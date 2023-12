Deltakelsen skaper furore: – Veldig farlig

– Du driver med krigsforbrytelser, sier du? Null stress! Bombet og drept tusenvis av sivile? Ordner seg! Drept 6000 barn også? Herregud, ikke tenkt på det! Hos oss er du velkommen!

Slik starter lege og samfunnsdebattant Wasim Zahid et innlegg publisert i sosiale medier onsdag.

Denne uken ble de 37 landene som skal delta i Eurovision Song Contest 2024 offentliggjort. At Israel er blant dem, får Zahid til å reagere kraftig.

– Verdens unnfallenhet mot Israels brutalitet setter en ny standard og presedens for hva mennesker er i stand til å akseptere av ondskap, skriver han.



Nå tar flere til orde for boikott og krever at NRK tar ansvar.

37 broadcasters will be #UnitedByMusic in Malmö 2024 for the 68th Eurovision Song Contest 🇸🇪 pic.twitter.com/szIQIz05Wu — Eurovision Song Contest (@Eurovision) December 5, 2023

– Ytterst brutalt

I et oppfølgingsintervju på telefon med TV 2 begrunner Zahid standpunktet sitt med de brutale konsekvensene av Israels krigføring på Gaza:



På to måneder har minst 16.200 mennesker blitt drept. 7000 av dem er barn. I tillegg har cirka 1,9 millioner palestinere blitt fordrevet fra hjemmene sine.

– Israel har drevet en ytterst brutal krigføring på Gaza og det bare fortsetter, sier han til TV 2.

Han mener at krigshandlingene til Israel ikke er forenelig med å delta i Eurovision.

– Eurovision handler om å uttrykke glede, sang og dans. Det er en følelse av vennskap, solidaritet og samhold. Israels handlinger nå, er ikke forenelig med de verdiene, sier Zahid.

VINNEREN: Svenske Loreen vant Eurovision i 2023. Derfor arrangeres neste års konkurranse i Malmö i Sverige. Foto: Oli Scarff / AFP

– Et veldig farlig sted

Zahid er også bekymret for at manglende fordømmelse og sanksjoner mot Israel danner en presedens for hva et land kan gjøre uten at noen reagerer.

– Hvis et land kan drepe så mange sivile, på så kort tid, uten at noen protesterer, er vi på et veldig farlig sted, sier han til TV 2.

Oslo 20210225. Lege Wasim Zahid er spesialist i indremedisin og kardiologi. Han er skribent, foredragsholder og forfatter, og har særlig skrevet om helse og integrasjon. Zahid studerte medisin ved Universitetet i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten

På spørsmål om vi ikke burde skille Israels musikalske bidrag til Eurovision fra Israels krigføring på Gaza, er han tydelig:

– Nei. Det har vi heller ikke hatt for vane å gjøre tidligere, ser han.

Zahid viser til at Russland er ekskludert fra Eurovision siden 2022 som følge av landets angrepskrig i Ukraina.

– Ikke for å sammenligne konflikter, men Russland ble med rette utestengt fra konkurransen. Da må vi være konsekvente og vise samme fellesprotest mot Israel, sier han.

Oppfordrer til boikott

En rekke kjendiser har også meldt seg på debatten.

– Jeg har tidligere reagert på at Israel får være med og har fått være med tidligere også. For det de holder på med nå startet ikke forrige måned. De har holdt på lenge, sier skuespiller og danser Cengiz Al (26).

Skuespiller Iman Meskini (26) forteller at hun synes det var «helt hårreisende» at Israel får være Eurovision-deltaker.

Hun kommer ikke til å se på konkurransen dersom landet deltar.

– Jeg kommer til oppfordre alle andre til også å boikotte programmet. Det er en kvalmende dobbeltmoralskhet som pågår her, og helt sykt at dette i det hele tatt er en problemstilling vi må snakke om, sier hun.

PROTESTERER: Fra venstre: Kristjana Vera Mjallardottir, Cengiz Al og Iman Meskini mener Israel må utestenges fra Eurovision. Foto: Privat/Sigrun Gilje Hindal / Terje Pedersen

Skuespillerinnen mener at det må gjøres alvor av at menneskerettigheter gjelder alle mennesker, og ikke kun europeiske liv.

– Dersom Israel får være med sier dette noe om Eurovisions dobbeltmoral og syn på palestinske liv som ubetydelige.

Tiktoker Kristjana Vera Mjallardottir (22) mener sangkonkurransen er ment for å bringe verden sammen og for å feire fred. Derfor mener hun at Israels deltakelse står i strid med bakgrunnen for begivenheten.

– Israel driver med det stikk motsatte, derfor mener jeg at de ikke har noe i Eurovision å gjøre.

EBU: – Oppfyller alle regler

TV 2 har spurt den europeiske kringkastingsunionen (EBU) om hvordan de har vurdert Israels deltakelse i lys av krigen.

