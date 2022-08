Deler ut strøm gratis – og tjener penger på det

Strømstøtteordningen har ført til at flere nå inviterer fremmede hjem til å låne vaskemaskin og elbillader gratis – og får betalt i tillegg.

Flere som tegnet fastprisavtale på strøm i tide har opplevd at strømstøtteordningen ikke bare fører til reduksjon i strømregningene, men at de faktisk får penger for å bruke strøm.

For Karen Elise Wisløff fra Tønsberg, som har samme nettleie hele døgnet, har det betydd at hun kan hjelpe de som måtte trenge det, uten å bekymre seg for kostnadene.

– Jeg kjenner en familie med barn på fire og åtte år, som hadde en strømregning på 2000 kroner. Selv fikk jeg tilbake 80 kroner. Det er store forskjeller, forteller Wisløff.

Hun hadde nærmest som en spøk sagt til familien at de kunne levere klærne sine hos henne, og få de tilbake nyvasket.

GOD AVTALE: Karen Elise Wisløff tjener godt på de høye strømprisene Foto: Privat

– Men så innså jeg at det kan de jo faktisk. Og jeg sparer i tillegg penger på det, forteller hun.

Deler ut strøm

I tillegg til naboene, har Wisløff tilbudt fremmede å låne vaskemaskin og tørketrommel i Facebook-gruppa «Fri strøm».

Gruppen er laget av Mathias Nilsson, og har som mål å hjelpe nordmenn med å kutte strømregningene.

Selv bandt han strømprisen i november 2021, på 80 øre per kilowatt. Med dagens strømstøtte betyr det at han i praksis får tilbake penger på strømregningen hver måned.

– Derfor stiller jeg min dusj og strøm til disposisjon til de som måtte trenge det, sier han.

STRØM: Mathias Nilsson har engasjert seg stort i kampen om rimeligere strømregninger. Foto: Privat

– Nok er nok

I Facebook-gruppen er det en rekke mennesker som har skrevet at folk kan få benytte seg av deres strøm, om det så er el-billadere eller dusjer. Flere tilbyr også bruk av vaskemaskin og tørketrommel.

– Jeg møtte en dame som hadde fått strømmen sperret på grunn av en regning på 3800 kroner. For å åpne strømmen igjen, skulle selskapet ha 2000 kroner. Kvinnen vurderte å selge kroppen sin for å få strøm. Da tenkte jeg at nok er nok, sier han.

Nilsson er opptatt av at nordmenn bør sette seg bedre inn i strømavtalene sine og hvilke muligheter som finnes.

– Vi står i en stor katastrofe her. Mange nordmenn er mye alene, og det er derfor det er viktig at vi støtter hverandre, sier han.

Selv om det er gratis strøm til disposisjon mange steder i Norge, har pågangen latt vente på seg.

– Det er noen som har brukt det, og det blir flere og flere, men det virker som at mange har en skam rundt å ta imot hjelp. Det må de ikke ha. Dette er ikke en situasjon de selv har satt seg i, det er politikerne som har ansvaret, sier han.

– Blir ikke rik

Heller ikke Wisløff har opplevd at noen så langt har takket ja til tilbudet, og tror det kan skyldes at gruppen først og fremst består av de som ønsker å hjelpe.

Selv om det ikke er mye penger å tjene på det, er heller ikke betaling årsaken til at hun har invitert folk til å låne vaskemaskinen.

– Jeg blir nok ikke rik på dette uansett. Jeg er veldig glad for å få igjen penger på regningen, men det gir mer å være snill med naboer og de som ikke var like raskt ute med samme strømavtale.

Wisløff mener skjevfordelingen er et tegn på at regjeringens strømstøtteordningen har bommet.

– Jeg tror strømstøtten har slått helt feil ut. De har jo hatt noen måneder nå, selv om det er mye jobb for hver strømleverandør å sjekke hver kunde.

– Ikke heldig

Statssekretær i olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen (Ap), sier det er problematisk at enkelte strømkunder tjener penger på strømbruk.

Han har imidlertid ikke troen på en mer tilpasset løsning.

– Det er uheldig at strømstønadsordningen kan gi noen kunder insentiv til å bruke strøm. Samtidig ville en ordning som tok hensyn til enhver kundes strømavtale også reise ulike problemstillinger, sier Eriksen.

UHELDIG: Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap), vedkjenner at ordningen har hatt enkelte uheldige konsekvenser. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Han understreker at nettselskapene ikke har kunnskap om hvilke strømavtaler kundene deres har, som gjør det vanskeligere å skille de som får en reduksjon i strømregningen fra de som faktisk tjener penger på støtteordningen.

– I arbeidet med strømstønadsordningen var regjeringens hovedmål å raskt få på plass en ordning som kunne avhjelpe situasjonen for norske husholdninger, sier statssekretæren.

Hvordan ordningen har fungert skal vurderes, og regjeringen vil legge frem en evaluering i statsbudsjettet.