i Elden er forsvarer for den tiltalte gravferdskonsulenten.



– Jeg har full forståelse for at det er en belastning for familien.

Han la ned påstand om 50 dagers betinget fengsel. Villanger ber retten vurdere samfunnsstraff og la gravferdskonsulenten fortsette i jobben.

Forsvareren peker på to faktorer han mener bør være formildende:

– Dette er en sak som har blitt liggende lenge og det må få betydning for straffeutmålingen. Han har fra første stund erkjent det han har gjort og han tar ansvar for det.

Lov om krenkende bilder Lov 11. juni 2021 nr. 74 om endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.) gir ved ny § 267a og § 267b et nytt straffebud rettet mot deling av bilder, filmer og lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter. Det nye straffebudet vil blant annet ramme uberettiget deling av seksualiserte og andre intime bilder og bilder av noen som utsettes for vold eller lignende ydmykelser. Skadeserstatningsloven § 3-3 endres ved at § 267a (deling av krenkende bilder mv.) tilføyes oppregningen av bestemmelser i straffeloven. Loven trer i kraft 1. juli 2021, jf. ikrafttredelsesvedtak 11. juni 2021 nr. 1865. Les forarbeidene til loven her.



Han ber retten avsi straff i henhold til den mildere paragrafen 267a.

– Det gjelder et enkelt bilde. Jeg mener det ikke er grovt selv om det er noe skjerpende på grunn av tilblivelsen av bildet.

Ny lov

Herrebrøden har tidligere understreket overfor TV 2 at hun ønsker en rettsavklaring for hva som er passende straff for brudd på loven om krenkende bilder som trådte i kraft i juli 2021.



– Med mobiltelefon med kamera og sosiale medier er det blitt mye lettere å skaffe materiale som kan krenke privatlivets fred og deles.

AVKLARING: Kristine Herrebrøden ønsker rettens vurdering av straffenivå for deling av grovt krenkende bilder. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Paragraf 267 har tidligere kun vært brukt ved spredning av seksualiserte bilder. Det er ingen publisert rettspraksis for andre grovt krenkende bilder.

– Vi har ikke rettspraksis på dette, så vi ser behov for at lagmannsretten og eventuelt Høyesterett ser på saken.

Hun sier statsadvokatene har fokus på digitale lovbrudd.

– Vi kan aldri lage rutiner som beskytter oss fullt ut mot denne type lovbrudd. Det handler om tillit. Derfor er det så viktig at vi har straff som et ris bak speilet når tilliten brytes.