EUB svarer at Eurovision er en konkurranse for allmennkringkastere fra hele Europa og Midtøsten – ikke regjeringer.

– Hovedstyret har gjennomgått deltakerlisten og har blitt enige om at den israelske allmennkrigkasteren oppfyller alle reglene og kan delta i konkurransen neste år, skriver organisasjonen i en epost.

Å opprettholde en inkluderende holdning overfor israelske deltakere, mener EBU er på linje med hvordan andre internasjonale organisasjoner og idrettsforbund fortsatt forholder seg til Israel.

I 2022, etter Russland invaderte Ukraina, skulle egentlig de to landene konkurrere side om side i Eurovision.

Da bestemte EUB å utestenge Russland, etter at kringkastere i flere medlemsland har lagt press på organisasjonen.

VANT: Ukraina og Kalush Orchestra vant finalen i Eurovision Song Contest i Torino i Italia i 2022. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

«Avgjørelsen reflekterer bekymring for at, i lys av den unike krisen i Ukraina, vil inkludering av en russisk deltager i årets utgave bringe konkurransen i vanry», het det i pressemeldingen.

Hvorfor ikke de israelske krigshandlingene førte til en lignende utestengelse, vil de ikke svare på.

– Sammenligninger mellom kriger og konflikter er svært komplekst og vanskelig. Som en ikke-politisk medieorganisasjon gjør vi ikke slike sammenligninger, sier organisasjonen.

– Dreier seg om musikken

Mandy Pettersen er styreleder for ESC Norge, som er en nyhetsside for Melodi Grand Prix og Eurovision, drevet av MGP-fans.

EKSPERT OG FAN: Mandy Pettersen er både stor fan av MGP og ekspert. Foto: Privat

Hun viser til at Eurovision Song Contest er et musikkprogram som ble skapt for å samle Europa etter andre verdenskrig.

– For fans flest er det viktig at konkurransen dreier seg om akkurat dette, musikken, likeledes det samlede budskapet som Eurovision Song Contest selv har valgt til sitt faste slagord «United by music».

Likevel mener hun EBU bør gjøre en grundig vurdering på om det er riktig å la Israel delta i 2024.

– Noen stor Eurovision-boikott vil det neppe bli for oss blodfans, men det kan bli en meget ubehagelig opplevelse for artisten som skal representere Israel, hvis de ender opp med å få delta.

– Skremmer livskiten ut av meg

Onsdag ble det opprettet et norsk opprop med mål om å utestenge Israel fra Eurovision. I 21-tiden torsdag har det over 3000 signeringer.



– Jeg synes det er helt absurd at Israel får delta, sier Marthe Valle, som er sykepleier, artist og forfatter av oppropet.

Det er ikke første gang hun har forsøkt å protestere mot Israels deltakelse, men i år tror hun at flere vil slutte seg til saken.

– Vi har sett på et folkemord på Gaza i ni uker. Hvis det er én gang folk skal være mottakelige for et sånt opprop, så er det nå, sier hun.

KRITISK: Marthe Valle skjønner ikke hvorfor Israel får delta når Russland ble utestengt. – Nå er det helt stille, og det skremmer livskiten ut av meg, sier hun. Foto: Jens Kristian Rimau

Artisten er klar på hva hun ønsker at oppropet skal resultere i.

– Jeg håper at presset blir så stort at EBU er nødt til å gi Israel deltakelsesnekt og at Eurovision blir en arena som setter lys på de grove bruddene på folkeretten og menneskerettighetene som Israel begår, sier hun.

Ansvarliggjør NRK

I tillegg til å kritisere EBU, ansvarliggjør Valle også NRK, som viser Eurovision i Norge.

– Jeg mener at NRK har et primæransvar for å presse på for en boikott. Hvis ikke de erkjenner sitt etiske og moralske ansvar, er vi mange som står klare til å holder presset oppe, men de burde gå fremst i diskusjonen.

Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, viser til at det ikke er noen store kultur- eller idrettsarrangementer internasjonalt som har gått inn for boikott av Israel.

– Vi velger å forholde oss til beslutningen som er gjort i EBU, sier Halvorsen.



Han sier at han forstår at NRKs standpunkt skaper debatt.

– Det er naturlig at det er sterke emosjoner knyttet til denne konflikten. Det er heller ikke så overraskende at flere er uenige i vår vurdering, sier Halvorsen.

STÅR PÅ SITT: Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen sier NRK forholder seg til konklusjonen i EBU. Foto: Hkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Tilbake i 2022 var NRK blant kringkasterne som la press på at russisk deltakelsesnekt i Eurovision.

På spørsmål om hvorfor kringkasteren ikke har samme holdning til Israel, svarer Halvorsen at de to situasjonene ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare.

– I 2022 var vi en av en rekke kringkastere som mente Russland burde utestenges. Vi skjønner naturligvis at spørsmålet dukker opp, men foreløpig forholder vi oss til EBUs beslutning.