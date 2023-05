– Folk sender meldinger og sier at de er glade for å se noen som tør å stå for meningene sine og tør å dele dette videre, sier Haidari.

Bergenseren har engasjert seg i den mye omtalte overgrepssaken, som er oppe for retten i disse dager.

Saken har fått mye oppmerksomhet, både på grunn av de grove beskrivelsene i tiltalepostene, samt at personopplysninger om de involverte har blitt delt hyppig på sosiale medieplattformer som TikTok, Instagram og Jodel.

Haidari understreker at han selv ikke har delt opplysninger om hvem de tiltalte eller fornærmede er.

KOMMENTERER: Farid Haidari mener folk må få informasjon om voldtektssaken, også på sosiale medier. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Samtidig mener han det er behov for at unge får informasjon om saker som denne, fordi det er på disse kanalene de får sin informasjon.



– Jeg er ikke fornøyd med vår generasjon, og det er det jeg prøver å rette litt opp i på TikTok-profilen min. Jeg kommenterer hva jeg tenker og mener. Det tror jeg mange setter pris på, sier han.

Oppsøkte tiltalte

I helgen ble det kjent at artisten Marcus Kabelo Møll Mosele (30), bedre kjent som Kamelen, er politianmeldt på bakgrunn av en video publisert på hans Instagram-profil.

På videoen oppsøker han og identifiserer en av de fem tiltalte på en kiosk i Bergen. Tiltalte forsøker å komme seg unna, men artisten følger etter. Artisten har ikke besvart TV 2s henvendelser.

PUBLISERTE VIDEO: Den kjente artisten Kamelen oppsøkte den ene av de fem tiltalte og filmet ham. Foto: Instagram / Chris Ronald Hermansen, TV 2

Dette er et av flere eksempler på at bilder og personopplysninger knyttet til saken har blitt spredd i sosiale medier.

Mandag besluttet tingretten derfor å lukke dørene for offentligheten, etter en begjæring fra påtalemyndigheten. Både bistandsadvokatene og forsvarerne støttet begjæringen.

– Bakgrunnen er de sjikanerende og delvis feilaktige kommentarene i sosiale medier, begrunnet dommer Stein Dons Heinfjell, ifølge BA.



LUKKEDE DØRER: Store deler av rettssaken vil fortsette for lukkede dører. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Ikke rigget for dette

Flere har pekt på utfordringene som oppstår når den såkalte «TikTok-generasjonen» møter rettsvesenet.

Politisk redaktør i Bergens Tidende, Eirin Eikefjord, skriver i en kommentar i sin egen avis at den «løpske delingen i sosiale medier utfordrer gamle prinsipper og viser frem en formidabel maktesløshet».

Redaktøren i nettavisen Rett24, Kjetil Kolsrud, mener Eikefjord peker på noe norske domstoler ikke har vært forberedt på.

– Hvis dette eskalerer, så vil vi få en utfordring. Dagens regelsystem er ikke rigget for å håndtere at alle som er til stede skal begynne å være sine private nettaviser, sier han.

UTFORDRENDE: Denne saken illustrerer en utfordring for rettspleien, mener Kjetil Kolsrud. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Ser vi konturene av en ny holdning blant noen som gjør at vi må tenke annerledes rundt åpenhet i domstolen?

– Det blir hvert fall spennende å se fremover. Nå har vi hatt sosiale medier i mange år og det har ikke vært en flom av saker som dette, men vi har sett en del tilfeller der det har blitt delt informasjon som har skapt problemer for gjennomføringen av rettssaker, sier Kolsrud.



– Problematisk

Kolsrud understreker at han ikke nødvendigvis mener det var feil å lukke dørene på mandag, men at kjennelsen illustrerer noen krevende prinsipielle spørsmål.

– Ja, det er problematisk. Offentlighet i domstolen er viktig og det prøver vi å hegne om så langt det lar seg gjøre, sier han og legger til:

– Jo mer lukket rettspleien er, jo mindre tillit vil publikum få til rettspleien – og jo mindre sikkerhet har vi for at avgjørelsene som foregår skjer på en ordentlig og rettferdig måte.

Redaktøren får støtte av lederen i Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson. Han tror vi kommer til å se mer av dette i årene som kommer.

– Det er et svært viktig prinsipp at straffesaker går for åpne dører. Så tror jeg man må tenke unntak i noen spesielle situasjoner hvor det kan bli problematisk. Men norske straffesaker: De går for åpne dører, sier han.

VIL SE MER: Advokat Marius Dietrichson ser for seg at vi vil se flere saker som denne i fremtiden. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Må vise en reaksjon

Influenser Farid Haidari støtter kritikken av ukritisk deling av personopplysninger i sosiale medier.

Han understreker også at han ikke ønsker en utvikling som fører til at personer som utsettes for straffbare forhold kvier seg for å anmelde, i frykt for å bli identifisert.

Samtidig står han på at det kan komme mye bra ut av å dele generell informasjon om straffesaker på TikTok og Instagram.

– Jeg tenker at det er viktig at vi viser en reaksjon på dette i sosiale medier, slik at sannheten kommer frem, sier han.